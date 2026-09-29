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અમદાવાદઃ નવરાત્રિ પહેલા 'IV ડ્રિપ્સ'નો નવો ટ્રેન્ડ! જાણો શું છે આ પ્રક્રિયા; કોણે આ સારવાર લેવાનું ટાળવું જોઈએ? તબીબોએ શું કહ્યું?

ગરબા સાથે હવે લુક, સ્કિન અને એનર્જીને લઈને પણ ખાસ તૈયારીઓ જોવા મળી રહી છે. આ દરમિયાન શહેરમાં એક નવો ટ્રેન્ડ ચર્ચામાં આવ્યો છે—IV ડ્રિપ્સનો.

IV ડ્રિપ્સનો નવો ટ્રેન્ડ!
IV ડ્રિપ્સનો નવો ટ્રેન્ડ! (ETV BHARAT GUJARAT)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 29, 2026 at 11:52 AM IST

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અમદાવાદ: શહેરમાં નવરાત્રિની તૈયારીઓ શરૂ થઈ ગઈ છે. ગરબા સાથે હવે લુક, સ્કિન અને એનર્જીને લઈને પણ ખાસ તૈયારીઓ જોવા મળી રહી છે. આ દરમિયાન શહેરમાં એક નવો ટ્રેન્ડ ચર્ચામાં આવ્યો છે—IV ડ્રિપ્સનો. ગ્લો, એનર્જી અને હાઇડ્રેશન માટે કેટલાક લોકો નવરાત્રિ પહેલાં IV ડ્રિપ્સ લેવાની પૂછપરછ કરી રહ્યા છે. ખાસ કરીને સતત નવ રાત સુધી ગરબા રમવાના કારણે થતો થાક, ઓછી ઊંઘ અને ડિહાઇડ્રેશનને ધ્યાનમાં રાખીને લોકો આ પ્રકારની સારવાર તરફ આકર્ષાઈ રહ્યા છે.

IV ડ્રિપ એટલે શું?

IV ડ્રિપ એટલે Intravenous Drip, એટલે કે પ્રવાહી, દવા, વિટામિન અથવા અન્ય તબીબી ઘટકોને સીધી નસ મારફતે શરીરમાં પહોંચાડવાની પ્રક્રિયા. તેમાં સામાન્ય રીતે હાથની નસમાં IV લાઇન મૂકીને પ્રવાહી આપવામાં આવે છે. કેટલીક જગ્યાએ ગ્લો, એનર્જી, હાઇડ્રેશન અથવા અન્ય હેતુઓ માટે વિટામિન્સ, મિનરલ્સ, ગ્લુટાથાયોન, આયર્ન કે અન્ય ઘટકો ધરાવતી ડ્રિપ અંગે સેવાઓ આપવામાં આવે છે. જોકે, કઈ વ્યક્તિને ખરેખર IVની જરૂર છે, તેમાં શું આપવું, કેટલા પ્રમાણમાં આપવું અને કેટલી વાર આપવું? આ નિર્ણય તબીબી મૂલ્યાંકન બાદ જ થવો જોઈએ.

અઠવાડિયામાં 5 લોકો કરે છે પૂછપરછ

અમદાવાદના કન્સલ્ટન્ટ ડર્મેટોલોજિસ્ટ ડૉ. અંશુલ વર્મનના જણાવ્યા મુજબ નવરાત્રિ નજીક આવતા IV ડ્રિપ્સ અંગે લોકોની પૂછપરછમાં વધારો થયો છે. તેમના જણાવ્યા પ્રમાણે અઠવાડિયામાં આશરે 5 લોકો આવી ડ્રિપ્સ અંગે માહિતી લેવા આવે છે. અગાઉ આ પ્રકારની સારવાર અંગે પ્રી-બ્રાઇડલ અને પ્રી-વેડિંગ સીઝનમાં વધુ ચર્ચા થતી હતી, પરંતુ હવે નવરાત્રિ પહેલાં પણ લોકો તેને પોતાની ફેસ્ટિવલ તૈયારીનો ભાગ બનાવતા જોવા મળી રહ્યા છે.

નવ રાત સુધી ગરબા, એટલે એનર્જી અને હાઇડ્રેશનની માંગ

નવરાત્રિ દરમિયાન લોકો મોડી રાત સુધી ગરબા રમે છે, જ્યારે દિવસ દરમિયાન નોકરી-ધંધો પણ ચાલુ રહે છે. ઊંઘ ઓછી થવી, પાણી ઓછું પીવું અને શારીરિક દોડધામ વધવાથી શરીરમાં થાક અને ડિહાઇડ્રેશન થઈ શકે છે. આ કારણે કેટલાક લોકો હાઇડ્રેશન અને એનર્જી ડ્રિપ્સ અંગે પૂછપરછ કરી રહ્યા છે. બીજી તરફ તહેવાર દરમિયાન ચહેરા પર ગ્લો જળવાઈ રહે તે માટે ગ્લો ડ્રિપ્સનો પણ ટ્રેન્ડ જોવા મળી રહ્યો છે.

ડૉ. અંશુલ વર્મને શું કહ્યું?

ડૉ. અંશુલ વર્મને ETV ભારત સાથેની વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે; IV ડ્રિપ્સમાં વિટામિન્સ, મિનરલ્સ, ગ્લુટાથાયોન, આયર્ન સહિતના વિવિધ ઘટકો આપવામાં આવી શકે છે. તેની ચોક્કસ માત્રા તથા સમયગાળો વ્યક્તિની સ્થિતિ પ્રમાણે નક્કી થવો જોઈએ. તેમણે જણાવ્યું હતું કે; નવરાત્રિમાં ગરબા રમતી વખતે લોકો મોડી રાત સુધી જાગે છે, પાણી પીવાનું ભૂલી જાય છે અને શરીર પર શારીરિક દોડધામ વધી જાય છે, જેના કારણે ડિહાઇડ્રેશન થઈ શકે છે. થાક અથવા એનર્જી ઓછી લાગે ત્યારે કેટલાક લોકો એનર્જી ડ્રિપ તરફ જાય છે, જ્યારે તહેવાર પહેલાં ત્વચા વધુ ચમકદાર દેખાય તે માટે ગ્લો ડ્રિપ્સની પણ માંગ છે. પરંતુ તેમણે ખાસ ચેતવણી આપી હતી કે ટ્રેન્ડને કારણે આવી ડ્રિપ્સ સલૂન, પાર્ટી કે અન્ય બિન-તબીબી જગ્યાએ લેવી યોગ્ય નથી.

સસ્તા ડ્રિપ પડી શકે છે મોંઘા!

ડૉ. અંશુલના જણાવ્યા મુજબ; મેડિકલ સેટઅપમાં એક IV ડ્રિપ સેશનનો ખર્ચ આશરે ₹10 હજાર સુધી હોઈ શકે છે, જ્યારે કેટલાક સલૂન જેવી જગ્યાએ માત્ર ₹1 હજાર જેવી ઓછી કિંમતે ડ્રિપ આપવાની વાત સામે આવે છે. આટલી સસ્તી કિંમત લોકોને આકર્ષી શકે છે, પરંતુ માત્ર પૈસા બચાવવા માટે બિન-મેડિકલ જગ્યાએ ડ્રિપ લેવી સ્વાસ્થ્ય સાથે ચેડાં સમાન બની શકે છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, કોઈ વ્યક્તિ માટે કઈ IV ડ્રિપ યોગ્ય છે, યોગ્ય છે કે નહીં, તે નક્કી કરતા પહેલાં ફિઝિશિયન અથવા ડર્મેટોલોજિસ્ટ પાસે મેડિકલ કન્સલ્ટેશન અને યોગ્ય ચેકઅપ જરૂરી છે. ત્યારબાદ જ ડોઝ અને ડ્રિપ વચ્ચેનું અંતર નક્કી થઈ શકે છે.

તબીબી સલાહ વગર ડ્રિપ લેવી જોખમી

ડૉ. અંશુલે વધુમા જણાવ્યા હતું કે, ઘણી જગ્યાએ ડ્રિપ ખૂબ ઝડપથી ચડાવી દેવામાં આવે છે, જેના કારણે શરીરમાં અચાનક ફ્લુઇડ લોડ વધી શકે છે અને હૃદય તથા કિડની પર દબાણ આવી શકે છે. જો IV આપતી વખતે યોગ્ય સ્ટરિલાઇઝેશન જાળવવામાં ન આવે તો ઇન્ફેક્શન, થ્રોમ્બોફ્લેબાઇટિસ એટલે કે નસમાં સોજો, રિએક્શન અને એલર્જીનું જોખમ પણ વધી શકે છે. ખાસ કરીને ઉંમર વધુ હોય, હૃદયરોગ, કિડની કે લિવરની બીમારીનો ઇતિહાસ હોય અથવા તાજેતરમાં વાયરલ ઇન્ફેક્શન થયું હોય તો શરીર એકસાથે વધારાનો ફ્લુઇડ લોડ સહન કરી શકે એવું જરૂરી નથી. આ ઉપરાંત ડાયાબિટીસ હોય અથવા વજન ઘટાડવાની દવાઓ ચાલતી હોય તો પણ તબીબી સલાહ વિના આવી ડ્રિપ ન લેવી જોઈએ.

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, અગાઉ કેટલાક દર્દીઓ અને સેલિબ્રિટીઝના કિસ્સાઓમાં પણ IV ડ્રિપ બાદ ગંભીર સ્વાસ્થ્ય જોખમના અહેવાલો સામે આવ્યા હતા અને કેટલાક કિસ્સાઓમાં જીવનું જોખમ ઊભું થવાની સ્થિતિ અંગે પણ સમાચાર આવ્યા હતા. તેથી આ પ્રક્રિયાને સામાન્ય ગણીને બેદરકારી ન દાખવવી જોઈએ. તેમના જણાવ્યા મુજબ સંપૂર્ણ પ્રોટોકોલ, યોગ્ય તપાસ અને સર્ટિફાઇડ નિષ્ણાત ડોક્ટરની દેખરેખ હેઠળ જ આવી સારવાર અંગે નિર્ણય લેવો જોઈએ.

AMAએ પણ આપી મેડિકલ ચેતવણી

અમદાવાદ મેડિકલ એસોસિયેશનના ડૉ. મુકેશ મહેશ્વરી
અમદાવાદ મેડિકલ એસોસિયેશનના ડૉ. મુકેશ મહેશ્વરી (ETV BHARAT GUJARAT)

અમદાવાદ મેડિકલ એસોસિયેશનના ડૉ. મુકેશ મહેશ્વરીએ પણ IV ડ્રિપ્સ અંગે સાવચેતી રાખવાની જરૂરિયાત જણાવી છે. તેમના જણાવ્યા મુજબ જો આવી ડ્રિપ યોગ્ય મેડિકલ મૂલ્યાંકન અને યોગ્ય પ્રક્રિયા વિના આપવામાં આવે તો નસમાં સોજો, ઇન્ફેક્શન, એલર્જિક રિએક્શન, કિડની પર તાણ, લિવર સંબંધિત નુકસાન અને શરીરમાં ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સનું સંતુલન બગડવા જેવી સમસ્યાઓ ઊભી થઈ શકે છે. ખાસ કરીને માત્ર ગ્લો, એનર્જી કે તહેવારની તૈયારીના ભાગરૂપે IV ડ્રિપ લેતા પહેલાં વ્યક્તિની મેડિકલ હિસ્ટ્રી અને હાલ ચાલી રહેલી દવાઓની તપાસ જરૂરી હોવાનું તેમણે જણાવ્યું છે. IV ડ્રિપને સામાન્ય બ્યુટી ટ્રીટમેન્ટ માનીને સલૂન કે પાર્ટી જેવી જગ્યાએ કરાવવી યોગ્ય નથી અને આવી પ્રક્રિયા યોગ્ય તબીબી દેખરેખ હેઠળ જ થવી જોઈએ.

આ લોકોએ રાખવી ખાસ સાવચેતી?

વધુ ઉંમર ધરાવતા લોકો, હૃદયરોગ, કિડની કે લિવરની બીમારી ધરાવતા લોકો માટે IV ડ્રિપ અંગે ખાસ સાવચેતી જરૂરી છે. તાજેતરમાં વાયરલ ઇન્ફેક્શન થયું હોય, ડાયાબિટીસ હોય અથવા વજન ઘટાડવાની દવાઓ ચાલતી હોય તો પણ પોતાની રીતે આવી ડ્રિપ લેવી યોગ્ય નથી. વ્યક્તિની હાલની સ્થિતિ અને દવાઓને ધ્યાનમાં લીધા વિના કરવામાં આવેલી સારવાર નુકસાનકારક બની શકે છે.

નવરાત્રિનો ગ્લો કે સ્વાસ્થ્ય સાથે ચેડાં?

નવરાત્રિના નવ દિવસ સુંદર દેખાવાની, એનર્જી જાળવવાની અને સતત ગરબા રમવાની ઇચ્છા વચ્ચે IV ડ્રિપ્સનો ટ્રેન્ડ ઝડપથી ચર્ચામાં આવી રહ્યો છે. પરંતુ ડૉક્ટરોની ચેતવણીનો મુખ્ય મુદ્દો એ છે કે IV ડ્રિપને સામાન્ય ફેશિયલ કે બ્યુટી ટ્રીટમેન્ટ સમજીને કોઈપણ જગ્યાએ કરાવવી નહીં. ગ્લો અને એનર્જી માટે શરૂ થયેલો ટ્રેન્ડ જો બેદરકારીથી કરવામાં આવે તો તેની કિંમત માત્ર પૈસામાં નહીં, પરંતુ સ્વાસ્થ્યમાં પણ ચૂકવવી પડી શકે છે.

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IV ડ્રિપ્સનો નવો ટ્રેન્ડ
NAVRATRI IV DRIP TREND

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