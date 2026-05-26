અમદાવાદ: બેંક ઓફ બરોડાના RBI કરન્સી ચેસ્ટમાંથી ₹8.77 કરોડની ઉચાપત, બેંક કર્મચારીની ધરપકડ

કાર્યવાહી દરમિયાન પોલીસે પાર્ક કરેલી એક કારમાંથી છુપાવી રાખેલી ₹2.2 કરોડની રોકડ રકમ કબજે કરી હતી.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 26, 2026 at 6:47 PM IST

અમદાવાદ: અમદાવાદ ઝોન-3 લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે ગાંધી રોડ સ્થિત બેંક ઓફ બરોડાની શાખામાં આવેલા રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાના કરન્સી ચેસ્ટમાંથી આશરે ₹8.77 કરોડની ઉચાપત કરવાના આરોપમાં એક બેંક કર્મચારીની ધરપકડ કરી છે. પોલીસે આરોપી પાસેથી ₹2.2 કરોડની રોકડ રકમ પણ જપ્ત કરી છે.

પોલીસ અનુસાર, આરોપીની ઓળખ હરસિદ્ધ અર્જુનભાઈ કડિયારા (ઉંમર 42) તરીકે થઈ છે, જે ચાંદખેડા વિસ્તારમાં રહે છે. ઝોન-3 લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે 22 મેના રોજ સોલા NFC રોડ વિસ્તારમાંથી તેની ધરપકડ કરી હતી. કાર્યવાહી દરમિયાન પોલીસે પાર્ક કરેલી એક કારમાંથી છુપાવી રાખેલી ₹2.2 કરોડની રોકડ રકમ કબજે કરી હતી.

અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે આરોપી RBI દ્વારા માન્યતા પ્રાપ્ત કરન્સી ચેસ્ટમાં જોઈન્ટ કસ્ટોડિયન તરીકે ફરજ બજાવતો હતો. તપાસ દરમિયાન સામે આવ્યું છે કે 6 જાન્યુઆરીથી 13 મે સુધી આરોપીએ “eKuber Currency Chest” પોર્ટલ પર ખોટા ચેસ્ટ બેલેન્સ સર્ટિફિકેટ અને સ્લિપ્સ અપલોડ કરી હતી તેમજ ખાતાવહીમાં ખોટી એન્ટ્રીઓ કરીને ઉચાપત છુપાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.

ગેરરીતિ સામે આવતાં કાલુપુર પોલીસ સ્ટેશને 15 મેના રોજ ભારતીય ન્યાય સંહિતા (BNS), 2023 હેઠળ ગુનો નોંધ્યો હતો.

પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, RBI સાથે સંકળાયેલી રોકડ રકમ અને ઉચાપતના મોટા પ્રમાણને ધ્યાનમાં રાખીને કેસને અત્યંત સંવેદનશીલ ગણવામાં આવ્યો હતો.

પૂછપરછ દરમિયાન આરોપીએ સ્વીકાર્યું હતું કે ચોરાયેલી રકમનો એક ભાગ સોલા વિસ્તારમાં આવેલા એવરેસ્ટ એન્ક્લેવના બેઝમેન્ટ પાર્કિંગમાં પાર્ક કરેલી એક અર્ટિગા કારમાં છુપાવવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ કાલુપુર પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર વી.એન. ચૌધરીના માર્ગદર્શન હેઠળ પોલીસે રિકવરી ઓપરેશન હાથ ધરીને ₹2.2 કરોડની રોકડ રકમ જપ્ત કરી હતી.

પોલીસે આશરે ₹6 લાખ કિંમતની અર્ટિગા કાર તેમજ ₹35,500 કિંમતના ત્રણ મોબાઇલ ફોન પણ કબજે કર્યા છે. જપ્ત કરાયેલા મુદ્દામાલની કુલ કિંમત ₹2.26 કરોડ છે.

તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે આરોપીએ ઝુલ્ફીકાર અન્સારી અને સુલતાન અન્સારી નામના બે સાગરિતોની મદદથી આ કાવતરું અમલમાં મૂક્યું હતું. બંને આરોપીઓ બેંકમાં લોડિંગ-અનલોડિંગનું કામ કરતા હતા.

પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, આરોપીઓએ ₹500ની નોટોના બંડલ બહાર કાઢી તેમની જગ્યાએ રોકડ બોક્સમાં કાગળના રિમ્સ મૂકીને શંકા ટાળવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. ત્યારબાદ રોકડ ભરેલા બોક્સ ટ્રોલીની મદદથી બેંકની બહાર લઈ જઈ આરોપીના ઘરે પહોંચાડવામાં આવ્યા હતા.

પોલીસ સૂત્રોના જણાવ્યા મુજબ, ચોરાયેલી રકમ આરોપીઓ વચ્ચે વહેંચી લેવામાં આવી હતી, જેમાં હરસિદ્ધ કડિયારાએ આશરે ₹7થી ₹8 કરોડની રકમ ધરાવતા બોક્સ પોતાની પાસે રાખ્યા હતા, જ્યારે સહ-આરોપીઓએ આશરે ₹1 કરોડનો બીજો બોક્સ લઈ લીધો હતો.

