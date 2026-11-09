બોર્ડિંગ પાસ હાથમાં, છતાં ફ્લાઇટ નહીં! અમદાવાદ એરપોર્ટ પર 190 મુસાફરો અટવાયા, ટર્મિનલ-2 બહાર ધરણાં
સ્પાઇસ જેટની અમદાવાદથી બાગડોગરા જતી ફ્લાઇટનો નિર્ધારિત ઉડાન સમય બપોરે 3:20 વાગ્યાનો હતો. જોકે, સવારથી જ ફ્લાઇટ રદ થવાની જાણ થતાં મુસાફરોની મુશ્કેલી વધી હતી.
Published : November 9, 2026 at 10:01 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદ એરપોર્ટ પર સ્પાઇસ જેટની ફ્લાઇટ રદ થતાં મુસાફરોને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. અમદાવાદથી બાગડોગરા જતી ફ્લાઇટ કેન્સલ થતાં આશરે 190 જેટલા મુસાફરો એરપોર્ટ પર અટવાઈ ગયા હતા. ખાસ વાત એ છે કે મુસાફરો પાસે બોર્ડિંગ પાસ હોવા છતાં તેમને ટર્મિનલની અંદર પ્રવેશ આપવામાં આવતો ન હોવાનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો. કલાકો સુધી રાહ જોયા બાદ મુસાફરોનો રોષ ફાટી નીકળ્યો હતો અને ટર્મિનલ-2ના ગેટ નંબર 5 પાસે ધરણાં પ્રદર્શન શરૂ કર્યું હતું.
માહિતી મુજબ, સ્પાઇસ જેટની અમદાવાદથી બાગડોગરા જતી ફ્લાઇટનો નિર્ધારિત ઉડાન સમય બપોરે 3:20 વાગ્યાનો હતો. જોકે, સવારથી જ ફ્લાઇટ રદ થવાની જાણ થતાં મુસાફરોની મુશ્કેલી વધી હતી. સુરત, મહેસાણા, જેતપુર સહિતના અલગ-અલગ વિસ્તારોમાંથી મુસાફરી કરવા આવેલા લોકો એરપોર્ટ પર પહોંચી ગયા હતા. ફ્લાઇટ રદ થતાં તેમની મુસાફરીની યોજના ખોરવાઈ ગઈ હતી.
બોર્ડિંગ પાસ હોવા છતાં ટર્મિનલમાં પ્રવેશ ન મળ્યાનો આક્ષેપ
મુસાફરોના જણાવ્યા મુજબ, તેમની પાસે બોર્ડિંગ પાસ હોવા છતાં ટર્મિનલની અંદર પ્રવેશ આપવામાં આવતો નહોતો. ફ્લાઇટ રદ થવા અંગે સ્પષ્ટ માહિતી અને આગળની મુસાફરી માટેની વ્યવસ્થા ન મળતાં મુસાફરોમાં નારાજગી વધી હતી. દૂરના વિસ્તારોમાંથી અમદાવાદ પહોંચેલા મુસાફરો માટે આ સ્થિતિ વધુ મુશ્કેલીભરી બની હતી. સમાચાર લખતા સમયે સ્પાઇસજેટની વેબસાઈટ પર પણ ફ્લાઇટ નં SG637નું સ્ટેટ્સ કેન્સલ બતાવતું હતું.
ગેટ નંબર 5 પાસે મુસાફરોના ધરણાં
આશરે 190 મુસાફરો ટર્મિનલ-2ના ગેટ નંબર 5 પાસે એકત્ર થયા હતા. ફ્લાઇટ રદ થવા અને એરલાઇન મેનેજમેન્ટ તરફથી યોગ્ય વ્યવસ્થા ન થતી હોવાના આક્ષેપ સાથે મુસાફરોએ ધરણાં પ્રદર્શન કર્યું હતું. મુસાફરો સ્પાઇસ જેટના મેનેજમેન્ટ સામે રોષ વ્યક્ત કરી રહ્યા હતા અને તેમની મુસાફરી અંગે તાત્કાલિક સ્પષ્ટતા તથા યોગ્ય વ્યવસ્થાની માગ કરી રહ્યા હતા.
સ્પાઇસ જેટના મેનેજમેન્ટ સામે નારાજગી
ફ્લાઇટ રદ થવાથી માત્ર મુસાફરી જ નહીં, પરંતુ મુસાફરોના સમય અને અન્ય આયોજન પર પણ અસર પડી હતી. સવારથી એરપોર્ટ પર રાહ જોતા મુસાફરોને ફ્લાઇટ રદ થવાનું કારણ, વૈકલ્પિક ફ્લાઇટ કે રિફંડ અંગે શું વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે તેની સ્પષ્ટ માહિતી મળી હતી કે નહીં તે અંગે હજુ વિગતો સામે આવી નથી. આ સમગ્ર ઘટનાને પગલે અમદાવાદ એરપોર્ટ પર સ્પાઇસ જેટના મેનેજમેન્ટ સામે મુસાફરોમાં ભારે નારાજગી જોવા મળી હતી.
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