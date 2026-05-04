અમદાવાદ: Audaના CEO ડી. પી. દેસાઈએ આપ્યું રાજીનામું, અમૃતેશ ઔરંગાબાદકરને સોંપવામાં આવ્યો ચાર્જ

ડી. પી. દેસાઈ Audaના સીઈઓ ઉપરાંત તત્કાલીન રાજકોટ મ્યુનિસિપલ કમિશનર તરીકે જવાબદારી વિભાગી ચૂક્યા છે.

Published : May 4, 2026 at 4:22 PM IST

અમદાવાદ: ઔડામાંથી એક મોટા સમાચાર સામે આવ્યા હતા. અમદાવાદ Audaના સીઈઓ રાજીનામું આપ્યું છે. ડી. પી. દેસાઈએ સ્વૈચ્છિક રાજીનામું આપ્યું છે.

2008 બેચના IAS અને અમદાવાદ Audaના સીઈઓ ડી. પી. દેસાઈએ પારિવારિક જવાબદારીઓને લઈને આપ્યું રાજીનામું આપ્યું છે. Audaના સીઈઓ ઉપરાંત તત્કાલીન રાજકોટ મ્યુનિસિપલ કમિશનર તરીકે જવાબદારી વિભાગી ચૂક્યા છે.

સરકાર દ્વારા રાજીનામું મંજુર કરાયું છે. ડી. પી. દેસાઈનો ચાર્જ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના ડેપ્યુટી મ્યુનિસિપલ કમિશનર અમૃતેશ ઔરંગાબાદકરને સોંપવામાં આવ્યો છે.

ડી. પી. દેસાઈ આગામી ઓક્ટોબર મહિનામાં રિટાયર થવાના હતા. ડી. પી. દેસાઈ રાજકોટના પૂર્વ મ્યુનિસિપલ કમિશનર રહી ચૂક્યા છે. ડી પી દેસાઈએ આ અંગે જણાવ્યું હતું કે કૌટુંબિક જવાબદારીના કારણે રાજીનામું આપ્યું છે.

અમદાવાદ શહેરમાં ઓલમ્પિક ગેમ્સનું આયોજન થવાનું છે ત્યારે ઓલમ્પિકની તમામ જવાબદારીઓ ઔડાના શિરે છે. વર્ષ 2030માં ઓલમ્પિક અમદાવાદમાં યોજાશે ત્યારે ઔડાના ચેરમેનનું પદ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. હવે આ જગ્યા ઉપર કોને તક આપવામાં આવે છે તેની ચર્ચાઓ ચાલી રહી છે.

