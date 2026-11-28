અમદાવાદમાં વિદેશ જતા મિત્રને મુકવા જતાં કાર પલટી, દુર્ઘટના બાદ કારચાલક મિત્ર ફરાર, એકનું મોત
આ અકસ્માતમાં 32 વર્ષીય મયુર આઝાદ રાઠોડનું ઘટનાસ્થળે જ મોત થયું હતું, જ્યારે કારમાં સવાર અન્ય ત્રણ મિત્રો ઇજાગ્રસ્ત થયા હતા.
Published : November 28, 2026 at 1:07 PM IST
અમદાવાદઃ એરપોર્ટ રોડ પર મોડી રાત્રે મિત્રને વિદેશ જવા એરપોર્ટ મૂકવા નીકળેલા પાંચ મિત્રોનો પ્રવાસ ગમખ્વાર અકસ્માતમાં ફેરવાયો હતો. સ્કોડા કારના ચાલકે સ્ટિયરિંગ પરથી કાબૂ ગુમાવતા કાર રોડની રેલિંગ સાથે અથડાઈ હતી અને ત્યારબાદ પલટી ખાઈ ગઈ હતી.
આ અકસ્માતમાં 32 વર્ષીય મયુર આઝાદ રાઠોડનું ઘટનાસ્થળે જ મોત થયું હતું, જ્યારે કારમાં સવાર અન્ય ત્રણ મિત્રો ઇજાગ્રસ્ત થયા હતા. અકસ્માત બાદ કાર ચલાવી રહેલો યશ સ્થળ પરથી ફરાર થઈ ગયો હોવાની વિગતો સામે આવી છે.
કાર રોડની રેલિંગ સાથે અથડાઈને પલટી
મળતી માહિતી મુજબ, ચાંદખેડામાં રહેતા પાંચ મિત્રો પૈકી એક મિત્ર યશ વિદેશ જવા માટે નીકળ્યો હતો. તેને એરપોર્ટ મૂકવા માટે મિત્રો સ્કોડા કારમાં નીકળ્યા હતા. રાત્રે આશરે 3 વાગ્યાના અરસામાં તેઓ એરપોર્ટ રોડ પરથી પસાર થઈ રહ્યા હતા ત્યારે કારચાલક યશે સ્ટિયરિંગ પરથી કાબૂ ગુમાવ્યો હતો. પરિણામે કાર રોડની રેલિંગ સાથે જોરથી અથડાઈ હતી અને અથડાયા બાદ પલટી ખાઈ ગઈ હતી.
32 વર્ષીય મયુરનું ઘટનાસ્થળે જ મોત
અકસ્મતમાં કારમાં સવાર મયુર આઝાદ રાઠોડને ગંભીર ઇજાઓ પહોંચતાં તેનું ઘટનાસ્થળે જ મોત થયું હતું. કારમાં સવાર અન્ય ત્રણ મિત્રો પણ ઇજાગ્રસ્ત થયા હતા. તેમને તાત્કાલિક સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા હતા.
પ્રાથમિક વિગતો મુજબ, જે મિત્રને એરપોર્ટ મૂકવા જવાનું હતું તે યશ જ કાર ચલાવી રહ્યો હતો. અકસ્માત સર્જાયા બાદ તે સ્થળ પરથી ફરાર થઈ ગયો હોવાની માહિતી છે. એક જ મિત્રમંડળના યુવાનનું મોત થતાં મિત્રો અને પરિચિતોમાં શોકનો માહોલ છવાયો છે.
ઘટનાની જાણ થતાં પોલીસ દ્વારા અકસ્માત અંગે તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. કારચાલક યશ અકસ્માત બાદ કેમ ફરાર થયો અને અકસ્માતની ચોક્કસ પરિસ્થિતિ શું હતી તે સહિતના મુદ્દે પોલીસ વધુ તપાસ કરી રહી છે.
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