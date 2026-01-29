ETV Bharat / state

અમદાવાદની AMTS બસનું 2026-27 નું ડ્રાફ્ટ બજેટ મંજૂર, જાણો નવું શું હશે

AMTSનું વર્ષ 2026-27નું ડ્રાફ્ટ બજેટ આજે રજૂ કરવામાં આવ્યું. રૂ 991 કરોડનું બજેટ જાહેર કરવામાં આવ્યું.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 29, 2026 at 4:08 PM IST

અમદાવાદ : શહેરના AMTSનું વર્ષ 2026-27નું ડ્રાફ્ટ બજેટ આજે રજૂ કરવામાં આવ્યું. રૂ 991 કરોડનું બજેટ જાહેર કરવામાં આવ્યું. 2030માં AC બસો અને ઇલેક્ટ્રિક બસો કરવામાં આવશે.

ડિવાયએમસી અમૃતેશ ઓરંગાબાદકરએ જણાવ્યું હતું કે, "આજે AMTS વર્ષ 2026-27નું ડ્રાફ્ટ બજેટ માટે રૂ. 991 કરોડનું બજેટ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. મલ્ટી ટ્રાન્સપોર્ટ ચાર સ્થળો પર બનાવવામાં આવશે. નવા રૂટો અને તમામ બસો સમયસર મળે તેવું આયોજન કરવામાં આવશે. 1500 બસો ઓન રોડ રાખવામાં આવશે. "

સ્માર્ટ શેલ્ટરની કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવશે. ગ્રીન શેલ્ટર આ વર્ષે બનાવવાનું નક્કી કર્યું છે. ગ્રીન શેલ્ટર 20 બનાવવામાં આવશે, વૃક્ષો શેલ્ટર પાસે ઉગાડવામાં આવશે. AMTSનું દેવું રૂ.600 કરોડ સુધી પહોંચશે અને આવક રૂ.450 કરોડની આવક છે, દરરોજ 5.50 લાખ લોકો દરરોજ AMTSનો લાભ લે છે.

બજેટ વર્ષ 2026-27નું આયોજન શું રહેશે ખાસ? જાણો વિગત...

  • વર્ષ દરમ્યાન AMTSમાં સંચાલિત બસોની સંખ્યા 1600 જેટલી થશે. જે ધ્યાને લઇ બસોની ફ્રીકવન્સી વધારવા સાથે રુટોનુ વિસ્તરણ તેમજ નવા રુટો શરુ કરી અમદાવાદની આસપાસના ગામો અને જી.આઈ.ડી.સી.માં બસોની ફીકવન્સી વધારવા તેમજ નવા રૂટો સર્વે કરી શરૂ કરવામાં આવશે.
  • વર્ષ 2026-27ના બજેટ વર્ષ દરમ્યાન 1571 બસોના ફલીટ સામે સામાન્ય દિવસોમાં જાહેર રજાઓ સિવાય 1492 બસો રોડ પર સંચાલનમાં મુકવાનું આયોજન છે. જે હાલમાં સંચાલીત સંખ્યાથી લગભગ બમણી થાય છે.
  • વર્ષ 2030 સુધી એ.એમ.ટી.એસ.ની તમામ એ.સી. બસો સંચાલનમાં મુકવાનું આયોજન છે.
  • વર્ષ 2030 સુધીમાં અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ ટ્રાન્સપોર્ટ સર્વિસની તમામ બસોના ઈલેકટ્રીફીકેશન કરવાના ભાગરૂપે વર્ષ 2026-27માં એ.એમ.ટી.એસ.ની બસ ફલીટમાં 225 સીએનજી બસોનો (9 મીટર)નો કોન્ટ્રાકટ પૂર્ણ થવાથી 225 ઈલેક્ટ્રીક બસો (9 મીટર) જીસીસી મોડેલ ઉપર લેવા માટે વર્ક ઓર્ડર આપેલ છે. જે પૈકી 25 બસ આજ દિન સુધી આવી ગયેલ છે.
  • તમામ રૂટોનું વિગતવાર એનાલીસીસ કરી જરુરિયાત અનુસાર બસોની ફ્રીકવન્સી વધારવાનું આયોજન છે.
  • અમદાવાદમાં સરખેજ ચોકડી, એ.એમ.સી. સિવીક સેન્ટર પાસે આવેલ એ.એમ.ટી.એસ.ના પ્લોટમાં તેમજ જરૂરીયાત મુજબ ડીપો ટર્મિનસો ડેવલોપ કરવા સ્વર્ણિમ જયંતિ મુખ્યમંત્રી શહેરી વિકાસ યોજના અંર્તગત નવા પાર્કિંગ ડેપો બનાવવાનું આયોજન છે.
  • અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ ટ્રાન્સપોર્ટ સર્વિસની ઈ.વી. બસો માટે જમાલપુર, વાસણા, વાડજ, મેમનગર ડીપોમાં 15માં નાણાં પંચની ગ્રાન્ટ મેળવી સોલાર પેનલ સાથે ચાર્જીંગ સ્ટેશન બનાવવાનું આયોજન છે.
  • ગુજરાતનું સૌથી પહેલું મલ્ટીલેવલ બસ ડીપો બનાવવાનું આયોજન છે.
  • AMTS/BRTS/GSRTCના ઈલેકટ્રીક વાહનો માટે કોમન ચાર્જીંગ પોલીસી તેમજ ફંકશનલ ઈન્ટીગ્રેશન માટેનું રોડ મેપ તૈયાર કરવાનું આયોજન છે.
  • AMTS/BRTS/નું ઓપરેશન તેમજ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રકચર માટેનો રોડ મેપ તૈયાર કરવાનું આયોજન છે.
  • આઉટર સાઈડ રીંગ રોડ પર એ.એમ.ટી.એસ./બીઆરટીએસ/મેટ્રો, જીએસઆરટીસી તથા અન્ય વાહનો સાથે મલ્ટી મોડેલ ઈન્ટીગ્રેશન કરી બસ પોર્ટ બનાવવામાં આવશે.
  • વર્ષ દરમ્યાન હેરીટેઝ તથા ટુરીઝમ સ્થળોએ સ્પે. બસ સેવા શરૂ કરવાનું આયોજન છે.
  • પ્રવાસીઓને રૂટ ઉપર બસની પ્રતિક્ષા માટે ગ્રીન બસ શેલ્ટર તૈયાર કરવાનું આયોજન છે.
  • રીવરફંટના બન્ને કાંઠા ઉપર ઇલેક્ટ્રીક બસો સંચાલનમાં મુકવાનું આયોજન છે.
  • વર્ષ દરમ્યાન સી.ઈ.એસ.એલ. દ્વારા પીએમ(ઈ) ડ્રાઈવ યોજના અંતર્ગત જીસીસી મોડલથી બસો મેળવી સંચાલનમાં મુકવાનું આયોજન છે.
  • અ.મ્યુ.કો.ના આઈટીએમએસ પ્રોજેકટનું અમલીકરણ કરવામાં આવશે.
  • ઈ.વી.બસોમાં સેફટી ઓડીટ તથા એફ.ડી.એસ.એસ. (ફાયર ડીટેશન એન્ડ સપ્રેશન સિસ્ટમ લગાવવામાં આવેલ છે.)
  • એએમટીએસના ડ્રાયવર-કંડકટરો માટે તાલીમ કેન્દ્ર બનાવવાનું આયોજન છે.
  • પીપીપી મોડલ પર 2 (બે) મોબાઈલ તાલીમ વાહનો સંચાલીત કરવાનું આયોજન છે.
  • 300 મીની ડેકોરીટીવ શેલ્ટર એમ.પી., એમ.એલ.એ. અને મ્યુ.કાઉન્સીલરશ્રીની ગાન્ટમાંથી બનાવવાનું આયોજન છે. જેનાથી વાર્ષિક રૂા.1.5 કરોડ આવક થવાનો અંદાજ છે. સદર બાબતનો વર્કઓર્ડર આપેલ છે.
  • મુખ્યમંત્રી શહેરી બસ પરિવહન સુવિધા (Chief Minister Urban Bus Service-CMUBS) અન્વયે, રાજય સરકારશ્રી દ્વારા પ્રતિ કીલોમીટર ઘટ ના 60% ની ગણતરી મુજબ સીએનજી બસ માટે મહત્તમ પ્રતિ કિ.મી. રૂા.18.00 તથા ઈવી બસ માટે પ્રતિ. કી.મી. રૂા. 30.00 મુજબ અંદાજીત કુલ રૂા.220.00 કરોડનું અનુદાન(ગ્રાન્ટ) મળવાની શક્યતા છે.
  • રાજય સરકારની યોજના મુજબ શ્રમયોગી કલ્યાણ બોર્ડમાં રજીસ્ટર્ડ હોય તેવા શ્રમિકોને વિના મુલ્યે કોઈપણ, રૂટમાં કોઈપણ સ્થળે, કોઈપણ બસમાં મુસાફરીની સવલત મળી રહે તે માટે મહત્તમ શ્રમિક પાસ આપવાનું આયોજન છે.
  • સંસ્થામાં સંચાલીત સીએનજી તથા ઇલેક્ટ્રીક બસોનું થર્ડ પાર્ટી સેફટી ઓડીટ કરાવવાનું આયોજન છે.

