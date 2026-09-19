બે બસ રસ્તા પર દોડી, પણ નંબર એક જ! AMTSની EV બસના ઓપરેટરને ટેક્સ બચાવવા જતાં થશે આટલા લાખ દંડ
મેઘાણીનગરમાં GJ 27 TJ 3550 નંબરની બે ઈલેક્ટ્રિક બસ જોવા મળતાં સ્થાનિકે પોલીસને જાણ કરી
Published : September 19, 2026 at 9:26 PM IST
અમદાવાદ શહેરમાં AMTSની બે ઈલેક્ટ્રિક બસમાં એક જ રજિસ્ટ્રેશન નંબરની પ્લેટ જોવા મળતાં તંત્ર દોડતું થયું છે. મેઘાણીનગર વિસ્તારમાં બંને બસ પર GJ 27 TJ 3550 નંબરની પ્લેટ જોવા મળતાં સ્થાનિક વ્યક્તિએ પોલીસને જાણ કરી હતી. મેઘાણીનગર પોલીસે અરજી લઈ બંને બસના નંબર અંગે તપાસ શરૂ કરી છે.
એક જ રજિસ્ટ્રેશન નંબર ધરાવતી બે બસ રસ્તા પર દોડતી હોવાની બાબત સામે આવતા AMTSની કામગીરી અને ખાનગી ઓપરેટર એજન્સીની જવાબદારીને લઈને પણ સવાલો ઊભા થયા છે. RTO ટેક્સ બચાવવા માટે નંબર પ્લેટમાં છેડછાડ કરવામાં આવી હોવાની આશંકા અંગે પણ ચર્ચા થઈ રહી છે, જોકે આ બાબતની હાલ સત્તાવાર પુષ્ટિ થઈ નથી.
આ સમગ્ર મામલે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના કોર્પોરેટર નિરવ બક્ષીએ AMTSની ખાનગી એજન્સી સામે કડક કાર્યવાહી કરવાની માગ કરી છે. નિરવ બક્ષીએ જણાવ્યું હતું કે, બે EV બસ એક જ રજિસ્ટ્રેશન નંબર સાથે રસ્તા પર દોડતી હોવી ગંભીર બેદરકારી છે. તેમણે આવી બેદરકારી બદલ સંબંધિત એજન્સી સામે FIR કરવામાં આવે તેમજ એજન્સીનો કોન્ટ્રાક્ટ રદ કરીને તેને કાયમ માટે બ્લેકલિસ્ટ કરવાની માગ કરી છે.
નિરવ બક્ષીના જણાવ્યા મુજબ, સામાન્ય નાગરિક દ્વારા આ પ્રકારની ભૂલ કરવામાં આવે તો તેની સામે કાયદાકીય કાર્યવાહી થઈ શકે છે, ત્યારે જનતાના ટેક્સના નાણાંથી ચાલતી AMTS જેવી જાહેર પરિવહન સેવામાં આવી ગંભીર વહીવટી બેદરકારીને ચલાવી ન લેવાય અને જવાબદારો સામે કાર્યવાહી થવી જોઈએ.
બીજી તરફ, સમગ્ર મામલે AMTSના ટ્રાન્સપોર્ટ મેનેજર આર. એન. પાંડેએ ETV ભારત સાથે વાત કરતા જણાવ્યું કે બંને બસોના RTO નંબર અલગ-અલગ છે અને બંને નંબર RTO દ્વારા એપ્રૂવ કરવામાં આવેલા છે. જોકે, ઓપરેટર દ્વારા એક બસનો નંબર બીજી બસ ઉપર લગાવી દેવામાં આવ્યો હોવાનું તેમણે જણાવ્યું હતું.
ટ્રાન્સપોર્ટ મેનેજર આર. એન. પાંડેએ ETV ભારત સાથે વાત કરતા જણાવ્યું કે, “બે બસોમાં અલગ અલગ આરટીઓ નંબર, આરટીઓ દ્વારા એપ્રૂવ કરવામાં આવેલ છે. પરંતુ ઓપરેટર દ્વારા બંને બસ પર એક જ નંબર લગાવી દેવામાં આવ્યો છે. આ બહુ ગંભીર ભૂલ છે. આના લીધે ઓપરેટરને નોટિસ આપી છે અને 5 લાખનો દંડ કરીશું.
AMTS અધિકારીના જણાવ્યા મુજબ, નંબર પ્લેટ અંગેની ભૂલ બદલ સંબંધિત ઓપરેટરને નોટિસ આપવામાં આવી છે અને ₹5 લાખનો દંડ કરવામાં આવશે. આમ, AMTS તરફથી પ્રાથમિક રીતે આ ઘટનાને ઓપરેટરની ગંભીર ભૂલ તરીકે જોવામાં આવી રહી છે.
દરમિયાન, મેઘાણીનગર પોલીસે સ્થાનિક વ્યક્તિની અરજીના આધારે બંને બસના નંબર અને નંબર પ્લેટ અંગે તપાસ શરૂ કરી છે. પોલીસ તપાસમાં નંબર પ્લેટ એક બસમાંથી બીજી બસ પર કેવી રીતે લગાવવામાં આવી, આ ભૂલ કયા સ્તરે થઈ અને તેની પાછળ કોઈ ઈરાદાપૂર્વકની કાર્યવાહી હતી કે નહીં તે અંગે હકીકત બહાર આવી શકે છે.
હાલ RTO ટેક્સ બચાવવા માટે નંબર પ્લેટમાં છેડછાડ કરાઈ હોવાની ચર્ચા થઈ રહી છે, પરંતુ આ અંગે પોલીસ તપાસ પૂર્ણ થયા બાદ જ સ્પષ્ટતા થઈ શકશે. એક જ નંબરની બે AMTS ઈલેક્ટ્રિક બસ રસ્તા પર જોવા મળવાની ઘટનાએ હવે AMTSના ખાનગી ઓપરેટરોની કામગીરી અને તેમની ઉપરની વહીવટી દેખરેખ સામે પણ ગંભીર સવાલો ઊભા કર્યા છે.
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