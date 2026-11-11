સ્વચ્છ સર્વેક્ષણ 2025-26: અમદાવાદ-સાણંદની જોડી દેશમાં નંબર વન
અમદાવાદ મેન્ટર સિટી અને સાણંદ મેન્ટી સિટી તરીકે દેશમાં પ્રથમ સ્થાને, રાષ્ટ્રપતિના હસ્તે એવોર્ડ એનાયત
Published : November 11, 2026 at 8:37 PM IST
અમદાવાદઃ સ્વચ્છ ભારત મિશન-અર્બન અંતર્ગત સ્વચ્છ સર્વેક્ષણ એવોર્ડ 2025-26ની જાહેરાતમાં ‘સ્વચ્છ શહેર જોડી’ કેટેગરીમાં અમદાવાદ (મેન્ટર સિટી) અને સાણંદ (મેન્ટી સિટી)ની જોડીએ દેશભરમાં પ્રથમ ક્રમ પ્રાપ્ત કર્યો છે. આ ગૌરવપૂર્ણ સિદ્ધિ બદલ નવી દિલ્હી ખાતે આયોજિત રાષ્ટ્રીય એવોર્ડ સમારોહમાં રાષ્ટ્રપતિના હસ્તે અમદાવાદના મેયર હિતેશ બારોટે એવોર્ડ સ્વીકાર્યો હતો. આ પ્રસંગે કેન્દ્રીય મંત્રી કનુ દેસાઈ અને રાજ્યનાં શહેરી વિકાસ મંત્રી દર્શના વાઘેલા ઉપસ્થિત રહ્યાં હતાં.
સ્વચ્છ શહેર જોડી કેટેગરી અંતર્ગત અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાએ મેન્ટર સિટી તરીકેની મહત્ત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી. ગુજરાતનાં અન્ય શહેરો જેમાં સાણંદ, રાણાવાવ, વાંકાનેર, સલાયા અને મુન્દ્રા-બારોઈનો સમાવેશ થાય છે, તેમને સ્વચ્છતા ક્ષેત્રે માર્ગદર્શન પૂરું પાડ્યું હતું. આ અંતર્ગત કચરાનું વર્ગીકરણ, વપરાયેલા પાણીનું વ્યવસ્થાપન, ઘન કચરા વ્યવસ્થાપન તેમજ સ્વચ્છતા કર્મચારીઓના કલ્યાણ જેવા વિવિધ વિષયો પર માર્ગદર્શન અને સહયોગ આપવામાં આવ્યો હતો.
અમદાવાદ શહેરે અગાઉના વર્ષોમાં સ્વચ્છતા ક્ષેત્રે વિવિધ ઉચ્ચ માપદંડો અને રાષ્ટ્રીય કક્ષાના શ્રેષ્ઠ ક્રમાંક હાંસલ કરી પોતાની આગવી ઓળખ સ્થાપિત કરી છે. આ ગૌરવપૂર્ણ પરંપરાને આગળ વધારતાં ચાલુ વર્ષે સ્વચ્છતા ક્ષેત્રે શરૂ કરવામાં આવેલી ‘મેન્ટર-મેન્ટી સિટી’ની નવી શ્રેણીમાં અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાએ સાણંદ નગરપાલિકાને ટેકનિકલ નોલેજ, માર્ગદર્શન અને કામગીરીના વિવિધ પાસાઓમાં સહયોગ પૂરો પાડી સ્વચ્છતાની દિશામાં વધુ સક્ષમ બનાવવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી છે. આ સફળ માર્ગદર્શન અને સહકારના પરિણામે અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાએ સમગ્ર દેશમાં સ્વચ્છતા મેન્ટર સિટી તરીકે પ્રથમ ક્રમ હાંસલ કરી શહેરની સ્વચ્છતા ક્ષેત્રેની આગવી સિદ્ધિમાં વધુ એક ગૌરવપૂર્ણ યશકલગીનો ઉમેરો કર્યો છે.
અમદાવાદ અને સાણંદ દ્વારા સંયુક્ત રીતે કરવામાં આવેલી કામગીરી તથા સ્વચ્છતાલક્ષી પ્રયાસોને રાષ્ટ્રીય સ્તરે બિરદાવવામાં આવ્યા છે. સ્વચ્છતા સર્વેક્ષણના નિર્ધારિત માપદંડો પર બંને શહેરોની કામગીરીના આધારે સ્વચ્છ શહેર જોડી કેટેગરીમાં દેશભરમાં પ્રથમ સ્થાન પ્રાપ્ત થયું છે. આ સિદ્ધિ શહેરો વચ્ચેના પરસ્પર સહયોગ, માર્ગદર્શન અને સ્વચ્છતા પ્રત્યેની પ્રતિબદ્ધતાનું પ્રતિબિંબ છે.
આ રાષ્ટ્રીય એવોર્ડ સમારોહમાં અમદાવાદના ડેપ્યુટી મેયર અંજુ શાહ, સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન કમલેશ પટેલ, શાસક પક્ષના નેતા જશુ ઠાકોર, દંડક અતુલ મિશ્રા, સોલિડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ વિભાગના ડેપ્યુટી મ્યુનિસિપલ કમિશનર અમૃતેશ ઓરંગાબાદકર, સોલીડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ વિભાગના ડાયરેક્ટર ડૉ. વિજય મિસ્ત્રી, સોલિડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ વિભાગના ચેરમેન દીપક પંચાલ સહિત વિવિધ પદાધિકારીઓ અને અધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
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