અમદાવાદ એરપોર્ટ પર કસ્ટમ્સની મોટી કાર્યવાહી: કુઆલાલંપુરથી આવેલા મુસાફર પાસેથી ₹9.30 કિલો હેરોઈન ઝડપાયું

અમદાવાદ એરપોર્ટ પર કસ્ટમ વિભાગને ડ્રગ હેરફેર વિરૂદ્ધ કેસમાં મોટી સફળતા મળી છે. કુઆલાલંપુરથી આવેલા એક મુસાફર પાસેથી હેરોઇનનો જથ્થો ઝડપાયો છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 19, 2026 at 2:40 PM IST

અમદાવાદ: અમદાવાદ એરપોર્ટ પર કસ્ટમ વિભાગને ડ્રગ હેરફેર વિરૂદ્ધ કેસમાં મોટી સફળતા મળી છે. કુઆલાલંપુરથી આવેલા એક મુસાફર પાસેથી હેરોઇનનો જથ્થો ઝડપાયો છે. એર એશિયાની ફ્લાઇટમાં અમદાવાદ પહોંચેલા કેરળના મુસાફરની હેન્ડ બેગમાં હેરોઇન મળી આવ્યું હતું. NDPS એક્ટ હેઠળ મુસાફરની ધરપકડ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.

મલેશિયાથી અમદાવાદ આવેલા મુસાફર પાસેથી હેરોઇન ઝડપાયું

અમદાવાદ સરદાર વલ્લભભાઇ પટેલ ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ (SVPI) પર કુઆલાલંપુર (મલેશિયા)થી આવતા એક મુસાફરના હેન્ડ બેગના શંકાસ્પદ એક્સ-રે છબીઓના આધારે, અધિકારીઓએ મુસાફરને તપાસ માટે અટકાવ્યો હતો.

મુસાફરની હેન્ડબેગની તપાસ દરમિયાન અધિકારીઓને "ગ્લુટા ગ્રો" અને "ક્રેકર્સ કોકોનટ ફ્લેવર" તરીકે લેબલવાળા ઘણા પેકેટ મળ્યા હતા. વિગતવાર તપાસ દરમિયાન, પેકેટમાં જાહેર કરાયેલા ફૂડ સપ્લિમેન્ટ્સ અને ખાદ્ય પદાર્થોને બદલે શંકાસ્પદ સફેદ પાઉડર અને સફેદ દાણાદાર પદાર્થો હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું.

ફોરેન્સિક સાયન્સ લેબોરેટરી (FSL) દ્વારા શંકાસ્પદ પદાર્થોનું પ્રાથમિક પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં હેરોઈનની હાજરીની પુષ્ટિ થઈ હતી. તે મુજબ, નાર્કોટિક ડ્રગ્સ એન્ડ સાયકોટ્રોપિક સબસ્ટન્સ (NDPS) એક્ટ, 1985ની જોગવાઈઓ હેઠળ કૂલ 9.30 કિલોગ્રામ હેરોઈનનો જથ્થો જપ્ત કરવામાં આવ્યો હતો. NDPS એક્ટ, 1985ની સંબંધિત જોગવાઈઓ હેઠળ મુસાફરની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.

આ જપ્તી 16 મે 2026ના રોજ કસ્ટમ્સ અધિકારીઓ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલા બીજા સફળ ઓપરેશન પછી આવી છે, જેમાં થાઈલેન્ડથી આવતા એક મુસાફર પાસેથી 6.54 કિલોગ્રામ ગાંજો જપ્ત કરવામાં આવ્યો હતો. આ માદક પદાર્થ ટ્રોલી બેગની અંદર છુપાયેલા વેક્યુમ-સીલબંધ પેકેટોમાં છુપાવવામાં આવ્યો હતો. આ કેસમાં સામેલ મુસાફરની પણ NDPS એક્ટ, 1985ની જોગવાઈઓ હેઠળ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.

