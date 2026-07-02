ETV Bharat / state

અમદાવાદ: સિંધી બજારની દાયકાઓ જૂની 68 દુકાનો કપાતમાં જશે, AMCએ આપી નોટિસ. જાણો શું છે કારણ

શહેરની ઓળખ સમા અને ભારત-પાકિસ્તાનના ભાગલાં વખતેથી ધમધમતા સિંધી માર્કેટના અસ્તિત્વ પર તોળાતું સંકટ

શહેરની ઓળખ સમા અને ભારત-પાકિસ્તાનના ભાગલાં વખતેથી ધમધમતા સિંધી માર્કેટના અસ્તિત્વ પર તોળાતું સંકટ
શહેરની ઓળખ સમા અને ભારત-પાકિસ્તાનના ભાગલાં વખતેથી ધમધમતા સિંધી માર્કેટના અસ્તિત્વ પર તોળાતું સંકટ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 2, 2026 at 6:37 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા દ્વારા આગામી સમયમાં અમદાવાદની ઓળખ સમા રેવડી બજાર અને કાલુપુરથી સારંગપુર સુધીના વિસ્તારમાં મોટાપાયે ડિમોલેશન કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. કોર્પોરેશનના આયોજન મુજબ પાંચકુવા દરવાજાથી કાલુપુર દરવાજા સુધી રોડને 9 મીટર અને 12 મીટર સુધી પહોળો કરવામાં આવશે અને આ માટે અમદાવાદના કાલુપુરના ઐતિહાસિક રેવડી બજાર અને જુમાની બજારમાં આવતી 523 દુકાનોને દૂર કરવામાં આવશે. જેના લીધે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન મધ્ય ઝોન એસ્ટેટ વિભાગ દ્વારા જુમાની બજારના 68 દુકાનોના માલિકોને 30 દિવસની કાનૂની નોટિસ પાઠવીને સ્થળોનો પ્રત્યક્ષ કબજો સોંપવાની સૂચના આપવામાં આવી છે અને રેવડી બજારમાં પણ અન્ય 455 પણ દુકાને આવી રીતે નોટિસ આપવામાં આવશે. રથયાત્રા પછી ડિમોલિશનની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે. કોર્પોરેશનના આ નિર્ણયને લઈને રેવડી બજારના દુકાનદારોમાં ભારે અસંતોષ જોવા મળી રહ્યો છે.

સિંધી કેબીન એસોસિએશનના પ્રમુખ પિતાંબર ચંદારામાનીએ જણાવ્યું કે, હાલ કોર્પોરેશન દ્વારા અમને નોટિસ આપવામાં આવી છે આમાં રેવડી બજારમાં કુલ 523 દુકાનો છે. આમાં મુખ્ય ત્રણ ભાગ છે જેમાં એક જગ્યાએ 455, તેની પાસે 48 અને અન્ય 20 દુકાનો આવેલી છે. જેમાંથી ફક્ત 48 દુકાનદારો વાળાને નોટિસ આપવામાં આવી છે. જો રોડલાઈન કરવી હોય તો 48 દુકાને તોડવાથી રોડલાઇન ન બને. એમાં લાયસન્સ વાળા દુકાનદારોને પણ નોટિસ આપે તો રોડલાઈન બની શકે. અમે 48 દુકાનદારો 1952 થી લાયસન્સ ધારકો છીએ અને અત્યાર સુધી અમે કોર્પોરેશનમાં ભાડું તો ભરીએ જ છીએ. જો અમારી દુકાનો તૂટી જશે તો બધા માણસો બેઘર થઈ જશે. એક દુકાન પર ચારથી પાંચ લોકો કામ કરે છે, તેમની રોજીરોટી છીનવાઈ જશે. આ 48 દુકાન નથી 48 પરિવાર છે. બધાને તકલીફ થશે. અહીંયા હાથલારી વાળા પણ કામ કરે છે, તેમનું પણ કામ બંધ થઈ જશે.

શહેરની ઓળખ સમા અને ભારત-પાકિસ્તાનના ભાગલાં વખતેથી ધમધમતા સિંધી માર્કેટના અસ્તિત્વ પર તોળાતું સંકટ (ETV Bharat Gujarat)

તેમણે જણાવ્યું હતું કે, ભારત-પાકિસ્તાનના ભાગલાં થયા હતા ત્યારે અમે શરણાર્થી હતા. ત્યારે કોર્પોરેશને અમારા સિંધીઓને આ દુકાનો આપી હતી. અને તે આનું ભાડું પણ લે છે. બધા સારી રીતે પોતાના ધંધો કરે છે પોતાના કુટુંબ પરિવાર ચલાવે છે અને લોકો ટેક્સ પણ ભરે છે.'

પહેલા બીજે વ્યવસ્થા કરી આપવામાં આવે

દુકાનદાર નારાયણ દાસે જણાવ્યું હતું કે રેવડી બજારમાં મારી દુકાન નંબર 87 છે. 1950થી અમારી દુકાન છે . હું 455 દુકાનમાંથી એક હું. હજી અમને કોઈ નોટિસ આપવામાં આવી નથી પણ અમને સમાચાર મળી રહ્યા છે કે અહીંયા પણ નોટિસ આપવામાં આવશે. હજી સુધી કોઈ જાણ કરવામાં આવી નથી. રેવડી બજારમાં ખાલી ગુજરાત નથી પણ બહારના રાજ્યમાં પણ લોકો ખરીદારી કરવા માટે આવ્યા છે. અહીંયા હોજીયરી, રેડીમેડ કાપડ, રૂમાલ، અંડર ગારમેન્ટ અને બીજી ઘણી ટાઈપની દુકાનો છે. અહીંયા બધી હોલસેલની દુકાનો છે. જો એ દુકાને તોડવામાં આવશે તો અમને ક્યાં દુકાન આપવામાં આવશે? અમે ક્યાં જઈશું? એ વિશે અમને કંઈ જણાવવામાં આવ્યું નહીં. એટલે જો દુકાનો તોડવાની હોય તો પહેલા અમારી માટે વ્યવસ્થા કરવામાં આવે પછી અમે આગળ વધીશું.

AMCએ દુકાનોને નોટિસ ફટકારી
AMCએ દુકાનોને નોટિસ ફટકારી (ETV Bharat Gujarat)

અન્ય એક દુકાનદાર પ્રદીપ ઝાલવાનીએ જણાવ્યું હતું કે સિંધી માર્કેટ દુકાન 50 વર્ષ જૂની છે. 23 જૂને અમને નોટિસ આપવામાં આવી હતી. અહીંયા બધી દુકાનો 70, 75 વર્ષ જૂની દુકાનો છે. આ દુકાનો જ તૂટી જશે તો મોટી ઈફેક્ટ પડશે. અમારા આગેવાન કહેશે એ પ્રમાણે અમે આગળ વધીશું.

રથયાત્રા બાદ ડિમોલિશનની શક્યતા

કાલુપુર રેલવે સ્ટેશન ડેવલપ થઈ રહ્યું છે અને બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ ઓપનિંગ છે જેના લીધે કાલુપુર સારંગપુર રોડ ઉપર ટ્રાફિક ભારણ હાલમાં વધી ગયું છે તેના પગલે કાલુપુરમાં બે ટીપી રોડ પહોળા કરવાની આવશ્યકતા છે. રથયાત્રા બાદ ડિમોલેશન કાર્યવાહી થવાની શક્યતા છે.

મધ્યમ ઝોનના ડેપ્યુટી મ્યુનિસિપલ કમિશનર રમ્યા કુમાર ભટ્ટે જણાવ્યું હતું કે, જુમાની બજારના 68 દુકાનોની સત્તાવાર નોટિસ આપવામાં આવી છે. હવે રેવડી બજારના વેપારીઓને પણ નોટિસ આપવામાં આવશે. સંબંધિત એસોસિયેશન દ્વારા જમીનની મુદ્દલ રકમ ભરવામાં આવી છે. પરંતુ વ્યાજની મોટી રકમ હજુ બાકી છે. લાયસન્સની શરતો મુજબ અમે 30 દિવસમાં પ્લોટનો પ્રત્યક્ષ કબજો સોંપવા માટે નોટિસ આપી છે.

AMCએ દુકાનોને નોટિસ ફટકારી
AMCએ દુકાનોને નોટિસ ફટકારી (ETV Bharat Gujarat)

કોર્પોરેશનની નવા માર્કેટની યોજના

AMC અને એસોસિએશન દ્વારા નવું માર્કેટ બનાવવાની યોજના તૈયાર કરવામાં આવી રહી છે. પરંતુ કુલ અંદાજે 7,500 ચોરસ મીટર વિસ્તારમાં ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર પર માત્ર 210 જેટલી દુકાનો જ બની શકે તેવી સ્થિતિ છે. જ્યારે હાલ કુલ હકદારોની સંખ્યા 455 જેટલી છે.

રેવડી બજારનું ઐતિહાસિક મહત્વ

રેવડી બજારનું ઇતિહાસ પણ બહુ જ દિલચસ્પ છે. ભારત પાકિસ્તાનના ભાગલાં વખતે પાકિસ્તાનથી આવેલા સિંધી શરણાર્થીઓ માટે આ બજાર બનાવવામાં આવ્યું હતું. 10340 ચોરસ મીટર જમીન પર સરદાર પટેલ સિંધી ક્લોથ માર્કેટ કો-ઓપરેટિવ સોસાયટીને ફાળવવામાં આવી હતી. શરૂઆતમાં 255 કેબીન અને 205 દુકાનો સાથે આ માર્કેટ બન્યું હતું. અહીંયાના મુખ્ય વેપાર કાપડ, સાડી, ડ્રેસ મટીરીયલ હેન્ડીક્રાફ્ટ ફૂટવેર હતા. તેની સાથે આ જગ્યા ખાણી-પાણી માટે પણ ખૂબ જ ફેમસ છે. અહીંયાની રબડી , કાજુકતરી પ્યાજ કચોરી, ફાલુદા, આઈસ્ક્રીમ, દાલ પકવાન ખાવા માટે દૂર દૂરથી લોકો આવે છે. અમદાવાદ -કાલુપુર રેલવે સ્ટેશન ની સામે આ બજાર છે એટલે બહારથી પણ મુસાફરો અહીંયા મોટી સંખ્યામાં આવે છે અને અહીંયાથી વેપારીઓ કાપડની અને ઘણી વસ્તુઓ ખરીદી કરીને અલગ અલગ શહેરોમાં લઈ જાય છે. રેવડી બજાર ભાગલાનું જીવતો ઇતિહાસ છે. સિંધી શરણાર્થીઓએ શૂન્યમાંથી ઉભું કરેલું આ બજાર આજે અમદાવાદની ઓળખ છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

SINDHI MARKET NOTICE AHMEDABAD
SINDHI MARKET SHOP DEMOLISH
AMC REVDI BAJAR DEMOLISH
SINDHI MARKET AHMEDABAD
SINDHI MARKET SHOP DEMOLISH

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.