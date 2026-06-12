એ દિવસે ડ્રીમલાઇનરે 260 લોકોના સ્વપ્નો રોળી નાંખ્યા... કેવો હતો એ દિવસ ?
આજથી એક વર્ષ પહેલાં અમદાવાદમાં ક્રેશ થયેલા એર ઈન્ડિયાના વિમાનની દુર્ઘટનાએ ન માત્ર ગુજરાત, પરંતુ દેશ-દુનિયામાં અરેરાટી મચાવી દીધી હતી: પરેશ દવે, બ્યુરો ચીફ, ગુજરાત
Published : June 12, 2026 at 8:07 AM IST
પરેશ દવે, અમદાવાદ: 12, જુન - 2026નો એ દિવસ અમદાવાદમાં પારાવાર ગરમીનો હતો. આ દિવસે ઘટેલ દુર્ઘટના વૈશ્વિક સ્તરે ઉડ્ડયન ક્ષેત્રે ઘરખમ ફેરફાર કરશે એ કોને ખબર હતી ? મારા સહિત દરેકને 12 જૂનનો દિવસ જીવનમાં હંમેશાથી યાદ રહેશે. એ દિવસે ગુજરાત બ્યુરો ઓફિસમાં મોર્નિંગ મિટીંગ બાદ અમદાવાદના ઐતિહાસિક રથયાત્રા અંગે સ્થાનિક રિપોર્ટરો સાથે આયોજન મિટીંગમાં વ્યસ્ત હતો. એ બપોરે જમાલપુર સ્થિત જગન્નાથ મંદિર જવાનું હોવાથી વહેલુ જમવા બેઠા હતા. ત્યાં જ મેઘાણીનગરથી મિત્રનો ફોન આવ્યો કે, સિવિલ પાસે મોટી આગના ધૂમાડા દેખાય છે. તરત જ ફાયરમાં ફોન કર્યો તો જાણ થઈ હતી કે કંંઈક મોટું છે. ત્યાં તો ઓફિસની લોબીથી બહાર જોયું તો દૂર ઘૂમાડાના ગોટે ગોટે નજરે પડયા. ત્યાં તો અજાણ્યા નંબરથી ફોન આવ્યો કે કોઈ એક બિલ્ડીંગમાં આગ લાગી છે. પણ મન માન્યુ નહીં. પત્રકારત્વની કારકિર્દીમાં બિલ્ડીંગની આગના ધુમાડા અનેક વખત જોયા છે, પણ આ ધુમાડો કઈંક અલગ હતો. જ્યાં હું હજી આ ઘૂમાડા જોતો હતો અને મનમાં ફાળ પડી કે શું આ કોઈ મિસાઇલ એટેક છે ? કારણ બહુ સ્પષ્ટ હતુ કે હજી ઓપરેશન સિંદુરને સિઝફાયર થયાને થોડોક જ સમય થયો હતો.મારી આંખ ઘૂમાડાના રંગ અને તેની આકાશમાં જવાની ઇન્ટેસિટીને સતત જોઈ રહી હતી. બરોબર ત્યાં જ મેઘાણીનગર ખાતે રહેતા એક મિત્રનો ફોન આવ્યો કે, પરેશ કોઈ ફ્લાઈટ સિવિલ પાસે ક્રેશ થઈ છે. કંઈક મોટું લાગે છે. તું ઝડપથી ન્યૂઝ માટે પહોંચ. તને કંઈક મોટું મળશે.
મારા મનમાં ધુમાડાને જોઈ થતા સવાલોને આધાર મળ્યો. બસ, તરત જ સાથી રિપોર્ટરને લીફ્ટમાં બેસવા જતા ફોન કરી તેમને સત્વરે સિવિલ હોસ્પિટલ પહોંચવા જણાવ્યું, કારણ હતું કે, કોઈ પણ દુર્ઘટનામાં ક્યાં તો ઇજાગ્રસ્તને સારવાર માટે સિવિલ હોસ્પિટલ પહોચાડે નહીં તો મૃતદેહને પોસ્ટ મોર્ટમ માટે સિવિલ પહોંચાડે. લીફ્ટથી ઉતરીને સીધો એરપોર્ટના પીઆરઓ કરનભાઈને ફોન કર્યો. તેમનો ફોન સતત બિઝી આવે. એક તરફ ચેનલ ન્યૂઝમાં પહેલા મોટી આગના બ્રેકિંગ્સ ચાલે, સાથી મીડિયાકર્મીઓના ફોન મોટી આગ માટે આવે. ત્યાં જ કરનનો ફોન આવ્યો. બસ તેમના ત્રણ શબ્દ કે, એર-ઇન્ડિયા ફ્લાઈટ 171, 242 ઓન બોર્ડ, સિવિલ પાસે ક્રેશ. આ પહેલો જ અધિકૃત સંદેશ હતો જે મને મળ્યો અને મેં તુરર્ત જ ડેસ્કને ફોન કરી અપડેટ આપતા રહીશું કહીને સાઈટ તરફ ટીમ સાથે નીકળ્યા. મારી સાથે કેમેરામેન મુકેશ ડોડિયા અને હું સાથી પત્રકાર જીગર ગોહિલની બાઈક પાછળ સતત ફાયર, સાથી મિત્રો, એરપોર્ટ પીઆરઓ, એર ઇન્ડિયા ઓફિસ અને ડેસ્કની સાથે કોલ કરતો કરતો આગળ વધતા ગયા.
શહેર ખામોશ લાગ્યુ, સૌ યાત્રીઓ માટે પ્રાર્થના કરતા હતા
જેમ-જેમ અમે સાઈટ તરફ આગળ વધતા ગયા શહેર પણ ખામોશ લાગતુ હતુ. અન્ય દિવસની સરખામણીએ રોડ પર ટ્રાફિક ઓછો લાગ્યો. અમે મેમનગર બ્રીજથી જ ફાયર બ્રિગેડ અને 108 એમ્બ્યુલન્સની પાછળ ઝડપથી અને જોખમી રીતે બાઈક ચલાવતા રહ્યાં. સતત ફોન પર અપડેટ ચાલુ અને સમાચારોની પૃષ્ટિ કરતા કરતા અને શહેરના ટ્રાફિક સિગ્નલોને તોડી 132 ફૂટ રીંગ રોડ પર આગળ વઘતા જતા હતા. આ દરમિયાન સાથી મિત્રો રોશન આરા અને તમન્ના કુરેશીએ સિવિલ જઈને શું કરવાનું એની સુચના આપતો. સિવિલ સુપ્રિટેન્ડટનો ફોનથી સંપર્ક કર્યો પણ એ પણ બિઝી. પ્લેન ક્રેશની સાઈટ પર ધીરે ધીરે બચાવ ટુકડી, ફાયર બ્રિગેડ અને મીડિયા કર્મીઓ પહોંચવા લાગ્યા. આ ગાળા દરમિયાન એ સ્પષ્ટ થઈ ચૂક્યુ હતુ કે એર ઇન્ડિયાની ફ્લાઈટ અમદાવાદના સરદાર પટેલ એરપોર્ટથી ટેકઓફ થઈ ને તુરર્ત જ બીજે મેડિકલ કોલેજના હોસ્ટેલ કંમ્પાઉન્ડના હોસ્ટેલ મેસને ટકરાઈને હોસ્ટલના બ્લોક્સ પાસે ત્રણ ટુકડામાં ક્રેશ થઈ છે. કોઈ જીવિત બચે એવી આશા ઓછી છે. આ સ્પષ્ટતા સાથે ક્રેશ સાઈટ પર જઈ પહેલા શું કરવું એનો મનોચિત્ર તૈયાર કરતો હતો. અમે ખૂબ ઝડપથી શાહિબાગ સુધી પહોંચ્યા ત્યાં સ્થાનિકોએ રસ્તો બ્લોક કર્યો હતો. પણ પ્રેસકાર્ડ જોઈ સત્વરે પોલીસ અને ફાયરબ્રિગેડના પરિચિત કર્મીઓ સાથે બી. જે. મેડિકલ કોલેજ કંમ્પાઉન્ડ નજીક પહોંચ્યા. મોટાભાગના લોકો કોઈ બચાવ કરવા તો કોઈ ફક્ત દુઘટના જોવા અને તેને મોબાઈલમાં શુટ કરવા એક તરફી દોટ મુકતા હતા. ફ્લાઈટથી વહેલુ ફ્લયુઅલ અને આગની વાસ છેક 300 મિટર દૂરથી આવતી હતી. એક તરફ 108 એમ્બ્યુલન્સની સાયરનો, ફાયર બ્રિગેડના બ્રેિગેડ કોલથી સતત સાઈટ સુધી દોડતા ફાયર ટેન્કરોથી વાતાવરણ ડરામણું બન્યુ. કોઈ સ્વજન દોડતા, પોતાનાને શોધતા સ્વજનો, સિવિલના જુનિયર ડોકટરો પોતાની હોસ્ટેલમાં રહી ગયેલા સાથી કે સ્વજનોની શોધ કરતા હાંફળા -ફાંફલા દોડતા, ચોધાર આંસુઓ રડતા લોકો, મદદ માટે આવતા કાર્યકરો અને ફાયર બ્રિગેડ અને બચાવદળના કર્મચારીઓની સતત અવર-જવર દુરથી જ દેખાય.
પ્રથમ દ્રશ્ય કેવું હતુ, છેલ્લી ક્ષણ સુધી જીવન મોત સામે ઝઝુમ્યુ હશે
સતત ઘોંઘાટ અને અફરા તરફીમાં હું, કેમેરામેન મુકેશ ડોડિયા અને જીગર ગોહિલ ધક્કામુકીમાં પણ ક્રેશ પ્લેન સાઇટ કંમ્પાઉન્ડમાં ઘુસ્યા. ઘટના સ્થળે પહેલું જ દ્રશ્ય જોયું કે, પ્લેનના આગળના ભાગને એક ક્રેન ઉચકી છુટો પાડી તેની અંદરથી એક સાથે રહેલા મૃતદેહોને છુટા કરવા. ક્રેનથી ઉચકાયેલા પ્લેનના આગળના ભાગ પાસે પ્લેનમાં સવાર લોકો છેલ્લા સમયે આવ્યા હોય તેવું જણાતુ હતુ. આશરે ત્રણ થી ચાર મૃતદેહોને ત્યાંથી અલગ કરી સ્ટ્રેચરમાં સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે લઈ જવામાં આવતા હતા. હજી પણ પ્લેનના છુટા ભાગો અને પ્લેનની પાંખોમાં આગ લપકાતી હતી. હજી પણ માનવ શરીર ને આગ કોલસામાં રુપાતરીંત કરી રહી હતી. ફાયર બ્રિગેડની ટીમ પાણીનો સતત મારો કરતી હતી છતાં પણ તેમની બુમોમાં સંભળાતુ હતુ કે મૃતદેહો પણ ખુબ ગરમ હતા. લગભગ કોઈનો પણ ચહેરો ઓળખી શકાય એવી સ્થિતિ ન હતી. પ્લેન જ્યાં મેદાનમાં ત્રણ કટકામાં વેર વિખેર થઈ ફેલાયું એમાં માનવ શરીરો પણ અફળાયા હશે. તેમના શરીરનું સ્થાન અને સ્થિતિ દર્શાવતી હતી કે છેલ્લાં સમય સુધી તેઓ આગ અને જીંદગી સામે ઝઝુમ્યા હશે. જેમ જેમ મૃતદેહો કાટમાળથી નીકળતા રહ્યાં તેમ જેસીબી મશીનો વધેલા કાટમાળને એક તરફ રાખતા, કમનસીબે આવી દુઃર્ઘટનામાં પણ બચાવ ટીમોએ ટાંચા સાધનો વડે કામ કરવું પડ્યુ હતુ. પણ બચાવ ટીમની ઝડપ અને જુસ્સો છેક મોડી રાત સુધી અકબંધ રહ્યો હતો.
બચાવ કામગીરી દરમિયાન પ્રથમ દર્શીઓની ભીડ ચોતરફ હતી
સ્પોટ પર સતત પાણી, તીવ્ર વાસ સાથે ઘુમાડા અને 108 એમ્બ્યુલન્સની અવર જવરમાં શુટિંગ માટે જગ્યા શોધવાની, જ્યાંથી સાઈટ પહેલી વાર કેમેરાથી શુટ થઈ શકે. પહેલા તો હું અને મુકેશ ડોડિયા હોસ્ટેલની બાજુથી લાઈવ કીટ શરુ કરી જે દ્રશ્ય સામે દેખાતું એને શુટ કરવાનું અને હિંન્દી અને અંગ્રેજીમાં વિગતો આપવાનું શરુ કર્યું. પણ અમારી સામે એ હકિકત આવી કે, હજી હોસ્ટેલની એક બાજી આગ છે, રેસ્ક્યૂ ઓપરેશન ચાલે છે. તો અમે ભીડમાંથી નીકળી મોટીની ટેકરીની ઉપર ચડી હોસ્ટેલમાં હજી પણ શ્વાસ રહી રહેલા લોકોને રેસ્ક્યૂ કરતા સ્થાનિકો, ફાયર બ્રિગેડના કર્મચારીઓ અને અન્ય કાર્યકરોની ગતિવિધિ શુટ કરતા અને ઘટનાને નજરે જોનાર સ્થાનિકોની હિંદીમાં બાઈટ કરતા-કરતા આગળ વધ્યા. અમે ત્યાર બાદ જેમના મિત્રો આ દુર્ઘટનામાં ભોગ બન્યા છે, તેઓની સાથે વન ટુ વન કરતા જે લાઈવ કીટથી ઉતરતુ એ સાથે કેમ્પસની ઉંચી દિવોલો ઠેકી અંદર ગયા.
હોસ્ટેલ મેસમાં કોળીયા હજી મોં સુધી પહોંચતા હતા ત્યાં જ.....જીંદગી કાળનો કોળીયો બની ગઈ
એર ઈન્ડિયાની 171 ફ્લાઈટ પહેલા જે બિલ્ડીંગને ટકરાઈ એ હોસ્ટેલની મેસ હતી. જુનિયર ડોકટરો ક્યાં તો પોતાની શીફ્ટ પતાવી આવ્યા હતા તો કોઈ બપોરની શીફ્ટમાં જવા રુટીન લંચ લેઈ રહ્યા હતા. પણ કોને ખબર હતી એ કોળીયો એમના માટે છેલ્લો હશે. પ્લેન પહેલા ઘડાકાભેર મેસ સાથે અથડાયું અને તેની ટેઇલ મેસ બિંલ્ડીગના પાછળમાં ભાગમાં ભરાઈ ગઈ પ્લેનના ટુકડા થયા. આગ સર્વત્ર મેસમાં સકન્ડોમાં ફેલાઈ ગઈ. કોળીયો ભરતા જુનિયર ડોકટરોને બેઠક પરથી ઉઠવા સુધ્ધાનો સમય ન મળ્યો. અમે જ્યારે મેસના રુમમાં ગયા ત્યારે સર્વત્ર વિનાશ. ભોજન ભરેલ થાળીઓ, પ્યાલા ઇનટેક્ટ હતા. બસ, ઘુમાડાની રાખ તેની પર જામી હતી. આ સ્થળે પ્લેનના ટકરાવથી દે તબાહી મચાવી હશે, માનવીય જીંદગીઓએ છેલ્લી ઘડીએ પોતાને અને પોતાના સ્નેહીઓને બચાવવા કેવા મરણતોલ પ્રયાસ કર્યો હશે, કેટલી જીંદગીને છેલ્લી ઘડીએ કોઈને યાદ કરવાનો પણ સમય નહીં રહ્યો હોય એવો માહોલ અનુભવાતો હતો. ખોરાક જીનવદાતા છે, પણ ખોરાક લેતા જ જીદંગી જ્યાં ગઈ ત્યાં જીવનને બચાવવા એક ક્ષણ માટે તરસેલા પ્રયાસો તેની દિવાલો પડઘાતી હતી. હજી પણ એ થાળીઓ તેને આરોગતા વ્યક્તિઓની રાહ જોતા હતા એવો માહોલ હતો.
પ્લેન ક્રેશને તમામ સ્થળોથી કવર કર્યુ, સર્વત્ર વિનાશ
કેમ્પસની અંદર એક તરફ હોસ્ટલમાં રહેલા લોકો, તેમના ઘરમાં આગથી બચેલા સામાનને ઉતારતા હતા, ત્યાં અમે સળગી રહેલા પ્લેનના ભાગો તરફ ગયા. અમારી આંખ સામે જેસીબી દ્વારા મૃતદેહોને પ્લેનના કાટમાળથી ઉલેચતા. પ્લેનના કાટમાળમાંથી નીકળતા મૃતહેદોને સત્વરે બચાવ ટુકડી સ્ટ્રેચર દ્વારા એમ્બ્યુલન્સમાં સિવિલ પોસ્ટ મોર્ટમ વિભાગમાં લઈ જવા રવાના કરતા. બસ, આંખ સામે માનવ શરીર ડેડ બોડી અને સંખ્યામાં પરિવર્તીત થતું, કોઇનો પૂર્ણ મૃતદેહ તો કોઇના શરીરના અંગો, બળેલી હાલતમાં અહીં તહી વિખુટા પડેલા હતા. અમે 241 આશાસ્પદોના લંડન જવાના વિખરાયેલા સ્વપ્નોની વચ્ચે ઘટનાનું ફેક્ટ બેઝ્ડ (જે છે એ પ્રમાણે) રિપોર્ટીંગ કરતા. માનવ શરીર કેટલું સહન કરી શકે એ કોલસો થયેલ મૃતદેહો બોલતા હતા. આ સમયે યાત્રીઓ બસ એક બોડી નંબર બની ગચા હતા. સાઈટ પર બે જેસીબી સતત પ્લેનના કાટમાળમાં એ ઝડપે ઉલેચતા કે કોઈ શ્વાસ લેતું શરીર સહાયની રાહ જોતુ મળે. પણ દરેક ઉલેચણ બાદ પણ માનવ શરીરના ભાગો અથવા તો મૃતદેહો જ બહાર આવતા હતા. પ્લેનના કાટમાળમાંતી માનવદેહોને શોધવા માટે જેસીબીનો ઉપયોગ પણ અમાનવીય લાગતો હતો. કેમ આપણે વિપદામાં મૃત્યુ પામનાર મૃત શરીરોને શોધવા માટે કોઈ ઉચિત ટેકનોલોજી અપનાવી શકયા નથી એ વાત પણ દિલ સોંસરે ઉતરે એવી છે. આટલી મોટી ત્રાસદીને સુચારુ રીતે હેન્ડલ કરી શકે એવું નેતૃત્વ અન સ્કીલ ધરાવતા ઓફિસરોની સ્પષ્ટ અછત અને સાધનોનો અભાવ આંખે ઉડીને વળગે તેવો હતો. જે રીતે માનવ દેહોને શોધવાનું કાર્ય થતુ હતુ એની સમાંતર યાત્રીઓના સામાનને કેવી રીતે સંભાળ પુર્વક એકત્ર કરી શકાય એ કામગીરીમાં પણ ક્યાંક પ્રશિક્ષણની કમી વર્તાતી હતી. કેટલાંક અજાણ્યા પ્લેન ક્રેશ સાઈટ પરતી સોશિયલ મીડિયા પર લાઈવ કરી રહ્યા, ત્યારે મૃતદેહોની ગરીમા પણ જળવાતી ન હતી. કેટલાક અજાણ્યા અને બચાવકર્તાઓ બચાવ-રાહત કાર્ય બાદ તેની એફ.એલ. એલ તપાસ થવાની છે એ અંગે પણ તકેદારી રાખ્યા વગર સતત સાઈટ પર અને મહત્વના બળી ગયેલા ઉપકરણો પર ચાલતા જોવા મળ્યા હતા. દુર્ઘટનામાં એફ.એસ.એલ તપાસ માટે બની શકે એટલી તકેદારીનો અભાવ તમામમાં એક સરખો જોવા મળ્યો હતો.
હોસ્ટેલ પરિસરના બિલ્ડીંગો વિનાશનો ચિતાર આપતા હતા
પ્લેન જ્યાં ટુકડાઓમાં વેરણ થયું એ પરિસરમાં ચાર બિલ્ડીંગ આગળથી આગની ઝપેટામાં આવ્યા હતા. બિલ્ડીંગની નજીકના વૃક્ષો પણ બળીને સાવ પાંખા થયા હતા. વૃક્ષો પણ મોડે સુધી આગની ઝપેટમાં હતા અને સતત ધુમાડો પ્રસરાવતા હતા. પ્લેનના ઈંધણની આગ એવી હતી કે ચાર બિલ્ડીંગ આગ અને ઘુમાડાની લપેટમાં આવી ગઈ. પ્લેન ક્રેશ સાઈટ પર આવતા લોકો બિલ્ડીંગની કાળી રાખથી અંદાજે લગાવતા હતા કે દુૃૃઃર્ઘટના કેટલી ભયાવહ હતી. એક સમયે લોકોની અવર જવરથી ધબકતો હોસ્ટલ પરિસર બળેલા મૃતદેહો અને ઇંઘણની વાસથી ઘ્રુજારી અનભવાય એવો બન્યો હતો. બિલ્ડીંગ્સ પણ આગની લપેટમાં આવી હોવાથી ગરમ બની હતી. ઇમારતનો કેટલોક ભાગ તૂટેલી હાલતમાં હતો તો ક્યાંક આગની વિનાશતાના પ્રતિક સમા કાળા ધબ્બા આગ થકી વિનાશની તિવ્રતા દેખાડતા હતા. સાઈટ પર બચાવકર્તા, કાર્યકર્તા અને મુલાકાતીઓના ઉદગાર હતા કે, આગે જો બિલ્ડીંગને આટલું નુકસાન કર્યું છે, તો પ્લેનની અંદર બેસેલા પેસેન્જરોની શું હાલત થઈ હશે. કેટલાંક લોકો ખાખ થયેલા પ્લેનને જોઈ એક બીજાને પુછતા કે, અરે ભાઈ પ્લેન ક્યાં છે ? ખરેખર પ્લેન ક્રેશ બાદ ટુકડામાં વિખરાયેલા મસમોટા પ્લેન બોઈંગ 787 ડ્રીમલાઈનરનું સમગ્ર અસ્તિત્વ ફકત 32 સેકન્ડમાં ટુકડાઓમાં વિસર્જીત થઈ ગયેલુ અમે જોયું હતુ.
માનવી, મકાન, વૃક્ષો અને પંખીઓ સૌ આગમાં સ્વાહા, પલક ઝબકારમાં બધુ ખલાસ
પ્લેન ક્રેશ સાઈટની બીજી તરફ જ્યાં હોસ્ટેલની મેસ હતી ક્યાં પ્લેનની ટેઈલ બિલ્ડીંગને સટીક જોડાયેલી હતી. જે જોવા અનેક અજાણ્યા આવતા અને ફોટા સેલ્ફી લેતા. પ્લેન ક્રેશ જેવી ભયાવહ સાઇટ પર અનિયંત્રીત લોકો સેલ્ફી લેવા અથવા તો જોવા આવે એની અસર સીધી રીતે બચાવ કાર્યો અને ઈન્વેસ્ટીંગેશન પર પડતી હોય છે. પ્લેન ક્રેશ સાઈટ પર લોકોની ચહલ પહલ સમગ્ર વિસ્તારમાં પ્લેનના ફેલાયેલા કાટમાળને એકત્ર કરવા અને આરંભિક પુરાવા પર નકારાત્મક અસર કરતા જોવા મળ્યા હતા. સાઇટ પાસેના લીલા વૃક્ષો પણ આગમાં સળગીને કાળા થઈ ગયેલા હતા. વિવિધ વૃક્ષો પર આશરો લેનાર સ્થળાંતરીત પક્ષીઓ, કાગડા, કબુતરો અને કાબરોને તો પાંખ પસરાવી ઉડવાની પણ તક મળી ન હતી. આ મુંગા પક્ષીઓ પણ ઉડવાની તૈયારીમાં જ આગનો શિકાર બન્યા હતા, જેના મૃતદેહ જ્યાં ત્યાં વેર વિખેર પડ્યા હતા. બપોરે 1. 40ની આસપાસ બનેલી આ કારમી ઘટનામાં મૃત્યુ પામનાર તમામ 241 અને કેમ્પસમાં નિધન પામેલ 19 અન્ય વ્યક્તિઓના મૃતદેહોને સિવિલ હોસ્પિટલના પોસ્ટ મોર્ટમ રુમ સુધી પહોંચાડવામાં આઠ કલાકનો સમય લાગ્યો હતો. આ દુઃર્ધટનામાં 60 જેટલા વ્યક્તિઓને સિવિલમાં સારવાર માટે મોકલાયા હતા. રાત્રે ક્રેશ થયેલા પ્લેનનો તમામ કાટમાળ હટાવીને મૃતદેહો હોસ્પિટલ પહોંચાડ્યા બાદ એ વિસ્તારમાં ભારે સન્નાટો છવાયો હતો. બચાવદળ અને વિવિધ ઓથોરિટી કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ અને રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલની સાઈટ મુલાકાતની વ્યવસ્થામાં લાગ્યા હતા.
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