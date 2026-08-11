અમદાવાદના હીરાવાડીમાં આરોગ્ય વિભાગના દરોડા, ગંદકી વચ્ચે બનાવાતી લોલીપોપનું એકમ સીલ કર્યુ
સુગર બોઈલ્ડ કન્ફેક્શનરી-લોલીપોપ મિક્સ ફ્લેવરનું ગેરકાયદે ઉત્પાદન! અમદાવાદના હીરાવાડી વિસ્તારમાં આરોગ્ય વિભાગે દરોડો પાડી એકમ સીલ કર્યું.
Published : August 11, 2026 at 2:59 PM IST
અમદાવાદ: આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા મોટી કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. અમદાવાદના હીરાવાડી વિસ્તારમાં આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા દરોડો પાડવામાં આવ્યો હતો અને સુગર બોઈલ્ડ કન્ફેક્શનરી-લોલીપોપના ગેરકાયદે ઉત્પાદનનું પર્દાફાશ કરવામાં આવ્યું છે. આ લોલીપોપ ગંદગી અને ભંગાર વચ્ચે બનાવવામાં આવતો હતો, જેને કોર્પોરેશન દ્વારા જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે અને એકમને સીલ કરી દંડ કરવામાં આવ્યો છે.
અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના હેલ્થ ફૂડ વિભાગ દ્વારા આજે મનન ફૂડ, શેડ નં. 350/B/3, લક્ષ્મી પોર્ટી, જી.ડી. હાઈસ્કૂલ રોડ, હીરાવાડી, અમદાવાદવાળી જગ્યાની તપાસ કરવામાં આવી હતી. તપાસ દરમિયાન માલિક નરેશભાઈ ઘનશ્યામભાઈ મંગવાણી દ્વારા સુગર બોઈલ્ડ કન્ફેક્શનરી-લોલીપોપ મિક્સ ફ્લેવરનો ધંધો કરતા મળી આવ્યા છે. આ જગ્યાને તાત્કાલિક અસરથી સીલ કરવામાં આવી છે.
આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા તે અંગે જાણકારી આપવામાં આવી છે કે તપાસ દરમિયાન ધંધાવાળી જગ્યાએ નીચેની ખામીઓ જોવા મળેલી:
- સદર ધંધાના માલિક દ્વારા ફૂડ સેફ્ટી એન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ એક્ટ-૨૦૦૬ અન્વયે રીટેઈલરનું લાયસન્સ મેળવી સુગર બોઈલ્ડ કન્ફેક્શનરી-લોલીપોપ મિક્સ ફ્લેવરનું મેન્યુફેક્ચરિંગ કરતા હતા.
- ફૂડ સેફ્ટી એન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ એક્ટ-૨૦૦૬ અન્વયે શિડ્યુલ ૪ ના નિયમોનું પાલન થતું જોવા મળેલ નથી.
- ધંધાવાળી જગ્યાએ ખૂબ જ ગંદકી જોવા મળેલ તેમજ ધંધાવાળી જગ્યાએ નકામો અને ખરાબ ભંગાર મળી આવેલ.
- ધંધાકીય એકમમાં કામ કરતા કારીગરોએ કેપ, એપ્રોન, ગ્લોવ્ઝ પહેરેલા ન હતા તેમજ તેઓના મેડિકલ ફિટનેસ રિપોર્ટ પણ કરાવેલા ન હતા.
ફૂડ વિભાગ દ્વારા જાહેર આરોગ્યના હિતમાં મનન ફૂડ, શેડ નં. 350/B/3, લક્ષ્મી પોર્ટી, જી.ડી. હાઈસ્કૂલ રોડ, હીરાવાડી, અમદાવાદવાળી જગ્યાને તાત્કાલિક અસરથી સીલ કરવામાં આવેલ છે તેમજ નીચે મુજબનો જથ્થો વેચાણ અર્થે સ્થગિત કરવામાં આવેલ છે.
સ્થગિત કરેલ જથ્થાની વિગત
|પ્રોડક્ટનું નામ
|સ્થગિત કરેલ જથ્થો (કિ.ગ્રામમાં)
|સ્થગિત કરેલ જથ્થાની કિંમત (રૂ.માં)
|સુગર બોઈલ્ડ કન્ફેક્શનરી-લોલીપોપ મિક્સ ફ્લેવર
|1500
|4,50,000
વધુ તપાસમાં બહાર આવ્યું હતું કે યુનિટના સંચાલક પાસે ઉત્પાદનનું કાયદેસરનું લાઈસન્સ ન હતું, પરંતુ તેઓ માત્ર રિટેઈલર લાઈસન્સના આધારે આ મોટું મેન્યુફેક્ચરિંગ યુનિટ ચલાવી રહ્યા હતા. એએમસીના ફૂડ અધિકારીઓએ 1500 કિલો જથ્થો જપ્ત કરી સીલ મારવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરી છે અને ખાદ્યપદાર્થોના સેમ્પલ લેબોરેટરી પરીક્ષણ માટે મોકલી આપ્યા છે.
અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના ફૂડ ડિપાર્ટમેન્ટની ટીમ દ્વારા તમામ ખાદ્ય ધંધાકીય એકમોનું હાઈજેનિક કન્ડિશન બાબતે તેમજ લાયસન્સ / રજીસ્ટ્રેશન બાબતે સઘન ચેકિંગ કરવામાં આવશે. ચેકિંગ દરમિયાન લાયસન્સ / રજીસ્ટ્રેશન વગર ધંધો કરતા કે નિયમોનું પાલન ન કરતા એકમો જણાશે તો તેમની સામે એફએસએસએ / જીપીએમસી એક્ટ અંતર્ગત કડક કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે.
આ પણ વાંચો...