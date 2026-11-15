અમદાવાદમાં દિવાળી વખતે 630ને પાર ગયેલો AQI હવે ઘટ્યો, પણ 'સ્વચ્છ શહેર'ની હવા ક્યાં સુધી સ્વચ્છ રહેશે?
શું અમદાવાદની હવા ખરેખર સ્વચ્છ થઈ ગઈ કે પછી શહેરના પ્રદૂષણના મુખ્ય સ્ત્રોતો થોડા દિવસ માટે શાંત પડતાં આંકડામાં ઘટાડો જોવા મળ્યો?
Published : November 15, 2026 at 7:34 AM IST
ભૂમિકા પરમાર, અમદાવાદ: અમદાવાદની હવામાં દિવાળીના દિવસોમાં પ્રદૂષણનો એવો ધુમાડો છવાયો કે એર ક્વોલિટી ઇન્ડેક્સ (AQI) 630ને પાર પહોંચી ગયો. ફટાકડાના ધુમાડા, રસ્તાઓ પર વાહનોની લાંબી કતારો અને હવામાં ભળતી ધૂળે શહેરની હવાની ગુણવત્તા અંગે ચિંતા ઊભી કરી. પરંતુ દિવાળી બાદ થોડા જ દિવસોમાં ચિત્ર બદલાયું અને લાભ પાંચમના દિવસે AQI ઘટીને 170ની આસપાસ આવી ગયો. સવાલ એ છે કે શું અમદાવાદની હવા ખરેખર સ્વચ્છ થઈ ગઈ કે પછી શહેરના પ્રદૂષણના મુખ્ય સ્ત્રોતો થોડા દિવસ માટે શાંત પડતાં આંકડામાં ઘટાડો જોવા મળ્યો?
આ ફેરફાર પાછળ માત્ર ફટાકડા જ નહીં, પરંતુ અમદાવાદની રોજિંદી જીવનશૈલી પણ જવાબદાર હોવાનું પર્યાવરણ નિષ્ણાતો માને છે. દિવાળી બાદ લોકો વતન અને પ્રવાસે નીકળી ગયા, શહેરના રસ્તાઓ પર વાહનોની સંખ્યા ઘટી, બાંધકામ સહિતની અનેક પ્રવૃત્તિઓ અટકી અને દુકાનો-ધંધા પણ બંધ રહ્યા. એટલે કે, જે શહેર સામાન્ય દિવસોમાં સતત દોડતું રહે છે તેની ગતિ થોડા દિવસ માટે ધીમી પડી અને તેની અસર હવાની ગુણવત્તાના આંકડામાં પણ જોવા મળી.
ફટાકડા અને ટ્રાફિકના સંયુક્ત પ્રહારથી AQI 630 સુધી પહોંચ્યો
પર્યાવરણ ઈજનેર મહેશ પંડ્યાના જણાવ્યા અનુસાર, દિવાળીના દિવસે અને તેની આગલી રાત્રે વાહનોની અવરજવર ખૂબ વધારે હતી. તેની સાથે મોટા પ્રમાણમાં ફટાકડા ફોડવામાં આવ્યા હતા. આ બંને કારણોસર હવામાં પ્રદૂષકોનું પ્રમાણ વધ્યું અને AQI અત્યંત ઊંચા સ્તરે પહોંચ્યો હતો. તેમણે દિવાળીના સમયગાળામાં પ્રદૂષણનું પ્રમાણ આશરે 500 માઇક્રોગ્રામ પ્રતિ ઘન મીટર સુધી પહોંચ્યાનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો.
વાહનોમાંથી નીકળતો ધુમાડો, ફટાકડામાંથી ફેલાતા પ્રદૂષકો અને રસ્તાઓ પરથી ઊડતી ધૂળ એકસાથે હવાની ગુણવત્તા બગાડે છે. મહેશ પંડ્યાના મતે, અમદાવાદમાં વાહનોના ધુમાડા ઉપરાંત રસ્તાઓની નબળી ગુણવત્તા અને જાહેર પરિવહનની મર્યાદિત સુવિધાઓ પણ પ્રદૂષણ વધારતાં પરિબળો છે.
અડધું અમદાવાદ બહાર ગયું અને રસ્તાઓ પર વાહનો ઘટ્યાં
દિવાળી બાદ AQIમાં થયેલા ઘટાડા પાછળનું એક મહત્ત્વનું કારણ શહેરમાંથી લોકોની અવરજવર ઘટવી હોવાનું મહેશ પંડ્યા જણાવે છે. દિવાળી પછી પડતર દિવસો અને ગુજરાતી નૂતન વર્ષ દરમિયાન મોટી સંખ્યામાં લોકો પ્રવાસે ગયા હતા. કેટલાક લોકો યાત્રાધામોમાં ગયા તો કેટલાક પરિવાર સાથે અન્ય સ્થળોએ ફરવા નીકળ્યા. તેના કારણે અમદાવાદના રસ્તાઓ પર વાહનોની સંખ્યા સામાન્ય દિવસોની સરખામણીએ ઘટી હતી.
પંડ્યાના જણાવ્યા મુજબ, આ સમયગાળામાં ટ્રાફિકમાં અંદાજે 50 ટકા જેટલો ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. વાહનો ઓછાં થતાં ઓટોમોબાઈલમાંથી નીકળતા ધુમાડાનું પ્રમાણ પણ ઘટ્યું. સાથે જ લોકો શહેરની બહાર હોવાથી ફટાકડા ફોડવાની પ્રવૃત્તિમાં પણ ઘટાડો થયો. આમ, ટ્રાફિક અને ફટાકડા એમ બંને પ્રદૂષણના સ્ત્રોતો એકસાથે ઘટતાં AQIમાં મોટો ફેરફાર જોવા મળ્યો.
બાંધકામથી લઈને દુકાનો સુધીની પ્રવૃત્તિઓ બંધ, ધૂળનું પ્રમાણ પણ ઘટ્યું
AQIમાં ઘટાડાનું બીજું મહત્ત્વનું કારણ તહેવારોની રજાઓ દરમિયાન શહેરની આર્થિક અને બાંધકામ સંબંધિત પ્રવૃત્તિઓ અટકી જવી હોવાનું પંડ્યા જણાવે છે. દિવાળી પહેલાં સુધી શહેરમાં બાંધકામનાં કામો, અન્ય વ્યવસાયિક પ્રવૃત્તિઓ અને રોજિંદા કામકાજ ચાલુ હતાં. પરંતુ દિવાળી બાદ લાભ પાંચમ સુધી અનેક સ્થળોએ કામકાજ બંધ રહ્યું. દુકાનો અને વેપાર-ધંધા પણ બંધ રહ્યા હતા.
બાંધકામની પ્રવૃત્તિઓ અને વાહનોની અવરજવર ઓછી થતાં રસ્તાઓ પર ઊડતી ધૂળનું પ્રમાણ પણ ઘટ્યું. આ રીતે ફટાકડા, વાહનોનો ધુમાડો અને ધૂળ જેવા અનેક પ્રદૂષણના સ્ત્રોતોમાં એકસાથે ઘટાડો થતાં AQIમાં નોંધપાત્ર ફેરફાર જોવા મળ્યો.
લાભ પાંચમ બાદ ફરી વધશે પ્રદૂષણ? દેવદિવાળીએ પણ ચિંતા
મહેશ પંડ્યાના મતે, AQIમાં થયેલો ઘટાડો કાયમી સુધારાનો સંકેત માનવો યોગ્ય નથી. લાભ પાંચમથી શહેરમાં ફરી વેપાર-ધંધા અને રોજિંદી પ્રવૃત્તિઓ શરૂ થઈ છે. રસ્તાઓ પર વાહનોની સંખ્યા વધશે અને ફટાકડાની પ્રવૃત્તિ પણ ચાલુ રહેશે. તેથી આગામી દિવસોમાં AQI ફરી વધી શકે છે.
તેમણે આશંકા વ્યક્ત કરી હતી કે લાભ પાંચમ બાદ ટ્રાફિક વધવાથી હવાની ગુણવત્તા પર ફરી અસર પડી શકે છે. દેવદિવાળી દરમિયાન પણ ફટાકડા અને વાહનોની અવરજવર વધે તો AQI ફરી 200ની ઉપર જઈ શકે છે. આ તેમનું અનુમાન છે, ચોક્કસ આગાહી નહીં. એટલે થોડા દિવસના ઘટાડાને પ્રદૂષણની સમસ્યા ઉકેલાઈ ગઈ હોવાનું માનવાને બદલે તેના મૂળ કારણો પર ધ્યાન આપવું જરૂરી છે.
'દરેક વોર્ડનો પ્રદૂષણનો સ્ત્રોત અલગ હોઈ શકે, વૈજ્ઞાનિક અભ્યાસ જરૂરી'
પ્રદૂષણને નિયંત્રણમાં લાવવા માટે માત્ર સામાન્ય સૂચનાઓ કે કાગળ પર એક્શન પ્લાન બનાવવાથી ઉકેલ નહીં આવે એવો મત મહેશ પંડ્યાએ વ્યક્ત કર્યો છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે અમદાવાદ, વડોદરા, સુરત અને રાજકોટ જેવા શહેરોમાં દરેક વોર્ડની હવાની ગુણવત્તા અલગ હોઈ શકે છે. તેથી કયા વોર્ડમાં કયા કારણોસર પ્રદૂષણ વધી રહ્યું છે તેની ચોક્કસ માહિતી મેળવવી જરૂરી છે.
આ મુદ્દે તેમણે રાજ્ય સરકારના મુખ્ય સચિવ એમ.કે. દાસને પત્ર લખીને વોર્ડવાઈઝ પ્રદૂષણના કારણો શોધવા વૈજ્ઞાનિક અભ્યાસ કરવાની રજૂઆત કરી છે. તેમના મતે, કયા વિસ્તારમાં વાહનોનો ધુમાડો વધુ છે, ક્યાં બાંધકામની ધૂળ સમસ્યા ઊભી કરે છે અને ક્યાં અન્ય સ્ત્રોતો જવાબદાર છે તેની ઓળખ કરવી જોઈએ. ત્યારબાદ તે વિસ્તારને અનુરૂપ એક્શન પ્લાન તૈયાર કરવો જોઈએ.
તેમણે વધુમાં કહ્યું કે, એક્શન પ્લાન બનાવતી વખતે સ્થાનિક રહેવાસીઓને પણ સાંભળવા જોઈએ. જે લોકો વર્ષોથી કોઈ વિસ્તારમાં રહે છે તેમને પોતાના વિસ્તારની સમસ્યાઓની જાણકારી હોય છે. આ સ્થાનિક અનુભવ અને જ્ઞાનને વૈજ્ઞાનિક અભ્યાસ સાથે જોડવામાં આવે તો વધુ અસરકારક ઉકેલ મળી શકે છે. માત્ર અદાલતી સૂચનાઓના પાલન માટે એક્શન પ્લાન બનાવવાને બદલે લોકોની ભાગીદારીથી જમીન પર અમલ થાય તે જરૂરી છે.
'સરકારની સાથે નાગરિકે પણ પોતાની જવાબદારી સમજવી પડશે'
મહેશ પંડ્યાએ પ્રદૂષણ નિયંત્રણ માટે નાગરિકોની ભૂમિકા પર પણ ભાર મૂક્યો છે. તેમના મતે, સરકાર પગલાં લે તે જરૂરી છે, પરંતુ દરેક નાગરિકે પણ પોતાના સ્તરે વિચારવું પડશે. નજીકના અંતરે જવાનું હોય તો બિનજરૂરી રીતે વાહનનો ઉપયોગ ટાળવો, શક્ય હોય ત્યાં સુધી ચાલીને જવું અને જાહેર પરિવહનનો ઉપયોગ વધારવો જોઈએ.
ફટાકડા ફોડવા સામે સંપૂર્ણ પ્રતિબંધની વાત કરવાને બદલે તેમાં મર્યાદા અને સંયમ રાખવાની જરૂર છે. તહેવારની ઉજવણી એવી હોવી જોઈએ કે તેનાથી અન્ય લોકોને કે પશુ-પક્ષીઓને નુકસાન ન થાય. ફટાકડાના કારણે હવા પ્રદૂષિત થવા ઉપરાંત આગની ઘટનાઓનું જોખમ પણ રહે છે. ગર્ભવતી મહિલાઓ, નવજાત શિશુઓ, બાળકો, વૃદ્ધો અને શ્વાસની તકલીફ ધરાવતા લોકો માટે પ્રદૂષણ વધુ મુશ્કેલી ઊભી કરી શકે છે. તેથી તહેવારોની ઉજવણીમાં નાગરિક સમજ અને સ્વયંશિસ્ત જરૂરી છે.
AMCની અપીલ: હવા ખરાબ હોય ત્યારે બિનજરૂરી બહાર ન નીકળો
અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના મેડિકલ ઓફિસર ઓફ હેલ્થ ડૉ. ભાવિન સોલંકીએ જણાવ્યું હતું કે, અમદાવાદમાં AQI 620 સુધી પહોંચવો અત્યંત ગંભીર અને ચિંતાજનક બાબત હતી. જોકે, હાલ AQI ઘટીને 170 પર આવ્યો છે અને પરિસ્થિતિ સામાન્ય તરફ આગળ વધી રહી છે. હવાની ગુણવત્તા સંપૂર્ણપણે સામાન્ય બને તે માટે તંત્ર દ્વારા સતત પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે.
તેમણે જણાવ્યું હતું કે, ઊંચું પ્રદૂષણ સામાન્ય નાગરિકો ઉપરાંત ખાસ કરીને અસ્થમા અને શ્વાસના દર્દીઓ, વૃદ્ધો તથા નાના બાળકો માટે જોખમી બની શકે છે. હવાની ગુણવત્તા ખરાબ હોય ત્યારે નાગરિકોએ બિનજરૂરી રીતે ઘરની બહાર નીકળવાનું ટાળવું જોઈએ. બહાર જવું જરૂરી હોય તો N95 અથવા યોગ્ય માસ્કનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. શ્વાસ લેવામાં તકલીફ, આંખોમાં બળતરા કે ગળામાં તકલીફ જેવા લક્ષણો જણાય તો નજીકના અર્બન હેલ્થ સેન્ટર અથવા તબીબનો સંપર્ક કરવો જોઈએ.
ડૉ. સોલંકીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, AMC દ્વારા ધૂળ નિયંત્રણ માટે રસ્તાઓ પર પાણીનો છંટકાવ અને પ્રદૂષણ ઘટાડવા માટે જરૂરી પગલાં ઝડપથી અમલમાં મૂકવામાં આવી રહ્યાં છે.
શું છે AQI અને 170નો આંકડો શું કહે છે?
એર ક્વોલિટી ઇન્ડેક્સ એટલે કે AQI હવાની ગુણવત્તા માપવાનું માપદંડ છે. હવામાં રહેલા PM2.5, PM10, નાઇટ્રોજન ડાયોક્સાઇડ, સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ, કાર્બન મોનોક્સાઇડ અને ઓઝોન જેવા પ્રદૂષકોના પ્રમાણના આધારે હવા કેટલી સ્વચ્છ કે પ્રદૂષિત છે તેનો અંદાજ મળે છે.
ભારતમાં AQIની શ્રેણીઓ આ પ્રમાણે છે:
- 0થી 50: સારું
- 51થી 100: સંતોષકારક
- 101થી 200: મધ્યમ
- 201થી 300: ખરાબ
- 301થી 400: ખૂબ ખરાબ
- 401થી 500: ગંભીર
આ માપદંડ પ્રમાણે 170નો AQI ગંભીર શ્રેણી કરતાં ઘણો નીચે છે, પરંતુ તેને સ્વચ્છ હવા કહી શકાય નહીં. તે હજુ પણ મધ્યમ શ્રેણીમાં આવે છે. એટલે દિવાળી પછી આંકડો ઘટ્યો હોવા છતાં પ્રદૂષણની સમસ્યા સંપૂર્ણપણે દૂર થઈ ગઈ નથી.
હવા સુધારવાનો રસ્તો માત્ર તહેવારોની રજાઓમાં નથી!
દિવાળી બાદ અમદાવાદનો AQI 630થી ઘટીને 170ની આસપાસ પહોંચ્યો તે આંકડો એક મહત્ત્વનો સંદેશ આપે છે. શહેરમાં ટ્રાફિક, બાંધકામ, ધૂળ અને ફટાકડા જેવા પ્રદૂષણના સ્ત્રોતો ઘટે તો હવાની ગુણવત્તામાં ફેરફાર જોવા મળી શકે છે. પરંતુ રજાઓ પૂરી થતાં જ જો આ સ્ત્રોતો ફરી પહેલાંની જેમ સક્રિય થઈ જાય તો પ્રદૂષણ પણ પાછું વધી શકે છે.
એટલે અમદાવાદને સ્વચ્છ હવા માત્ર થોડા દિવસ માટે નહીં, પરંતુ આખું વર્ષ મળે તે માટે વોર્ડવાઈઝ વૈજ્ઞાનિક અભ્યાસ, અસરકારક જાહેર પરિવહન, ધૂળ નિયંત્રણ, બાંધકામના નિયમોનું પાલન અને નાગરિકોની સ્વયંશિસ્ત જરૂરી છે. દિવાળી પછી AQIમાં આવેલો ઘટાડો માત્ર રાહતનો આંકડો નહીં, પરંતુ શહેરને પ્રદૂષણમુક્ત બનાવવા માટે કયા રસ્તે આગળ વધવું તેનો સંકેત પણ બની શકે છે.
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