ETV Bharat / state

અમદાવાદ: AMC દ્વારા ભદ્ર ખાતે 'પથારાવાળાઓને બેસવાની મનાઈ'ની લગાવવામાં આવી નોટિસ

અમદાવાદ કોર્પોરેશન અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન જાહેર સૂચના અંતર્ગત એક નોટિસ ભદ્ર પરીસરમાં લગાવવામાં આવી છે.

અમદાવાદ: AMC દ્વારા ભદ્ર ખાતે 'પથારાવાળાઓને બેસવાની મનાઈ'ની લગાવવામાં આવી નોટિસ
અમદાવાદ: AMC દ્વારા ભદ્ર ખાતે 'પથારાવાળાઓને બેસવાની મનાઈ'ની લગાવવામાં આવી નોટિસ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 28, 2025 at 5:48 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: અમદાવાદ કોર્પોરેશન અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન જાહેર સૂચના અંતર્ગત એક નોટિસ ભદ્ર પરીસરમાં લગાવવામાં આવી છે, જેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે. “ભદ્ર પરીસરમાં બેસતા પાથરણા બજારના નોંધાયેલ ફેરીયાઓને (1) પ્લોટ-એ (પાનકોર નાકા પાસે આવેલ નવરોજી લાયબ્રેરી પાછળનો ખુલ્લો પ્લોટ) (2) પ્લોટ-બી (ઢાલગરવાડમાં આવેલ ખુલ્લી જગ્યા)મા વૈકલ્પિક વ્યવસ્થાના ભાગરૂપે પાથરણાવાળાને બેસવા માટે ફાળવવામાં આવેલ છે, આથી ભદ્ર પરીસરમાં કોઈ પણ પાથરણાવાળાએ બેસવું નહી. જેની સર્વે નોંધાયેલ ફેરીયાઓએ નોંધ લેવી. તેમજ જાહેર જનતાએ નોંધ લેવા વિનંતી છે.”

અમદાવાદ પરિસરમાં બેસતા પથારવાળાઓ સાથે ETV ભારતે વાતચીત:

અમદાવાદ: AMC દ્વારા ભદ્ર ખાતે 'પથારાવાળાઓને બેસવાની મનાઈ'ની લગાવવામાં આવી નોટિસ
અમદાવાદ: AMC દ્વારા ભદ્ર ખાતે 'પથારાવાળાઓને બેસવાની મનાઈ'ની લગાવવામાં આવી નોટિસ (ETV Bharat Gujarat)
અમદાવાદ: AMC દ્વારા ભદ્ર ખાતે 'પથારાવાળાઓને બેસવાની મનાઈ'ની લગાવવામાં આવી નોટિસ (ETV Bharat Gujarat)

ભદ્ર પ્લાઝા માર્કેટના ઉપપ્રમુખ યુનુસ ટોકવાલાએ જણાવ્યું હતું કે, કોર્પોરેશનની નોટિસમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે તેમને પાનાકોર પાસે જે જગ્યા આપવામાં આવી છે "ત્યાં જાઓ," કોર્પોરેશન દ્વારા ફાળવવામાં આવેલી જગ્યા ખૂબ જર્જરીત ઇમારત છે, અને ગમે ત્યારે અકસ્માત થઈ શકે છે. અમારી પાસે અહીં 844 લોકો છે. સેક્શન Aમાં ફાળવવામાં આવેલી જગ્યામાં 200 થી 250 લોકો રહી શકે છે, જ્યારે કોર્પોરેશને સેક્શન B માં ફક્ત 37 લોકો જ બનાવ્યા છે. આ સમયે અમે 844 લોકોને કેવી રીતે સમાવીશું? દિવાળીને પછી અહીંના લોકોને દૂર કરવામાં આવી રહ્યા છે, જેના કારણે નોંધપાત્ર નુકસાન થઈ રહ્યું છે અને આજીવિકા પર નોંધપાત્ર અસર પડી રહી છે."

અમદાવાદ: AMC દ્વારા ભદ્ર ખાતે 'પથારાવાળાઓને બેસવાની મનાઈ'ની લગાવવામાં આવી નોટિસ
અમદાવાદ: AMC દ્વારા ભદ્ર ખાતે 'પથારાવાળાઓને બેસવાની મનાઈ'ની લગાવવામાં આવી નોટિસ (ETV Bharat Gujarat)

સેલોના ખજાનચી ઇકબાલ કાઝીએ જણાવ્યું હતું કે, કોર્પોરેશન દ્વારા આજ સુધી આવી કોઈ નોટિસ લગાવવામાં આવી નથી, પરંતુ ગઈકાલથી દરેક જગ્યાએ નોટિસ લગાવવામાં કરવામાં આવી છે. આજે, અમારી કોર્ટમાં સુનાવણી હતી. પરંતુ કોર્ટે અમને 12 ડિસેમ્બરની મુદ્દત આપી છે. અમને આપવામાં આવેલી જગ્યા ખૂબ જ ખરાબ જગ્યા છે, ત્યાં એક જર્જરિત ઇમારત છે. ત્યાં કોઈ અકસ્માત થવાનો ભય છે. અહીં ફેરિયાઓ લગભગ 50 થી 60 વર્ષથી આવતા હતા, અમારી પેઢી દ્વારા અહીંયા જ આ જ કામ કરવામાં આવતું હતું આ જગ્યા છોડીને ચાલી ગઈ છે. અને હવે અમે બેરોજગાર થઈને ફરીએ છીએ.

અમદાવાદ: AMC દ્વારા ભદ્ર ખાતે 'પથારાવાળાઓને બેસવાની મનાઈ'ની લગાવવામાં આવી નોટિસ
અમદાવાદ: AMC દ્વારા ભદ્ર ખાતે 'પથારાવાળાઓને બેસવાની મનાઈ'ની લગાવવામાં આવી નોટિસ (ETV Bharat Gujarat)

પથારાવાળા જુનૈદ શેખે જણાવ્યું કે, હું અહીં કપડાં વેચતો હતો અને હું 20 વર્ષથી આ કામ કરતો હતો, પરંતુ અમને અહીંથી કાઢી મૂકવામાં આવ્યા હોવાથી, અમને ઘણું નુકસાન થયું છે, અમે ઘરના ખર્ચાઓ પૂરા કરી શકતા નથી. વીજળીનું બિલ કેવી રીતે ચૂકવવું, ઘરના ખર્ચાઓ કેવી રીતે ચલાવવા, બાળકોને કેવી રીતે શિક્ષણ આપવું? અમને ઘણી સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.

અમદાવાદ: AMC દ્વારા ભદ્ર ખાતે 'પથારાવાળાઓને બેસવાની મનાઈ'ની લગાવવામાં આવી નોટિસ
અમદાવાદ: AMC દ્વારા ભદ્ર ખાતે 'પથારાવાળાઓને બેસવાની મનાઈ'ની લગાવવામાં આવી નોટિસ (ETV Bharat Gujarat)

પુનમભાઈ પટેલ જણાવ્યું હતું કે, હું લાલ દરવાજા ભદ્ર મંદિર પાસે જ ધંધો કરું છું પરંતુ હવે અમને રહેવા દેતા નથી લો ગાર્ડનમાં અને બીજી જગ્યાએ બજારો લાગે છે પરંતુ આ જગ્યાએ બજારોને ખાલી કરવામાં આવી રહ્યું છે અહીંયા લીગલી 2 પથારાવાળાને હટાવી દેવામાં આવ્યા છે, ગેરકાયદેસરવાળાને હટાવો. પરંતુ લીગલ ઉપર આવું ના કરો. હું ચપ્પલનો ધંધો કરું છું, નાનપણથી અહીંયા આ કામ કરું છું પરંતુ હવે અમારે ખૂબ જ મોટી અસર પડી છે.

અમદાવાદ: AMC દ્વારા ભદ્ર ખાતે 'પથારાવાળાઓને બેસવાની મનાઈ'ની લગાવવામાં આવી નોટિસ
અમદાવાદ: AMC દ્વારા ભદ્ર ખાતે 'પથારાવાળાઓને બેસવાની મનાઈ'ની લગાવવામાં આવી નોટિસ (ETV Bharat Gujarat)

ડેપ્યુટી મ્યુનિસિપલ કમિશનરે રમ્ય ભટ્ટએ જણાવ્યું હતું કે, અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા દ્વારા ભદ્ર ખાતે બોર્ડ લગાવવામાં આવ્યા છે. ભદ્ર ખાતે થતા દબાણને પગલે હાઇકોર્ટ દ્વારા ભદ્ર ખાતે વ્યવસાય કરતા 844 પાથરણાવાળાને વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા આપવાની સૂચના આપવામાં આવી છે. હાઇકોર્ટની સૂચના મુજબ કોર્પોરેશન દ્વારા ફેરિયાઓને ઢાલગરવાડ અને પાનકોરનાકા વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા આપવામાં આવી છે. પાથાણાવાળાને આ વૈકલ્પિક વ્યવસ્થાન સ્થળ પર વ્યવસાય કરવાનો રહશે. ભદ્ર ખાતે તેઓ બેસી શકશે નહીં. AMC દ્વારા વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા આપવામાં આવી છે પણ કેટલાક પાથરણાવાળા આ વ્યવસ્થાથી ખુશ નથી.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

AHMEDABAD
STREET DWELLERS ARE PROHIBITED
SITTING ON ROAD
AHMEDABAD AMC
AMC BHADRA

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.