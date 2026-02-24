EXCLUSIVE: અમદાવાદની સૌથી જૂની જગ્યાઓ કઈ?, બજાર, મંદિર, ઈમારત, સિનેમા અને વાવ વિશે જાણો

ETV Bharat / state

અમદાવાદના સંશોધક અને લેખક ડૉ. માણેક પટેલ 'સેતુ' સાથે ETV BHARTની વિશેષ વાતચીત

અમદાવાદની સૌથી જૂની જગ્યાઓ કઈ?
અમદાવાદની સૌથી જૂની જગ્યાઓ કઈ? (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 24, 2026 at 6:02 AM IST

હૈદરાબાદ (તુષાર ચૌહાણ) : અમદાવાદ માત્ર આધુનિક શહેર નથી, પરંતુ સદીઓ જૂના વારસાનું જીવંત કેન્દ્ર છે. અહીંનું પ્રાચીન મંદિર, પહેલું સિનેમા, ઐતિહાસિક ઇમારતો, અનોખી વાવ અને ધમધમતા જૂના બજારો શહેરના સુવર્ણ ભૂતકાળની સાક્ષી છે. દરેક સ્થળ અમદાવાદની સંસ્કૃતિ, આસ્થા અને વેપાર પરંપરાની અનોખી કહાની છે.

અમદાવાદના સંશોધક અને લેખક ડૉ. માણેક પટેલ 'સેતુ' જેમણે ETV BHART સાથે વિશેષ વાતચીતમાં ' અમદાવાદની જુનામાં જુની જગ્યાઓ વિશે તેમણે જણાવ્યું હતું. જાણો અને વાંચો વિગતે આ વિશેષ અહેવાલમાં....

ડૉ. માણેક પટેલ 'સેતુ' સાથે ETV BHARTની વિશેષ વાતચીત (ETV Bharat Gujarat)
  • અમદાવાદના જૂના મંદિરો

ડૉ. માણેક પટેલ ETV BHARATની વાતચીતમાં જણાવે છે કે, "અમદાવાદના જૂનામાં જૂના મંદિરની વાત કરીએ તો કર્ણદેવ સોલંકીના સમયનું મંદિર કહી શકાય. અને જો આશાવલનાં સમયના જૂનામાં જુનું મંદિર હોય તો એ કામનાથ મહાદેવનું મંદિર છે. કોઈપણ ગામ હોય તો એની ભાગોળે શિવાલય હોય એમ કામનાથ મહાદેવ પણ જૂનું મંદિર હોઈ શકે. માંડવીની પોળની અંદર રામનાથ મહાદેવ છે. આજે પણ એ મંદિર જોઈએ તો ત્રણ માળ જેટલું નીચું એટલે કે એટલું જમીનમાં નીચે છે. એ પણ બહુ જૂનું મંદિર છે. આમ અમદાવાદના જૂના મંદિરોમાં કામનાથ મહાદેવ, રામનાથ મહાદેવ અને કર્ણમુક્તેશ્વર મહાદેવ જે જૂના મંદિરો છે."

  • અમદાવાદની જૂનામાં જૂની વાવ

ડૉ. માણેક પટેલ જણાવે છે કે,"અમદાવાદની જૂનામાં જૂની વાવ જે અમદાવાદની સ્થાપના થઇ એ પહેલાંની વાવ માતા ભવાની વાવ જે અસારવામાં આવેલી છે. અસારવા ના લોકો કુળદેવી તરીકે માને છે. આજે પણ તે વાવ અસ્તિત્વ ધરાવે છે અને આજે પણ નગરજનો શ્રદ્ધાપૂર્વક ત્યાં જાય છે. ત્યારબાદ દાદા હરિની વાવ એમ ઘણી વાવ છે."

  • અમદાવાદનું જૂનામાં જુનું બજાર

ડૉ. માણેક પટેલ જણાવે છે કે,"અમદાવાદનું જૂનામાં જુનું બજાર જે 'માણેક ચોક' છે. માણેક ચોક જે ક્યારેય સુતું નથી કે ક્યારેય જાગતું નથી તે ચોવીસ કલાક જાગતું બજાર છે, કેમ તો કે આખી રાત ખાણીપીણી શરૂ થાય, પછી વહેલી શાકભાજીનું બજાર શરૂ થાય, દિવસ થાય એટલે પાછું માણેક ચોક શરૂ થાય, બાજુમાં રતનપોળ માર્કેટ શરૂ થાય, એટલે ચોવીસ કલાક જાગતું બજાર એટલે માણેક ચોક, માણેક ચોક એ એક સમયમાં શેર બજારનું મોટું મથક હતું. અમદાવાદમાં સોના ચાંદીનું સૌથી મોટામાં મોટું માર્કેટ એટલે 'માણેક ચોક', બાજુમાં શેર બજારનું જૂનું મકાન પણ છે.

અમદાવાદની પ્રગતિમાં સૌથી મોટો ફાળો મિલનો છે, એટલે મિલનો ફાળો છે. શેર બજાર કેમ બન્યું તો કે મિલના કારણે બન્યું. જ્યારે રણછોડલાલ છોટાલાલ એ શેર બહાર પાડેલા ત્યારે એમણે 5 જ શેર બહાર પાડેલા જે એમના પરિવારજનોએ લીધેલા, એમ અમદાવાદનો વિકાસ તો એ શેર બજારથી થયો. ત્યારપછી અમદાવાદમાં ઘણી બજારો બની, 100 વર્ષ જૂની અમદાવાદમાં ઘણી દુકાનો છે."

  • અમદાવાદના સૌથી જૂની સિનેમા

ડૉ. માણેક પટેલ જણાવે છે કે,"અમદાવાદના સૌથી જૂનામાં જૂની સિનેમાની વાત કરીએ તો ખાડિયાની બાજુમાં પાંચ કૂવા જ્યાં ' ઇંગલિશ સિનેમા ',અમદાવાદની પહેલી ટૉકીઝ બની તો એ ઇંગલિશ સિનેમા. આ સિનેમાની અંદર જૂની ખુરશીઓ પણ મેં જોયેલી છે અને પિકચર પણ જોયેલું છે. એક તોફાન થયુ એમાં સિનેમા બળી ગ્યું હતું. ત્યારબાદ નવું રિપ્લેશ પણ થયું, હાલ થોડા વર્ષો બાદ તે બંધ થયું. ઘી કાંટા રોડ પર અસંખ્ય થીયેટરો એ રોડ પર થયેલા. થિયેટર બનાવતા પહેલા નાટકના સંગ્રહો બનાવેલા, નાટકગૃહો બનાવેલા પછી એ નાટક ગૃહોમાંથી પરિવર્તિત થઈને સિનેમા ગૃહો બન્યા. હાલમાં જો દાખલો જોવો હોય ને તો અશોક સિનેમામાં જાવ. આ સિનેમાનું મૂળભૂત બાંધકામ જોશો તો તે નાટક ગૃહ પ્રમાણે થયેલું. તેની બાજુમા વેશ ઘર છે, ત્યાં નાટકના બધા કલાકારો રહેતા. અશોક સિનેમાની બાજુમાં નાના નાના 20 ઘર છે. નાની નાની ઓરડીઓ કહી શકાય તેવી છે. રાજ કપૂરના પિતા પૃથ્વીરાજે પણ અહીંયાં નાટક કરેલું છે."

  • અમદાવાદની સૌથી જૂની ઈમારત

"અમદાવાદની સૌથી જૂનામાં જૂની ઈમારત કહી શકાય તો એ લાલ દરવાજા, અપના બજાર મલ્ટીસ્ટોરી બિલ્ડિંગ છે, જે જુનામાં જૂનું મકાન છે."

