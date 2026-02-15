ETV Bharat / state

ડિજિટલ યુગમાં લોકો ચિત્રકારોને ભૂલ્યા, અમદાવાદના પેઇન્ટરોએ કહ્યું- અમારા હાથ કપાઈ ગયા, અમે છેલ્લી પેઢી...

પેન્ટર શશીકાંતભાઈએ કહે છે કે ડિજિટલ યુગના કારણે અમારા હાથ કપાઈ ગયા છે, તેઓને કેમ આવું કહેવાની જરૂર પડી જુઓ આ વિશેષ અહેવાલમાં.

અમદાવાદના પેઇન્ટરોએ વેદના ઠાલવી
અમદાવાદના પેઇન્ટરોએ વેદના ઠાલવી (ETV Bharat Gujarat)
Published : February 15, 2026 at 4:26 PM IST

અમદાવાદ : ડિજિટલ યુગમાં, લોકો ચિત્રકારોને ભૂલી ગયા છે. પહેલાં, લોકો ઘર પર કોઈપણ પ્રકારનું નામ દોરવા, વિવિધ ડિઝાઇન સાથે ચિહ્નો અને દુકાનના બોર્ડ બનાવવા માટે ચિત્રકારોને બોલાવતા હતા, પરંતુ આ કામ કોમ્પ્યુટરાઇઝ્ડ થઈ ગયું છે. જેના કારણે ચિત્રકારોની આજીવિકા પર નોંધપાત્ર અસર પડી છે.

અમદાવાદના આશ્રમ રોડ પર, દરરોજ સવારે 10:00 થી સાંજે 7:00 વાગ્યા સુધી 6થી વધુ ચિત્રકારો બેસે છે, તેઓ છેલ્લા 20 વર્ષથી આશ્રમ રોડ પર બેસે છે. આશ્રમ રોડ પર બેસનાર પેન્ટર શશીકાંતભાઈએ કહે છે કે ડિજિટલ યુગના કારણે અમારા હાથ કપાઈ ગયા છે, તેઓને કેમ આવું કહેવાની જરૂર પડી જુઓ આ વિશેષ અહેવાલમાં.

અમદાવાદના પેઇન્ટરોએ વેદના ઠાલવી (ETV Bharat Gujarat)

અમારી પરિસ્થિતિ બહુ જ ખરાબ થઈ ગઈ છે: પેઇન્ટર રણજીતભાઈ

નવરંગપુરા ખોડિયાર માતાનું મંદિર પાસે બેઠેલા પેન્ટર રણજીતભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, "પહેલા આશ્રમ રોડ બાટાના શોરૂમ નજીક 15 પેન્ટરો વર્ષોથી અહીંયા બેસતા હતા, પરંતુ હવે ઓછા થઈ ગયા છે અને હવે ફક્ત અહીંયા બેસે છે. હું છેલ્લા 25 વર્ષથી અહીંયા બેસીને કામ કરું છું. અમે સાઈનબોર્ડ ફ્લેક્સ બેનર બીજા બેનરો જુદા જુદા બોર્ડ નોટિસ બોર્ડ નેમ પ્લેટ દુકાનોના બોર્ડ પેઇન્ટિંગ કરીએ છીએ. હવે અમારી પરિસ્થિતિ બહુ જ ખરાબ થઈ ગઈ છે.

પેઇન્ટરોએ બનાવેલ બોર્ડ
પેઇન્ટરોએ બનાવેલ બોર્ડ (ETV Bharat Gujarat)

પહેલા 100% ધંધો હતો, ત્યારે હવે 30% ધંધો થઈ ગયો છે. કારણકે હવે ફ્લેક્સ બેનર અને બીજા બોર્ડનું કામ કમ્પ્યુટરથી કરવામાં આવે છે. ડિજિટલ યુગનો જમાનો છે અને અમે લોકો હસ્તકલાનું કામ કરીએ છીએ, એટલે અમારા ધંધામાં માર પડી છે. ઘણી વખત તો 2 થી 3 દિવસ સુધી કોઈ એમને ઓર્ડર પણ આવતા નથી, તો ઘણી વખત દિવસમાં 500 હજાર રૂપિયાનું કામ થાય છે. ઘણા લોકો અહીંયા આવીને સવાર થી સાંજ સુધી બેસે છે, પણ એમને માટે કામ નથી, કોઈ ઓર્ડર આપવા માટે આવતા નથી.

પેઇન્ટરોએ બનાવેલ બોર્ડ
પેઇન્ટરોએ બનાવેલ બોર્ડ (ETV Bharat Gujarat)

"અમારી પરિસ્થિતિ બહુ જ કફોડી થઈ ગઈ છે. આ મેસેજ ટાઈપ નહીં પેઇન્ટિંગ મેમરીઝ કે ડ્રોઈંગ કરી શકીએ છીએ, પરંતુ અત્યારે પેઇન્ટિંગની કલા ડિજિટલ મશીન પર જતી રહી છે અને એવી તકલીફ પડે છે કે ક્યારેક તો એ અઠવાડિયા સુધી એક રૂપિયાનો પણ બોણી પણ નથી થતી. અમે હસ્તકલાના કારીગર છીએ, અમે કોમ્પ્યુટર શીખ્યા નથી." - પેઈન્ટર, શશીકાંતભાઈ

રણજીતભાઈએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, મને સ્કૂલમાં ચિત્ર દોરવાનો શોખ હતો અને મીઠાઈના કાગળ કે કોઈપણ બોક્સ અને પેપર પર હું ચિત્ર દોરતો હતો, પછી એક સાહેબે મને કીધું હતું કે તમે બહુ સારી પેઇન્ટિંગ કરો છો, તો તમે આ કામ કરી શકો છો. તેઓ મને મજૂરી માટે લઈ ગયા, એ પોતે પેઇન્ટર હતા, તો એમને સાથે હું રહેતો અને એમની મદદ કરતો હતો. આવી રીતે શીખીને મેં નંબર પ્લેટ લખવાની શરૂઆત કરી, સાઈનબોર્ડ અને બેનરમાં લખવા લાગ્યો. એ રીતે હું પોતે પેઈન્ટર બન્યો.

અમદાવાદના પેઇન્ટરોએ વેદના ઠાલવી
અમદાવાદના પેઇન્ટરોએ વેદના ઠાલવી (ETV Bharat Gujarat)

રણજીતભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, "મેં અહીંયા આવીને બેસવાની શરૂઆત કરી, અહીંયા બધા પોતાના હાથથી જ સાઈન રોડ અને બીજા બેનરો લખે છે. 2001માં મેં અહીંયા બેસીને પેઇન્ટિંગ કામની શરૂઆત કરી હતી. સવારે 10:30 થી લઈને સાંજે 8:00 વાગ્યા સુધી બેસીને કામ કરું છું. હવે આ કળામાં હું માહિર થયો છું, એટલે મને બહુ જ ખુશી છે, પરંતુ કામ ના આવે તો નિરાશા પણ થાય છે.

ડિજિટલ યુગના કારણે અમારા હાથ કપાઈ ગયા: પેઇન્ટર શશીકાંત

પેઈન્ટર શશીકાંતભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, "હું શાહપુરમાં રહું છું, મારા દાદા અને મારા પપ્પા પેઈન્ટર હતા. ડિજિટલ યુગના કારણે અમારા હાથ કપાઈ ગયા છે, અમે પેઇન્ટરની છેલ્લી પેઢી છીએ. અમારો હાથ ચાલે છે, ત્યાં સુધી અમે અહીંયા બેસીને કામ કરીશું. પહેલા અમને સારું કામ મળતું એક જમાનો હતો. હેન્ડ પ્રિન્ટિંગ માટે લોકો પેઈન્ટરોને શોધતા હતા, તે સમયે એક દિવસમાં ચાર દિવસ ભરાઈ જાય એટલું કામ હતું, પરંતુ હવે એવું થઈ ગયું છે કે 15 દિવસે પણ એક દિવસ નથી ભરાતો, એટલે મંદી આવી ગઈ છે.

અમદાવાદના પેઇન્ટરોએ વેદના ઠાલવી
અમદાવાદના પેઇન્ટરોએ વેદના ઠાલવી (ETV Bharat Gujarat)

"હું પાલડીમાં રહું છું અને રોડ પર બેઠેલા પેઇન્ટરો પાસે અમે બોર્ડ બનાવવા માટે આવ્યા છીએ. કેટલી જગ્યાએ રેફરન્સ પૂછીને અમે આ જગ્યાએ પહોંચ્યા. આ પેઈન્ટર બહુ જ સરસ રીતે કામ કરે છે અને કલર બહુ જ અદભુત છે. ડિજિટલ યુગમાં પણ આ લોકોની જરૂર પડે છે. અત્યારે આવા પેઈન્ટરો મળતા નથી. આ આશ્રમ રોડની જગ્યા છે, જ્યાં આટલા બધા પેઈન્ટરો મળી જાય છે." - વિજય શાહ, ગ્રાહક

ગ્રાહક રાજેશ શાહ જણાવ્યું હતું કે, "અમારે એક ફ્લેટના બોર્ડ બનાવવાની જરૂરિયાત હતી, અમે શોધતા શોધતા આ પેઈન્ટરો પાસે પહોંચ્યા અને અહીંયા અમે બોર્ડ બનાવવા માટે ઓર્ડર આપ્યા. આ યુગમાંમાં આ પેન્ટરો અહીંયા બેસે છે, એ એક મોટી વાત છે. આ લોકોનું કામ બહુ અદભુત છે."

