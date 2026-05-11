અમદાવાદ: એરપોર્ટની ગુજસેલ અને સ્કૂલોને બોમ્બ બ્લાસ્ટની ધમકી આપનાર આરોપી ઝડપાયો

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 11, 2026 at 7:13 PM IST

અમદાવાદ: અમદાવાદ શહેર પોલીસની સાયબર ક્રાઈમ બ્રાન્ચે ત્વરિત કાર્યવાહી કરતાં એરપોર્ટ ખાતે આવેલી ગુજસેલ (Gujcel) અને તમામ શાળાઓને બોમ્બ બ્લાસ્ટથી ઉડાવી દેવાની ધમકી આપનાર વ્યક્તિને ઝડપી પાડ્યો છે.

પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, તા. ૨૫ માર્ચ ૨૦૨૬ના રોજ ગુજસેલના ડિરેક્ટરના ઈ-મેલ પર એક ધમકીભર્યો ઈ-મેલ પ્રાપ્ત થયો હતો. આ ઈ-મેલમાં લખવામાં આવ્યું હતું કે "Gujcel blast eid ka tofa modi and shah I will kill you Bomb blast in all schools mera bhai saurab biswas ko rihae karo wait and watch all boom blast". આ ગંભીર ધમકીને ધ્યાનમાં લઈને ગુજસેલના કર્મચારીએ તાત્કાલિક ફરિયાદ નોંધાવી હતી.

પોલીસ કમિશ્નર જી.એસ. મલિક અને સંયુક્ત પોલીસ કમિશ્નર (ક્રાઈમ બ્રાન્ચ)ના માર્ગદર્શન હેઠળ, નાયબ પોલીસ કમિશ્નર (સાયબર ક્રાઈમ) અને મદદનીશ પોલીસ કમિશ્નર (સાયબર ક્રાઈમ બ્રાન્ચ)ની દેખરેખમાં પોલીસ ઈન્સ્પેક્ટર એમ.એચ. ભેટારીયા અને તેમની ટીમે તપાસ હાથ ધરી હતી. ટેક્નિકલ એનાલિસિસ અને હ્યુમન ઈન્ટેલિજન્સના આધારે ઈ-મેલ આઈડી bhavesh4518@gmail.com (mailto:bhavesh4518@gmail.com)ના માલિકની ઓળખ કરવામાં આવી.

તપાસમાં આરોપી ભાવેશ અમરુતભાઈ પટેલ (ઉંમર 40 વર્ષ)ની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. આરોપી હાંસોલ, સરદારનગર, અમદાવાદ-382475 ખાતે ન્યુ પુષ્પક સોસાયટીમાં રહે છે. તે બી.કોમ સુધી અભ્યાસ કરેલ છે અને કન્સ્ટ્રક્શનનો વ્યવસાય કરે છે.

આરોપીની ધરપકડ બાદ તેના મોબાઈલ ફોનમાંથી આ ધમકીભર્યો ઈ-મેલ અને વપરાયેલ ઈ-મેલ આઈડીના પુરાવા મળી આવ્યા છે. પોલીસે આરોપીને કસ્ટડીમાં લઈ વધુ પૂછપરછ શરૂ કરી છે. તપાસમાં એ પણ તપાસવામાં આવી રહ્યું છે કે આરોપીએ આ કૃત્ય કયા કારણોસર કર્યું, તેની કોઈ સાથીદારો છે કે કેમ અને તે કોઈ આતંકવાદી સંગઠન અથવા અન્ય કોઈ ગેંગ સાથે જોડાયેલો છે કે નહીં.

સાયબર ક્રાઈમ બ્રાન્ચે નાગરિકોને આવી ધમકીઓને ગંભીરતાથી લેવા અને તાત્કાલિક પોલીસને જાણ કરવાની અપીલ કરી છે. આ મામલે વધુ તપાસ ચાલુ છે.

