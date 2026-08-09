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અમદાવાદના આનંદનગર વિસ્તારમાં PGમાં રહેતી યુવતી સાથે દુષ્કર્મ, પોલીસે PGના સિક્યુરિટી ગાર્ડની કરી ધરપકડ

અમદાવાદમાં પીજીમાં રહેતી એક યુવતી સાથે દુષ્કર્મની ઘટના સામે આવી છે, પોલીસે દુષ્કર્મના આરોપમાં પીજીના સિક્યુરિટી ગાર્ડની ધરપકડ કરી છે.

દુષ્કર્મના આરોપમાં પોલીસે PGના સિક્યુરિટી ગાર્ડની કરી ધરપકડ
દુષ્કર્મના આરોપમાં પોલીસે PGના સિક્યુરિટી ગાર્ડની કરી ધરપકડ (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 9, 2026 at 11:08 AM IST

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અમદાવાદ: અમદાવાદના આનંદનગર વિસ્તારમાં PGમાં રહેતી યુવતી સાથે દુષ્કર્મની ઘટના સામે આવી છે. PGના સિક્યુરિટી ગાર્ડ ધરમસિંહ પર દુષ્કર્મનો આરોપ મુકવામાં આવ્યો છે.

ઘટના 8 ઓગસ્ટની રાતની છે, જ્યારે યુવતી સોસાયટીના ધાબા પર ગઈ હતી ત્યારે આરોપીએ તેના પર હુમલો કરી દુષ્કર્મ આચર્યું હોવાની ફરિયાદ નોંધાઈ છે. ઘટના બાદ આરોપી યુવતીને રૂમમાં બહારથી લોક કરી ફરાર થઈ ગયો હતો. પોલીસની 10 ટીમોએ તપાસ શરૂ કરી ગણતરીના કલાકોમાં જ આજે 9 ઓગસ્ટની સવારે આશરે 7 વાગ્યે હેબતપુર ખાતેથી ઝડપી પાડ્યો છે.

યુવતી સાથે દુષ્કર્મના આરોપમાં પોલીસે PGના સિક્યુરિટી ગાર્ડની કરી ધરપકડ (Etv Bharat Gujarat)

વાયર વડે યુવતીનું ગળું દબાવવાનો પ્રયાસ કર્યો

નીરજકુમાર બડગુજર (JCP, સેક્ટર-1, અમદાવાદ પોલીસ) દ્વારા આપવામાં આવેલી માહિતી મુજબ, 8 ઓગસ્ટની રાત્રે આશરે 9થી 10:30 વાગ્યાના સમયગાળા દરમિયાન આરોપીએ PGમાં રહેતી યુવતી પર હુમલો કર્યો હતો. આરોપીએ વાયર વડે યુવતીનું ગળું દબાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, જેના કારણે યુવતી બેભાન થઈ ગઈ હતી. ત્યારબાદ આરોપીએ તેની સાથે આશરે એક કલાક સુધી દુષ્કર્મ આચર્યું હતું.

ઘટના બાદ આરોપીએ યુવતીને ધાબામાં બહારથી લોક કરી દીધી હતી અને સ્થળ પરથી ફરાર થઈ ગયો હતો. ભાનમાં આવ્યા બાદ યુવતીએ મદદ માટે બૂમાબૂમ કરતાં આસપાસના લોકો એકઠા થઈ ગયા હતા અને પોલીસને જાણ કરી હતી. યુવતીને સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવી છે.

ફરાર આરોપીને શોધવા 10 ટીમ લાગી હતી કામે

નીરજકુમાર બડગુજરના જણાવ્યા મુજબ, ઘટના બાદ આરોપીએ પોતાનો મોબાઈલ ફોન બંધ કરી દીધો હતો. જોકે પોલીસ દ્વારા તાત્કાલિક તપાસના ચક્રો ગતિમાન કરવામાં આવ્યા હતા. સ્થાનિક પોલીસ, LCB અને ક્રાઈમ બ્રાન્ચની કુલ 10 ટીમો બનાવી આરોપીની શોધખોળ હાથ ધરવામાં આવી હતી.

તપાસ દરમિયાન CCTV અને ટેક્નિકલ સર્વેલન્સ સહિતની મદદ લેવામાં આવી હતી. સોસાયટીના CCTVમાં આરોપી લિફ્ટ મારફતે ધાબા તરફ જતો અને બાદમાં નીચે આવતો હોવાની હિલચાલ કેદ થઈ હોવાનું પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે. ગણતરીના કલાકોમાં જ પોલીસે આરોપી ધર્મસિંહ રામશંકરસિંહને હેબતપુર ખાતેથી ઝડપી પાડ્યો હતો.

પોલીસના જણાવ્યા મુજબ આરોપી ઉત્તર પ્રદેશના હરદોઈ જિલ્લાનો રહેવાસી છે અને સોસાયટીમાં માત્ર છ દિવસ પહેલાં જ સિક્યુરિટી ગાર્ડ તરીકે નોકરીએ લાગ્યો હતો. આરોપીની ધરપકડ બાદ પોલીસે સમગ્ર ઘટનાને લઈને વધુ તપાસ શરૂ કરી છે.

ઉલ્લેખનીય છે કે છેલ્લા ત્રણ દિવસથી અમદાવાદ પોલીસ કમિશનર સહિત શહેરના ઉચ્ચ પોલીસ અધિકારીઓ દ્વારા મોડી રાત્રે પેટ્રોલિંગ અને વિવિધ વિસ્તારોમાં ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવી રહ્યું છે. આ દરમિયાન રહેણાક સોસાયટીના ધાબા પર બનેલી આ ઘટનાને પગલે સોસાયટીની સુરક્ષા વ્યવસ્થાને લઈને પણ સવાલો ઊભા થયા છે.

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