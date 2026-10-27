અમદાવાદ AMC બોર્ડ બેઠકમાં વિપક્ષનો હોબાળો: ફટાકડાની ગેરકાયદે દુકાનો, પીરાણા ગટર દુર્ઘટના અને GST કૌભાંડના મુદ્દે તંત્ર ઘેરાયું
રામોલ-હાથીજણમાં ફટાકડા ફેક્ટરીમાં આગ બાદ AMCની કાર્યવાહી, કાલુપુરમાં 30, દિલ્હી દરવાજામાં 9 અને રાયપુર-ખાડિયામાં 13 દુકાનો સીલ કરાઈ.
Published : October 27, 2026 at 5:49 PM IST
અમદાવાદ: ₹18 હજાર કરોડનું બજેટ ધરાવતી અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની સામાન્ય સભામાં આજે નાગરિકોની સુરક્ષા, તંત્રની કામગીરી અને કથિત ભ્રષ્ટાચારના મુદ્દે વિપક્ષે સત્તા પક્ષને ઘેર્યો હતો. ફટાકડાની ગેરકાયદેસર દુકાનો, પીરાણા વિસ્તારમાં ગટરમાં ખાબકેલી બાળકીની દુર્ઘટના, STP પ્લાન્ટમાં કામદારોનાં મોત અને GSTમાં કથિત કૌભાંડ જેવા મુદ્દાઓએ બોર્ડ બેઠકમાં ભારે ચર્ચા જગાવી હતી.
ફટાકડાની ગેરકાયદે દુકાનોનો મુદ્દો ગાજ્યો, 52 દુકાનો સીલ
અમદાવાદના રામોલ-હાથીજણ રોડ પર ફટાકડાની ફેક્ટરીમાં આગ લાગવાની ઘટના બાદ AMCનું તંત્ર હરકતમાં આવ્યું હતું. શહેરમાં ફટાકડાની ગેરકાયદેસર દુકાનો સામે કાર્યવાહી કરતાં કાલુપુરમાં 30, દિલ્હી દરવાજામાં 9 અને રાયપુર-ખાડિયા વિસ્તારમાં 13 દુકાનોને સીલ કરવામાં આવી હતી. આમ, ત્રણ વિસ્તારોમાં કુલ 52 દુકાનો સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી.
AMCની બોર્ડ બેઠકમાં કોંગ્રેસનાં ખાડિયા વોર્ડનાં કોર્પોરેટર બિરજુબેન ઠક્કરે ખાડિયા વિસ્તારમાં ચાલતી ફટાકડાની ગેરકાયદેસર દુકાનોનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો હતો. તેમણે તંત્રની કામગીરી સામે સવાલો ઉઠાવી આવી દુકાનો સામે કડક કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરી હતી.
જવાબમાં સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન કમલેશ પટેલે તંત્ર દ્વારા કરવામાં આવેલી કાર્યવાહીનો આંકડો રજૂ કર્યો હતો.
જોકે, આ સમગ્ર મામલે મોટો સવાલ એ છે કે શહેરમાં ગેરકાયદેસર ફટાકડાની દુકાનો સામે AMCનું તંત્ર કોઈ મોટી આગ કે દુર્ઘટના બને ત્યાર બાદ જ કેમ જાગે છે? નાગરિકોની સુરક્ષા માટે આગોતરી તપાસ અને નિયમિત ચકાસણી કેમ કરવામાં આવતી નથી? આ મુદ્દે તંત્રની કામગીરી સામે સવાલો ઊભા થયા છે.
પીરાણા ગટર દુર્ઘટના: 15 દિવસ બાદ પણ બાળકીનો પત્તો નહીં
AMCની સામાન્ય સભામાં પીરાણા વિસ્તારમાં ગટરમાં ખાબકેલી બાળકીનો મુદ્દો પણ ગાજ્યો હતો. ઘટનાને 15 દિવસથી વધુ સમય વીતી ગયો હોવા છતાં બાળકી કે તેના મૃતદેહનો પત્તો મળ્યો નથી. આ મુદ્દે વિપક્ષે તંત્રની કામગીરી સામે આકરા પ્રહારો કર્યા હતા.
વિપક્ષે આક્ષેપ કર્યો હતો કે આશરે ₹18 હજાર કરોડનું બજેટ ધરાવતી AMCમાં ગટરોનાં ખુલ્લાં ઢાંકણાં અને નબળી સુરક્ષા વ્યવસ્થાને કારણે નાગરિકોના જીવ જોખમમાં મુકાઈ રહ્યા છે. એક તરફ બાળકીની શોધખોળનો મામલો હજુ ઉકેલાયો નથી, તો બીજી તરફ સંબંધિત વિભાગોની જવાબદારી અંગે પણ સવાલો ઊભા થઈ રહ્યા છે.
આ ઘટનામાં ફાયર વિભાગને ગટરમાંથી એક કંકાલ અને કેટલાક અવશેષો મળી આવ્યા હોવાની માહિતી સામે આવી છે. આ અવશેષો કોના છે તે અંગેનો રિપોર્ટ આવ્યા બાદ જ સ્પષ્ટતા થઈ શકશે.
ઘટના બાદ AMC દ્વારા શહેરની ગટરોના ઢાંકણાંની નિયમિત ચકાસણી કરવા અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓને સૂચના આપવામાં આવી છે. જોકે, વિપક્ષે આ કાર્યવાહી સામે સવાલ ઉઠાવતાં તેને 'ઘોડા છૂટ્યા બાદ તબેલાને તાળા મારવા' સમાન ગણાવી હતી. દુર્ઘટના પહેલાં જ ગટરોની તપાસ અને સુરક્ષાનાં પગલાં કેમ લેવામાં આવ્યાં નહીં, તેવો સવાલ પણ ઉઠાવવામાં આવ્યો હતો.
STP પ્લાન્ટમાં કામદારોનાં મોત અને વળતરનો મુદ્દો
ગઈકાલે એસ.જી. હાઈવે નજીક આવેલા STP પ્લાન્ટમાં કામગીરી દરમિયાન કામદારોનાં મોતની ઘટના અંગે પણ બોર્ડ બેઠકમાં ચર્ચા થઈ હતી. વિપક્ષી કોર્પોરેટર હિતેન્દ્ર પીઠડિયાએ મૃતક કામદારોના પરિવારજનોને કાયદા મુજબ યોગ્ય વળતર ચૂકવવાનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો હતો.
તેમણે આક્ષેપ કર્યો હતો કે નિયમો મુજબ જે વળતર ચૂકવવું જોઈએ તે ચૂકવવામાં આવતું નથી. આ રજૂઆતના જવાબમાં AMCના વોટર કમિટીના ચેરમેન ધરમશી દેસાઈએ જણાવ્યું હતું કે કામદારોને કાયદાકીય જોગવાઈઓ અને નિયમો મુજબ વળતર ચૂકવવામાં આવશે.
GST કૌભાંડના આક્ષેપ: માહિતી ન મળતાં અધિકારીઓ સામે સવાલો
AMCની સામાન્ય સભામાં GSTમાં કથિત ભ્રષ્ટાચારનો મુદ્દો પણ ફરી ચર્ચામાં આવ્યો હતો. જમાલપુરનાં કોંગ્રેસી કોર્પોરેટર ડો. નાજનીન વસીમ ઠાકોરે અગાઉ GST મુદ્દે રજૂઆત કરી હતી અને સંબંધિત દસ્તાવેજો તથા વિગતો લેખિતમાં માગી હતી. જોકે, તેમના જણાવ્યા મુજબ આજદિન સુધી સંપૂર્ણ માહિતી મળી નથી.
આ મામલે તેમણે મેયર અને મ્યુનિસિપલ કમિશનરનું ધ્યાન દોરતાં સવાલ કર્યો હતો કે ચૂંટાયેલા કોર્પોરેટર દ્વારા માહિતી માગવામાં આવે તો પણ તે કેમ આપવામાં આવતી નથી? અધૂરી માહિતી મળવાને કારણે તંત્રની પારદર્શિતા સામે પ્રશ્નો ઊભા થઈ રહ્યા હોવાનું તેમણે જણાવ્યું હતું.
તેમણે વધુમાં આક્ષેપ કર્યો હતો કે શું AMCના અધિકારીઓની કામગીરીમાં ભ્રષ્ટાચાર થઈ રહ્યો છે અને શું સત્તાધારી પદાધિકારીઓ આવા અધિકારીઓને છાવરી રહ્યા છે? ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓને જ માહિતી મેળવવામાં મુશ્કેલી પડતી હોય તો સામાન્ય નાગરિકોની સ્થિતિ કેવી હશે, તેવો સવાલ પણ તેમણે ઉઠાવ્યો હતો.
GST મુદ્દે જરૂરી દસ્તાવેજી માહિતી નહીં મળતાં હવે આ મામલે તંત્રની જવાબદારી, પારદર્શિતા અને વહીવટી કામગીરી સામે ફરી સવાલો ઊભા થયા છે.
નાગરિકોની સુરક્ષા અને તંત્રની જવાબદારી સામે સવાલો
AMCની સામાન્ય સભામાં ચર્ચાયેલા આ તમામ મુદ્દાઓમાં એક બાબત સામાન્ય રહી હતી—તંત્રની જવાબદારી અને કામગીરી સામે વિપક્ષના સવાલો. ફટાકડાની ગેરકાયદેસર દુકાનો સામે સમયસર કાર્યવાહીનો અભાવ, ગટરમાં ખાબકેલી બાળકીની શોધખોળ, STP પ્લાન્ટમાં મૃત્યુ પામેલા કામદારોના પરિવારજનોને વળતર અને GST સંબંધિત માહિતીમાં પારદર્શિતાનો અભાવ જેવા મુદ્દાઓએ AMCના વહીવટ સામે સવાલો ઊભા કર્યા છે.
હવે જોવાનું એ રહેશે કે આ મુદ્દાઓ પર AMCનું તંત્ર આગળ શું પગલાં લે છે અને નાગરિકોની સુરક્ષા તથા વહીવટી પારદર્શિતા સુનિશ્ચિત કરવા માટે કયા નક્કર નિર્ણયો કરવામાં આવે છે.
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