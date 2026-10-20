અમદાવાદમાં 8 વર્ષના બાળક પર જાતીય અત્યાચારના કેસમાં સ્પેશિયલ પોક્સો કોર્ટે 25 વર્ષના યુવકને 20 વર્ષ સખત કેદની સજા ફટકારી
આરોપીને ફટકારવામાં આવેલા 50 હજારના દંડમાંથી 45 હજારની રકમ પણ પીડિત બાળકને ચૂકવવાની રહેશે.
Published : October 20, 2026 at 3:08 PM IST
અમદાવાદ: શહેરના ખોખરા વિસ્તારમાં આઠ વર્ષના બાળક પર જાતીય અત્યાચારના કેસમાં અમદાવાદની વિશેષ પોક્સો કોર્ટે મહત્વપૂર્ણ ચુકાદો આપ્યો છે. કોર્ટે 25 વર્ષીય આરોપી યશ પટેલને સગીર બાળક પર પ્રવેશાત્મક જાતીય હુમલાના ગુનામાં દોષિત ઠેરવીને 20 વર્ષની સખત કેદની સજા ફટકારી છે. આ ઉપરાંત આરોપીને ₹50 હજારનો દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે. દંડની રકમમાંથી 45 હજાર પીડિત બાળકને વળતર તરીકે ચૂકવવાનો આદેશ કરવામાં આવ્યો છે. કોર્ટે પીડિત બાળકના પુનર્વસન અને ભવિષ્યને ધ્યાનમાં રાખીને અલગથી 4 લાખનું વળતર ચૂકવવાનો પણ આદેશ કર્યો છે.
પ્રસ્તુત કેસમાં ખોખરા પોલીસ સ્ટેશનમાં 14 જૂન, 2025ના રોજ ફરિયાદ નોંધાઈ હતી. ફરિયાદ મુજબ, 13 જૂન, 2025ના રોજ આરોપી બાળકને તેના પાડોશમાંથી અગાસી પર લઈ ગયો હતો, જ્યાં તેની સાથે જાતીય અત્યાચાર કરવામાં આવ્યો હોવાનો આક્ષેપ હતો. ઘટના બાદ બાળકને ઇજા અને દુખાવો થતાં તેણે તેની માતાને સમગ્ર હકીકત જણાવી હતી. ત્યારબાદ માતાએ પોલીસનો સંપર્ક કરતાં સમગ્ર મામલે તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી.પોલીસ તપાસ દરમિયાન બાળકની ઉંમર, ઘટનાની હકીકતો અને આરોપ સામેના આક્ષેપોને લગતા પુરાવા એકત્ર કરવામાં આવ્યા હતા. તપાસ પૂર્ણ થયા બાદ કેસની સુનાવણી અમદાવાદની વિશેષ પોક્સો કોર્ટમાં હાથ ધરવામાં આવી હતી.
કેસની સુનાવણી દરમિયાન ફરિયાદી માતા, ભોગ બનનાર બાળક, તબીબી અધિકારીઓ, જન્મ-મરણ નોંધણી વિભાગના અધિકારી, પંચ સાક્ષીઓ અને તપાસ અધિકારી સહિતના સાક્ષીઓની જુબાની લેવામાં આવી હતી. ફરિયાદ પક્ષ દ્વારા બાળકની જુબાની, તબીબી પુરાવા અને જન્મના સત્તાવાર દસ્તાવેજો સહિતના પુરાવાઓ રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા.બીજી તરફ, બચાવ પક્ષે અગાઉના વિવાદ, તબીબી પુરાવામાં ઇજાનાં સ્પષ્ટ નિશાન ન હોવા અને તપાસમાં રહેલી ખામીઓ સહિતના મુદ્દાઓ રજૂ કર્યા હતા. બચાવ પક્ષે આ દલીલોના આધારે આરોપીને નિર્દોષ જાહેર કરવાની માગ કરી હતી.જોકે, કોર્ટે બંને પક્ષોની દલીલો, મૌખિક જુબાનીઓ અને દસ્તાવેજી પુરાવાઓનું મૂલ્યાંકન કર્યું હતું. કોર્ટે બાળકની ઉંમર અને આરોપ સામે રજૂ થયેલા પુરાવાઓને ધ્યાનમાં રાખીને ફરિયાદ પક્ષ આરોપ સાબિત કરવામાં સફળ રહ્યો હોવાનું માન્યું હતું.
આ કેસમાં સરકારી વકીલ વિજયસિંહ ચાવડાએ ફરિયાદ પક્ષ તરફથી રજૂઆતો કરી હતી. કેસમાં બાળકની નાની ઉંમર, ગુનાની ગંભીરતા અને કોર્ટ સમક્ષ રજૂ થયેલા પુરાવાઓ મહત્ત્વના મુદ્દા રહ્યા હતા. કોર્ટે સમગ્ર પુરાવાકીય સામગ્રીનું મૂલ્યાંકન કર્યા બાદ આરોપીને દોષિત ઠેરવ્યો હતો.
ચુકાદામાં કોર્ટે નોંધ્યું હતું કે ઘટના સમયે બાળકની ઉંમર આઠ વર્ષથી થોડી વધુ હતી, જ્યારે આરોપીની ઉંમર 25 વર્ષ હતી. પીડિત બાળકની નાની ઉંમર અને ગુનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને કોર્ટે સજાના મામલે હળવું વલણ અપનાવવાનો ઇનકાર કર્યો હતો.
સરકારી વકીલ વિજયસિંહ ચાવડાએ જણાવ્યું હતું કે અમદાવાદની વિશેષ પોક્સો કોર્ટે પોક્સો અધિનિયમની કલમ 3(એ) હેઠળના ગુના માટે કલમ 4 મુજબ આરોપીને 20 વર્ષની સખત કેદની સજા ફટકારી હતી. આ ઉપરાંત ભારતીય ન્યાય સંહિતાની કલમ 115(2) અને 351(2) તથા પોક્સો અધિનિયમની અન્ય સંબંધિત જોગવાઈઓ હેઠળના ગુનાઓ અંગે પણ ચુકાદામાં નિર્ણય આપવામાં આવ્યો હતો.પોક્સો અધિનિયમની કલમ 42ની જોગવાઈને ધ્યાનમાં રાખીને અન્ય ગુનાઓ માટે અલગથી સજા ફટકારવામાં આવી નહોતી. આમ, કોર્ટે આરોપીને મુખ્ય ગુના બદલ 20 વર્ષની સખત કેદની સજા સંભળાવી હતી.
કોર્ટે પીડિત બાળકને 4 લાખનું વળતર ચૂકવવાનો આદેશ આપ્યો છે. વળતરની રકમનો ઉપયોગ બાળકના ભવિષ્ય અને પુનર્વસન માટે થઈ શકે તે હેતુથી રકમની ચુકવણી અંગે પણ ચોક્કસ સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે.આદેશ મુજબ, વળતરની 80 ટકા રકમ બાળકના નામે રાષ્ટ્રીયકૃત બેંકમાં નિયત મુદતની થાપણ તરીકે રાખવાની રહેશે અથવા બાળક પુખ્ત વયનું થાય ત્યાં સુધી, બંનેમાંથી જે સમયગાળો વહેલો પૂર્ણ થાય ત્યાં સુધી રકમ સુરક્ષિત રાખવાની રહેશે. બાકીની 20 ટકા રકમ બાળક અને તેની માતાના સંયુક્ત બેંક ખાતામાં જમા કરાવવાની રહેશે.
આ ઉપરાંત વળતરની ચુકવણી માટે અમદાવાદની કાનૂની સેવા સત્તામંડળને ચુકાદાની નકલ મોકલવાનો પણ આદેશ કરવામાં આવ્યો છે. આરોપીને ફટકારવામાં આવેલા 50 હજારના દંડમાંથી 45 હજારની રકમ પણ પીડિત બાળકને ચૂકવવાની રહેશે.