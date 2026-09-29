અમદાવાદમાં ANWની શરૂઆત, બે PIને સોંપાઈ જવાબદારી
વેજલપુરના PI આર.એમ. ચૌહાણ અને રામોલના PI વી.ડી. મોરી સહિત પોલીસ અધિકારીઓને ANWની જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે.
Published : September 29, 2026 at 1:17 PM IST
અમદાવાદ: શહેરમાં ડ્રગ્સ અને નશીલા પદાર્થોના ગેરકાયદે વેચાણ અને હેરાફેરી પર અંકુશ લાવવા માટે પોલીસે મોટું પગલું ભર્યું છે. શહેરમાં ખાસ એન્ટી નાર્કોટિક્સ વિંગ એટલે કે ANWની રચના કરવામાં આવી છે. રાજ્યના પોલીસ વડા DGP દ્વારા દરેક મહાનગર અને જિલ્લામાં આવી અલગ વિંગ બનાવવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો હતો, જેના પગલે અમદાવાદમાં પણ આ નવી ટીમ કાર્યરત કરવામાં આવી છે.
નવી ટીમમાં કોની નિમણૂક?
અમદાવાદની ANW ટીમમાં બે પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર સહિત અન્ય પોલીસ સબ-ઇન્સ્પેક્ટરોની નિમણૂક કરવામાં આવી છે. વેજલપુર પોલીસ સ્ટેશનના પીઆઈ આર.એમ. ચૌહાણ અને રામોલ પોલીસ સ્ટેશનના પીઆઈ વી.ડી. મોરીને આ વિંગની મહત્વની જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. આ ટીમ હવે ફક્ત ડ્રગ્સ સંબંધિત ગુનાઓ પર જ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે.
ANWની કામગીરી શું હશે?
આ વિંગ અમદાવાદ શહેરમાં ડ્રગ્સ તથા અન્ય નશીલા પદાર્થોના ગેરકાયદે વેચાણ, સંગ્રહ, પરિવહન અને હેરાફેરી સામે કડક કાર્યવાહી કરશે. આ ઉપરાંત શહેરમાં ચાલતા નશીલા પદાર્થોના મોટા નેટવર્કને શોધી કાઢી તેના મૂળ સુધી પહોંચીને તેને નેસ્તનાબૂદ કરવાની કામગીરી પણ આ ટીમ કરશે. બાતમીદારો દ્વારા માહિતી મેળવીને સતત વોચ રાખવામાં આવશે.
રાજ્યવ્યાપી અભિયાનનો ભાગ
રાજ્યમાં દિવસેને દિવસે વધી રહેલા ડ્રગ્સના નેટવર્કને તોડવા માટે આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. દરેક જિલ્લા અને શહેરમાં અલગ ટીમ હોવાથી કામગીરી વધુ ઝડપી અને અસરકારક બનશે. અમદાવાદમાં ANWની ટીમ નશાના દૂષણને ડામવા માટે સતત નજર રાખશે અને ગુનેગારો સામે કાયદેસરના પગલાં લેશે.
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