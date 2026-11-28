અમદાવાદમાં પબ્લિક ટોઇલેટની દયનીય સ્થિતિ: ETVના રિયાલિટી ચેકમાં 4 શૌચાલયમાં અસહ્ય દુર્ગંધ, ગંદકી, યુરિનલમાં કચરો મળ્યો
ETV ભારત દ્વારા અમદાવાદ શહેરમાં આવેલા જાહેર શૌચાયલેનું રિયાલિટી ચેક કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં શહેરના જાહેર શૌચાલયોની બેવડી અને ચોંકાવનારી વાસ્તવિકતા સામે આવી હતી.
Published : November 28, 2026 at 3:27 PM IST
રણજીત મકવાણા, અમદાવાદ: દેશભરમાં ચાલી રહેલા સ્વચ્છતા સર્વેક્ષણમાં જાહેર શૌચાલયોની સ્વચ્છતા, સુવિધા અને નિયમિત જાળવણી માટે વિશેષ માર્કિંગ કરવામાં આવે છે. આ સર્વેક્ષણમાં ઊંચા ગુણ મેળવવા અને શહેરને સ્વચ્છતાના માપદંડો પર અવ્વલ રાખવા માટે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC) દ્વારા મોટા મોટા દાવા કરવામાં આવી રહ્યા છે અને વિવિધ સુવિધાઓ ઊભી કરવાની વાતો થઈ રહી છે. ત્યારે ETV ભારત દ્વારા અમદાવાદ શહેરમાં આવેલા જાહેર શૌચાયલેનું રિયાલિટી ચેક કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં શહેરના જાહેર શૌચાલયોની બેવડી અને ચોંકાવનારી વાસ્તવિકતા સામે આવી હતી. એક તરફ શહેરમાં કેટલાક એવા શૌચાલયો છે જે અત્યંત સ્વચ્છ અને સુઘડ છે, તો બીજી તરફ એવા પણ શૌચાલયો છે જ્યાં ઊભા રહેવું પણ મુશ્કેલ બની જાય છે.
સરખેજ-ગાંધીનગર હાઈવે: પિંક ટોયલેટ બિનઉપયોગી, બાજુનું યુરિનલ અત્યંત બિસ્માર
રિયાલિટી ચેકની શરૂઆતમાં અમે સૌપ્રથમ સરખેજ-ગાંધીનગર હાઈવે પર આવેલ પિંક ટોયલેટ પાસે પહોંચ્યા હતા. અહીંનું દ્રશ્ય જોઈને એવું લાગ્યું કે આ પિંક ટોયલેટનો કોઈ ખાસ ઉપયોગ કરતું નથી. મહિલાઓની સુવિધા માટે ઊભી કરાયેલી આ વ્યવસ્થા અહીં નિષ્ક્રિય જેવી જોવા મળી હતી.
આ પિંક ટોયલેટની બરાબર બાજુમાં જ સ્ટેઇનલેસ સ્ટીલનું બનેલું એક યુરિનલ આવેલું છે, જેની હાલત અતિશય ખરાબ હતી. અહીં ન તો પાણીની કોઈ ટાંકી જોવા મળી, ન તો યુરિનલની અંદર જવા જેવી જગ્યા હતી. અંદર ચોતરફ ગંદકીનું સામ્રાજ્ય છવાયેલું હતું. હાઈવે જેવા વ્યસ્ત માર્ગ પર આવેલી આ સુવિધાની આવી દુર્દશા મુસાફરો અને રાહદારીઓ માટે મોટી સમસ્યા ઊભી કરે છે.
ઉસ્માનપુરા દરગાહ પાસે સ્વચ્છતાનું સકારાત્મક ચિત્ર
સરખેજ-ગાંધીનગર હાઈવેની નિરાશાજનક સ્થિતિ બાદ અમે ઉસ્માનપુરા દરગાહ પાસે આવેલ શૌચાલય પાસે પહોંચ્યા હતા. અહીંનું ચિત્ર તદ્દન અલગ અને સકારાત્મક જોવા મળ્યું. આ શૌચાલય એકદમ ચોખ્ખું અને સુઘડ હતું. સ્થાનિક વ્યવસ્થા અને જાણકારી મુજબ, અહીં નિયમિત રીતે દિવસમાં ચાર વાર સફાઈ કરવામાં આવે છે. સ્વચ્છતા જાળવવાના આ પ્રયાસોને કારણે અહીં આવતા લોકોને કોઈ ખાસ અગવડતા પડતી નથી અને શૌચાલયનો ઉપયોગ સરળતાથી થઈ શકે છે.
પૂર્વ અમદાવાદના ચમનપુરામાં અસહ્ય દુર્ગંધ અને ગંદકી
પશ્ચિમ અને મધ્ય વિસ્તાર બાદ હવે અમે અમદાવાદના પૂર્વ વિસ્તારમાં રિયાલિટી ચેક કરવા માટે પહોંચ્યા હતા. અહીં અસારવા પાસે આવેલ ચમનપુરા વિસ્તારના શૌચાલયની હાલત તો એકદમ ખરાબ હતી. આ શૌચાલય પાસે એટલી હદે દુર્ગંધ મારતી હતી કે ત્યાં એક મિનિટ માટે પણ ઊભા રહી શકાય તેમ નહોતું. અહીં ન તો નિયમિત સફાઈ થતી હોય તેવું લાગતું હતું, ન તો કોઈ પણ જાતની ચોખ્ખાઈ જોવા મળી. આસપાસના વિસ્તારના રહેવાસીઓ અને પસાર થતા લોકો માટે આ શૌચાલય સમસ્યાનું ઘર બની ગયું છે.
સાબરમતી રેલવે સ્ટેશન પાસે સૌથી દયનીય સ્થિતિ
રિયાલિટી ચેક દરમિયાન અમે સાબરમતી રેલવે સ્ટેશન પાસે આવેલ શૌચાલય જોવા પહોંચ્યા, ત્યારે ત્યાં તો સૌથી ખરાબ અને દયનીય હાલતમાં શૌચાલય જોવા મળ્યું. આ સ્થળ રેલવે સ્ટેશનની નજીક હોવાથી અહીં યાત્રિકો અને મુસાફરોની અવરજવર તેમજ સંખ્યા પણ ઘણી મોટી હોય છે.
આટલી મોટી સંખ્યામાં મુસાફરો આવતા હોવા છતાં, અહીં આવેલ શૌચાલયમાં તો અંદર જવા જેવું જ નહોતું. અંદર મળ-મૂત્રથી શૌચાલય ઉભરાયેલું જોવા મળ્યું હતું. એટલું જ નહીં, લાંબા સમયથી થતી બેદરકારી અને જાળવણીના અભાવે ત્યાં ઝાડી-ઝાંખડા પણ ઊગી નીકળ્યા હતા. રેલવે સ્ટેશન જેવા મહત્વના સ્થળ પાસે જ આવી ગંદકી અને બદહાલી હોવાથી બહારથી આવતા યાત્રિકોમાં શહેરની છબી પર પણ ખરાબ અસર પડે છે.
જ્યારે વાડજ બસ સ્ટેશન પાસે આવેલા શૌચાલયમાં સફાઈ જોવા મળી હતી અને અને અહીંયા હાજર કેર ટેકર અરુણ કુમાર ઝાએ જણાવ્યું કે, અમે અમે દિવસમાં ચાર વાર સફાઈ કરીએ છીએ અને હાલ અમારા શૌચાલયમાં રિપેરિંગ કામ ચાલી રહ્યું છે એટલે સાંજે વધારે સફાઈ કરવી પડે છે.
આમ અમે જાણવાનો પ્રયાસ કર્યો કે આ શૌચાલયની દેખરેખ કોણ રાખે છે અને અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન જે તે એજન્સીને કેટલા રૂપિયા ચૂકવે છે? તો આ જાણવા માટે અમે કોર્પોરેશનના સ્ટેડિયમ વોર્ડના ઈન્ચાર્જ પબ્લિક હેલ્થ સુપરવાઇઝર રાકેશકુમાર રાણાને મળ્યા અને જાણવાનો પ્રયાસ કર્યો. રાકેશ રાણાએ કહ્યું કે, અમદાવાદમાં ઝોન પ્રમાણે અલગ અલગ એજન્સીને સૌચાલયના દેખરેખનું કામ આપવામાં આવે છે અને તેના માટે અમે એજન્સીને મહિને 30000 રૂપિયા ચૂકવીએ છીએ. આગળ વાત કરતા તેમણે કહ્યું કે, લોકો શૌચાલયનો ઉપયોગ કરે છે અને જો તેમને તેનાથી કોઈ ફરિયાદ હોય તો તેઓ ત્યાં ફરિયાદ બુકમાં પોતાની ફરિયાદ લખાવી શકે છે અને જો શૌચાલય ગંદા હોય તો જે તે એજેન્સીને દંડ ફટકારવામાં આવે છે અને આ જાહેર શૌચાલયમાં બે રૂપિયાનો ચાર્જ લેવામાં આવે છે.
આમ માત્ર પસંદગીના સ્થળો નહીં, સમગ્ર શહેરમાં સમાન ધ્યાન જરૂરી આપવું જરૂરી છે.
સમગ્ર રિયાલિટી ચેક પરથી એ સ્પષ્ટ થાય છે કે અમદાવાદમાં જાહેર શૌચાલયોની સ્થિતિમાં મોટો તફાવત છે. ક્યાંક વ્યવસ્થિત સફાઈ અને જાળવણી જોવા મળે છે, તો ક્યાંક પાણી, સફાઈ અને માળખાકીય સુવિધાઓના અભાવે શૌચાલયો ખંડેર અને ગંદકીના અડ્ડા બની ગયા છે.
સ્થાનિક નાગરિકોની એવી પણ ફરિયાદ છે કે માત્ર સ્વચ્છતા સર્વેક્ષણના સમયે જ અમુક પસંદગીના શૌચાલયો પર વિશેષ ધ્યાન આપવામાં આવે છે, જ્યારે અન્ય વિસ્તારોની અવગણના થાય છે. જો AMC દ્વારા પૂર્વ હોય કે પશ્ચિમ, હાઈવે હોય કે રેલવે સ્ટેશન—તમામ વિસ્તારોના જાહેર શૌચાલયોમાં સમાન ધોરણે નિયમિત સફાઈ, પાણીની સુવિધા અને કડક દેખરેખ રાખવામાં આવે, તો જ સ્વચ્છતા સર્વેક્ષણના સાચા અર્થમાં શહેર સ્વચ્છ બની શકે તેમ છે.
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