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અમદાવાદઃ PG, હોસ્ટેલ તથા છાત્રાલયોમાં AMCનું સ્ટ્રક્ચરલ ચેકિંગ, 5 ઝોન દ્વારા કુલ 55 એકમોની કરાઈ સ્થળ તપાસ

શહેરમાં આવેલા પીજી, હોસ્ટેલ, છાત્રાલય તથા સમાન પ્રકારના ઉપયોગ હેઠળના બાંધકામોની સ્ટ્રક્ચરલ સલામતી અંગે વિશેષ ચકાસણી અભિયાન શરૂ કરવામાં આવ્યું છે.

AMCનું સ્ટ્રક્ચરલ ચેકિંગ
AMCનું સ્ટ્રક્ચરલ ચેકિંગ (ETV BHARAT GUJARAT)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 10, 2026 at 11:37 AM IST

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અમદાવાદઃ AMC દ્વારા શહેરમાં આવેલા પીજી, હોસ્ટેલ, છાત્રાલય તથા સમાન પ્રકારના ઉપયોગ હેઠળના બાંધકામોની સ્ટ્રક્ચરલ સલામતી અંગે વિશેષ ચકાસણી અભિયાન શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. ત્યારે અમદાવાદના પાંચ ઝોન દ્વારા કુલ 55 એકમોની સ્થળ તપાસ કરવામાં આવી હતી. તપાસમાં 55 એકમો સુરક્ષિત હોવાનું પ્રાથમિક તારણ સામે આવ્યું છે

અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC) દ્વારા આગોતરી તકેદારીના ભાગરૂપે શહેરમાં આવેલા પીજી, હોસ્ટેલ, છાત્રાલય તથા સમાન પ્રકારના ઉપયોગ હેઠળના બાંધકામોની સ્ટ્રક્ચરલ સલામતી અંગે વિશેષ ચકાસણી અભિયાન શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. શહેરના વિવિધ ઝોનમાં હાથ ધરાયેલી આ કામગીરી અંતર્ગત મંગળવારે પાંચ ઝોન દ્વારા કુલ 55 એકમોની સ્થળ તપાસ કરવામાં આવી હતી.

AMCના અધિકારીઓ દ્વારા સ્થળ પર જઈને બાંધકામોની પ્રાથમિક સ્તરે સ્ટ્રક્ચરલ સ્ટેબિલિટીનું મૂલ્યાંકન કરવામાં આવ્યું હતું. તપાસ દરમિયાન બાંધકામો પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ ભયજનક સ્થિતિમાં છે કે કેમ તેની ચકાસણી કરવામાં આવી હતી. સર્વે દરમિયાન તપાસ કરાયેલા તમામ 55 બાંધકામોમાં કોઈ પણ બાંધકામ પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ ભયજનક હોવાનું સામે આવ્યું નથી.

તેમ છતાં, સુરક્ષા અને સલામતીને પ્રાથમિકતા આપતાં કોર્પોરેશન દ્વારા સંબંધિત સંચાલકો અને જવાબદારોને જરૂરી સાવચેતીના પગલાં અમલમાં મૂકવા અંગે સૂચનાઓ અને માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું છે. સાથે જ બાંધકામોની નિયમિત જાળવણી અને સલામતી સંબંધિત બાબતો અંગે પણ તાકીદ કરવામાં આવી છે.

કોર્પોરેશનના જણાવ્યા અનુસાર, આ અભિયાન આગામી દિવસોમાં પણ યથાવત રહેશે. શહેરના તમામ પીજી, હોસ્ટેલ, છાત્રાલય તથા સમાન પ્રકારના એકમોની ચકાસણી કરવામાં આવે તે માટે આયોજન તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે. આ કામગીરીનો મુખ્ય હેતુ આગોતરી તકેદારીના ભાગરૂપે બાંધકામોની સલામતીની ખાતરી કરવો અને રહેવાસીઓ માટે સુરક્ષિત વાતાવરણ સુનિશ્ચિત કરવાનું છે.

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