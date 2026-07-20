રોબોટિક લેબ, ફ્યુચર ક્લાસ... સરકારી શાળામાં વર્લ્ડ ક્લાસ સુવિધા, ખાનગી સ્કૂલ છોડીને અહીં આવી રહ્યા છે વિદ્યાર્થીઓ
પુરુષોત્તમનગર ગુજરાતી શાળામાં અમદાવાદ નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને ગણવેશથી લઈને ચોપડા સુધીની તમામ આધુનિક સુવિધાઓ પૂરી પાડવામાં આવે છે.
Published : July 20, 2026 at 6:36 AM IST
અમદાવાદ: ગુજરાતમાં સરકારી શાળાની છબી ધીમે ધીમે બદલાઈ રહી છે. એક સમયે અપૂરતા વર્ગખંડો, પાયાની સુવિધાઓનો અભાવના કારણે વાલીઓ વિદ્યાર્થીઓને ખાનગી શાળામાં ભણાવવા મજબૂર થતા હતા. જોકે હવે સ્માર્ટ વર્ગખંડો, મધ્યાહન ભોજન, ઉચ્ચ કક્ષાનું શિક્ષણ મળતા વિદ્યાર્થીઓ ફરી એકવાર સરકારી શાળા તરફ વળ્યા છે. અમદાવાદના વિરાટનગર વોર્ડમાં આવેલી પુરુષોત્તમનગર ગુજરાતી શાળા નંબર 1 અને 2 આજે સરકારી શાળાઓ માટે પ્રેરણાદાયી ઉદાહરણ બની ગઈ છે. આ શાળા માત્ર અભ્યાસનું કેન્દ્ર નથી, પરંતુ સ્માર્ટ ટેક્નોલોજી, સર્જનાત્મક પ્રવૃત્તિઓ, સુવિધાઓ અને ઉત્તમ શિક્ષકોનું અનોખું મિશ્રણ છે.
પુરુષોત્તમનગર ગુજરાતી શાળામાં અમદાવાદ નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને ગણવેશથી લઈને ચોપડા સુધીની તમામ આધુનિક સુવિધાઓ પૂરી પાડવામાં આવે છે.
છેલ્લા 17 વર્ષથી શાળા સાથે જોડાયેલા મુખ્ય શિક્ષક મયુર પટેલે ETV ભારત સાથે વાત કરતા જણાવ્યું કે, હું પુરુષોત્તમનગર ગુજરાતી શાળા નંબર ૧માં મુખ્ય શિક્ષક (આચાર્ય) તરીકે લગભગ ૨૦૦૯થી ફરજ બજાવું છું. 17 વર્ષથી આ શાળા સાથે જોડાયેલો છું. આ શાળા વિરાટનગર વોર્ડમાં આવેલી છે. ગત બે વર્ષથી અમારી શાળા સ્માર્ટ સ્કૂલ પ્રોજેક્ટ હેઠળ વિકસી રહી છે. દરેક વર્ગમાં LED ટીવી, પ્રોજેક્ટર અને સરકારી એપ્લિકેશન્સ દ્વારા નવીનતમ શિક્ષણ આપવામાં આવેલા છે. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં મેરિટ આધારિત ટોપ ડિગ્રીવાળા શિક્ષકો અહીં ફરજ બજાવે છે. રોબોટિક્સ લેબ, ફ્યુચર ક્લાસમાં 40 ટેબ્લેટ, સાયન્સ લેબ અને અદ્યતન સાધનો સાથે બાળકો નવા પ્રયોગો કરે છે. ગત વર્ષે 420 વિદ્યાર્થીઓ હતા, આ વર્ષે 450 થયા છે. તેમાંથી 18 બાળકો ખાનગી શાળાઓમાંથી આવ્યા છે. અમે 16 ડ્રોપઆઉટ બાળકોને પાછા લાવ્યા છીએ. હાલમાં સમગ્ર કેમ્પસમાં 1700થી વધુ બાળકો અભ્યાસ કરે છે.
વર્ષ 2025-26 દરમિયાન શાળાને તમામ આધુનિક સુવિધાઓ સાથે સ્માર્ટ સ્કૂલ તરીકે વિકસાવવામાં આવી રહી છે. શિક્ષણ ઉપરાંત વિદ્યાર્થીઓને ગીત, સંગીત, વક્તૃત્વ, કલા અને અન્ય સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓમાં પણ પ્રોત્સાહન આપવામાં આવે છે. આ બાળકો રાજ્ય તથા રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ પણ ભાગ લઈ શાળાનું નામ રોશન કરે છે.
પુરુષોત્તમનગર ગુજરાતી શાળા નં-2માં ઉપશિક્ષક તરીકે કાર્યરત લક્ષ્મણસિંહ રાજપૂતે જણાવે છે કે, હું પુરુષોત્તમનગર ગુજરાતી શાળા નંબર 2માં ઉપ-શિક્ષક તરીકે કાર્યરત છું. ગત બે વર્ષથી અમારી શાળા સ્માર્ટ સ્કૂલ પ્રોજેક્ટ હેઠળ વિકસી રહી છે. દરેક વર્ગમાં LED ટીવી, પ્રોજેક્ટર અને સરકારી એપ્લિકેશન્સ દ્વારા નવીનતમ શિક્ષણ આપવામાં આવે છે. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં મેરિટ આધારિત ટોપ ડિગ્રીવાળા શિક્ષકો અહીં ફરજ બજાવે છે. રોબોટિક્સ લેબ, ફ્યુચર ક્લાસમાં 40 ટેબ્લેટ, સાયન્સ લેબ અને અદ્યતન સાધનો સાથે બાળકો નવા પ્રયોગો કરે છે. ગત વર્ષે 420 વિદ્યાર્થીઓ હતા, આ વર્ષે 450 થયા છે. તેમાંથી 18 બાળકો ખાનગી શાળાઓમાંથી આવ્યા છે. અમે 16 ડ્રોપઆઉટ બાળકોને પાછા લાવ્યા છીએ. હાલમાં સમગ્ર કેમ્પસમાં 1700થી વધુ બાળકો અભ્યાસ કરે છે. વાલીઓ હવે કહે છે કે “સાહેબ, તમે છો એટલે અહીં જ ભણાવવું છે.” સવારે પ્રાર્થના, રિસેસમાં બાળકો સાથેનો સંબંધ અને અઠવાડિયામાં વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ (ક્વિઝ, મહેંદી, ચિત્ર, યોગ વગેરે) બાળકોને આકર્ષે છે.
શતાબ્દી મહોત્સવ-2025 અંતર્ગત અમદાવાદની શ્રેષ્ઠ 100 શાળાઓમાં પુરુષોત્તમનગર ગુજરાતી શાળાની પસંદગી થઈ હતી અને શાળાને ₹1 લાખનું ઇનામ મળ્યું હતું. તેમજ શાળાના કલા પ્રદર્શનને અમદાવાદ શહેરમાં પ્રથમ સ્થાન મળ્યું હતું. કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહના હસ્તે ₹31,000નું ઇનામ આપવામાં આવ્યું હતું.
શાળામાં અભ્યાસ કરતી વિદ્યાર્થિની જીયા વણઝારા કહે છે, હું છેલ્લા બે વર્ષથી પુરુષોત્તમનગર ગુજરાતી શાળા નંબર 2માં ભણું છું. પહેલાં હું વિદ્યાનિકેતન સ્કૂલમાં હતી જ્યાં ભણાવતા નહોતા. મારી મમ્મીના કહેવાથી અહીં આવી અને અનુભવ ખૂબ જ સરસ છે. અહીં શિક્ષકો નિયમિત ક્લાસ લે છે, સમજાવે છે, સમયસર પિરિયડ બદલાય છે. કસરત, ડ્રોઇંગ જેવી પ્રવૃત્તિઓ થાય છે. રોજ સારું જમવાનું, નાસ્તો, યુનિફોર્મ, ચોપડા અને સ્કૂલ કીટ મળે છે. હવે રોજ શાળાએ આવવાની મજા આવે છે. હું બધા બાળકોને આ શાળામાં આવવા આમંત્રિત કરું છું.
તો પુરુષોત્તમનગર ગુજરાતી શાળા નંબર 2ના મુખ્ય શિક્ષિકા તરીકે ફરજ બજાવતા દીપિકાબેન પરમારે ETV ભારતને જણાવ્યું કે, હું પુરુષોત્તમનગર ગુજરાતી શાળા નંબર ૨માં મુખ્ય શિક્ષક તરીકે ફરજ બજાવું છું. શતાબ્દી વર્ષમાં અમારી શાળા ટોપ-100માં આવી અને ₹1 લાખનું ઇનામ મળ્યું. વિવિધ તહેવારો, સ્પર્ધાઓની ઉજવણી થાય છે. એક વિદ્યાર્થિનીએ ગાન સ્પર્ધામાં અમદાવાદ શહેરમાં પ્રથમ સ્થાન મેળવી અમિત શાહ સાહેબના હાથે ₹31000નું ઇનામ મેળવ્યું. દીકરીઓની સુરક્ષા માટે તાલીમ અને સેનિટરી પેડ વિતરણ થાય છે. અમારી કેમ્પસમાંથી બે શિક્ષકોને શ્રેષ્ઠ સદીના સિતારા એવોર્ડ મળ્યા છે.
પુરુષોત્તમનગર ગુજરાતી શાળા આજે સાબિત કરી રહી છે કે સરકારી શાળાઓ પણ ઉત્તમ બની શકે છે. CAT પરીક્ષા, મેરિટ, સ્કોલરશિપ, રોબોટિક્સ, સ્માર્ટ ક્લાસરૂમ અને સર્વાંગી વિકાસ સાથે આ શાળા બાળકોના સપનાંને પાંખ આપી રહી છે. ગુણવત્તાયુક્ત, આધુનિક અને મફત શિક્ષણ મળવાના કારણે શાળા પર વાલીઓનો વિશ્વાસ અને પ્રવેશની સંખ્યા બંને વધી રહ્યા છે.
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