અમદાવાદમાં ઇન્ડિગોનું સંકટ 10 દિવસે પણ યથાવત,આજે વધુ 18 ફ્લાઇટ રદ કરવામાં આવતા મુસાફરો પરેશાન
Published : December 11, 2025 at 10:12 AM IST
અમદાવાદ: દેશભરમાં ઇન્ડિગો એરલાઇન્સનું સંકટ હજુ પણ યથાવત છે. દેશમાં અનેક ફ્લાઇટ્સ રદ કરવામાં આવી છે. અમદાવાદ એરપોર્ટથી ઉડાન ભરનારી કેટલીક ફ્લાઇટને રદ કરવામાં આવી છે જેને કારણે અનેક મુસાફરો રઝળી પડ્યા છે.
અમદાવાદ એરપોર્ટ પરથી આજે પણ ઇન્ડિગોની 18 ફ્લાઇટ રદ
અમદાવાદના સરદાર વલ્લભભાઇ પટેલ એરપોર્ટ પરથી ઉડાન ભરનારી ઇન્ડિગોની 18 ફ્લાઇટને રદ કરવામાં આવી છે જેમાં 9 ફ્લાઇટ આગમન અને 9 ફ્લાઇટ ડિપાર્ચરની હતી. ઇન્ડિગોની ફ્લાઇટ અચાનક જ રદ કરી દેવામાં આવતા અનેક મુસાફર રઝળી પડ્યા હતા. સવારે 8 વાગ્યા સુધી અમદાવાદ એરપોર્ટ પર ઇન્ડિગોની 25 ફ્લાઇટ ઓપરેટ કરવામાં આવી હતી જેમાં 8 ફ્લાઇટ અન્ય જગ્યાએથી અમદાવાદ આવી હતી જ્યારે 17 ફ્લાઇટ અમદાવાદથી અન્ય જગ્યાએ મુસાફરોને લઇને રવાના થઇ હતી.
ઇન્ડિગો સંકટ છેલ્લા 10 દિવસ કરતા વધુ સમયથી દેશભરમાં ચાલી રહ્યો છે. ઇન્ડિગો સ્થિતિમાં સુધારો થયો હોવાનો દાવો કરી રહ્યું છે પરંતુ વાસ્તવિક સ્થિતિ અલગ જ જોવા મળી રહી છે.
ઇન્ડિગો ઓફિશિયલે અમદાવાદ એરપોર્ટની ફ્લાઇટ સંચાલનની માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે,
"અમદાવાદ એરપોર્ટથી ઇન્ડિગોની સ્થિતિ ધીમે ધીમે સુધરી રહી છે. આજે ઇન્ડિગોની 18 ફ્લાઇટને રદ કરવામાં આવી છે જેમાં (9 આગમન,9 પ્રસ્થાન)ને કેન્સલ કરવામાં આવી છે. ઇન્ડિગોમાં સવારે 8 વાગ્યા સુધી 25 ફ્લાઇટનું સંચાલન થયું છે જેમાં 8 ફ્લાઇટનું આગમન અને 17 ફ્લાઇટને પ્રસ્થાન કરવામાં આવી છે."
ઇન્ડિગોના ચેરમેન અને નોન-એક્ઝિક્યુટિવ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ડિરેક્ટર વિક્રમ સિંહ મહેતાએ સોશિયલ મીડિયાના મારફતે ઈન્ડિગોના પ્રવાસીઓને સંદેશ આપતા માફી માંગી હતી
Message from Vikram Singh Mehta, Chairman and Non-Executive Independent Director of IndiGo pic.twitter.com/sySacxlFq0— IndiGo (@IndiGo6E) December 10, 2025
ઇન્ડિગો સંકટ વચ્ચે અન્ય એરલાઇન્સે ઉઠાવ્યો ફાયદો
મહત્વપૂર્ણ છે કે, દેશભરમાં ઇન્ડિગોના સંકટ વચ્ચે અન્ય એરલાઇન્સે મુસાફરોનો ટિકિટ વધારીને ફાયદો ઉઠાવ્યો હતો. ગુજરાતના એક મુસાફરે પોર્ટ બ્લેરથી અમદાવાદ આવવા માટે એર ઇન્ડિયા એક્સપ્રેસની ફ્લાઇટ બુક કરી હતી જેમાં તેને પ્રતિ વ્યક્તિ 25000 રૂપિયા ચુકવ્યા હતા જે નિર્ધારિત કિંમત કરતા ઘણા વધારે હતા. મુસાફરે એરલાઇન્સે ફાયદો ઉઠાવતા પોતાનો ગુસ્સો વ્યક્ત કર્યો હતો.
