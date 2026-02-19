અમદાવાદ: AMCના બજેટ બોર્ડની આજથી શરૂઆત, પક્ષ-વિપક્ષ વચ્ચે શાબ્દિક ટપાટપી
Published : February 19, 2026 at 1:10 PM IST
અમદાવાદ: AMCના બજેટ બોર્ડની આજથી શરૂઆત કરવામાં આવી છે. AMCના રૂપિયા 18,818 કરોડના બજેટ પર ચર્ચા કરવામાં આવી રહી છે. સ્કૂલ બોર્ડના 1200 કરોડના બજેટથી સામાન્ય સભાનો પ્રારંભ થયો છે. કોંગ્રેસના કોર્પોરેટરે કહ્યું કે, ભાજપે 25 વર્ષ પહેલા ખરીદ વેચાણ સંઘ શરૂ કર્યું હતું. ભાજપના કૉર્પોરેટરે કહ્યું કે, આ દલિતનું અપમાન છે.
અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની વર્ષ 2026-27ની બજેટ લક્ષી સભા બેઠક યોજાઇ રહી છે. આજે મ્યુનિસિપલ સ્કૂલ બોર્ડ, વીએસ હોસ્પિટલ, AMTS અને માણેકલાલ જેઠાલાલ પુસ્તકાલયના બજેટ પર ચર્ચા કરવામાં આવશે. સવારે 9.45 વાગ્યાથી બજેટ બેઠક શરૂ થઈ. બેઠકમાં ભાજપ અને કોંગ્રેસના કોર્પોરેટરો હાજર રહ્યા હતા. બેઠકના શરૂઆતમાં કેટલાક કોર્પોરેટરોની ગેરહાજરી પણ જોવા મળી. મેયર પ્રતિભા જૈન દ્વારા ચારેય બજેટ બેઠક પર ચર્ચા કરવા અંગેની મંજૂરી આપી હતી. બજેટ બેઠકની સૌપ્રથમ શરૂઆત સ્કુલ બોર્ડના બજેટ પર ચર્ચાથી શરૂ કરવામાં આવી.
અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન સ્કૂલ બોર્ડના બજેટ ચર્ચામાં કોંગ્રેસ નેતા શહેઝાદ ખાન પઠાણની દેવાંગ દાણી પર કમેન્ટ કરી હતી કે, દેવાંગભાઈ સિંગલ છે, તેમના લગ્ન થઈ જાય એવી પ્રાર્થના. જે બાદ તેમણે પૂછ્યું હતું કે કેટલા કોર્પોરેટરના દિકરાઓ AMC સ્કૂલમાં ભણે છે? અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન સ્કૂલ બોર્ડ બજેટ ચર્ચામાં કોંગ્રેસના નેતા શહેઝાદ ખાન પઠાણની દેવાંગ દાણી માટે કોમેન્ટ કરી હતી.
સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન દેવાંગ દાણીએ જણાવ્યું હતું કે, આપણે લાખો વિધાર્થીઓની ચિંતા કરીએ છીએ.. બજેટમાં એક પણ ટેક્સ પણ નાખ્યો નથી. ત્યારે મહાદેવ દેસાઈએ શહેઝાદ ખાન પઠાણને ચોકલેટી હીરો કહ્યા હતા. વધુમાં તેમને કહ્યું હતું કે, હીરોને દેશનું શિક્ષણ ગમતું નથી એટલે વિદેશ ભણવા ગયા હતા.
AMC સ્કૂલ બોર્ડના બજેટ ચર્ચામાં ગરમાગરમી જોવા મળી:
ભાજપના કોર્પોરેટર મહાદેવ દેસાઈ અને કોંગ્રેસના કોર્પોરેટર જગદીશ રાઠોડ વચ્ચે ગરમાગરમી જોવા મળી હતી. ગણપત પરમારને ચેરમેન બનાવ્યા એ બાબતે ચર્ચામાં સામ સામે વાક્યુદ્ધ જોવા મળ્યું હતું. કોંગ્રેસના કોર્પોરેટરે કહ્યું ભાજપે 25 વર્ષ પહેલા ખરીદ વેચાણ સંઘ શરૂ કર્યું હતું. ભાજપના કૉર્પોરેટરે કહ્યું કે, આ દલિતનું અપમાન છે.
સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન દેવાંગ દાણીએ જણાવ્યું હતું કે, સ્કૂલમાં બાળકોને પ્રોત્સાહન આપવા પણ બજેટમાં ફાળવણી કરાઈ છે. અંગ્રેજી માધ્યમની શાળા થલતેજમાં ખોલવામાં આવી છે. સ્કૂલ બોર્ડનું ભવન પણ અમદાવાદને ₹ 10 કરોડના ખર્ચે મળ્યું. ₹1200 કરોડના ખર્ચે ગાંધી આશ્રમનું નવનિર્માણ કરવામાં આવી રહ્યું છે.
ત્યારે નાથુરામ ગોડસેના નાટક થવા માટે કોંગ્રેસ કોર્પોરેટર નીરવ બક્ષીએ વાંધો ઉઠાવ્યો હતો. નાથુરામ ગોડસેના નાટક બંધ કરાવો પછી આશ્રમના નવીનીકરણની વાત કરવા કોંગ્રેસની માંગ કરી હતી.
સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન દેવાંગ દાણીએ જણાવ્યું હતું કે, 5189 શિક્ષકો ફરજ બજાવી રહ્યા છે જયારે 1,76,908 વિધાર્થીઓ અભ્યાસ કરી રહ્યા છે. 56 હજાર જેટલા વિદ્યાથીઓ ખાનગી શાળાઓમાંથી AMCની શાળામાં પ્રવેશ લીધો છે. સિગ્નલ પર ભિક્ષા માંગતા બાળકો માટે પણ બસમાં શાળાઓ શરૂ કરવામાં આવી છે. 186 વિદ્યાથીઓને સિગ્નલ પરથી સ્કૂલ સુધી પહોંચાડવામાં આવ્યા છે. ₹14 કરોડમાં બાળકોને પ્રોટીન યુક્ત દૂધ આપવામાં આવે છે. દૂરથી આવતા બાળકોને ટ્રાન્સપોર્ટની વ્યવસ્થા આપવામાં આવે છે. સ્વછતા અભિયાન માટે ₹ 6 કરોડ આપવામાં આવ્યા છે. બજેટમાં 36 નવીન શાળાઓ માટે 90 કરોડની ફાળવણી કરવામાં આવી છે. માંગ્યા કરતા વધારેની રકમની ફાળવણી ભાજપ સરકારે કરી છે. 360 શાળામાં 5400 કોમ્પ્યુટર આપવામાં આવ્યા છે. આ મુદ્દે વિપક્ષ દ્વારા RTI નો અમલ કરવામાં ન આવતો હોવાનો આક્ષેપ કર્યો હતો.
