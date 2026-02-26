ETV Bharat / state

Exclusive: આશાવલથી કર્ણાવતી અને પછી અમદાવાદ, કેવી રીતે બદલાતું ગયું શહેરનું નામ ?

અમદાવાદના સંશોધક અને લેખક ડૉ. માણેક પટેલ 'સેતુ' સાથે ETV BHARTની વિશેષ વાતચીત

એક શહેર અનેક નામ 'અમદવાદ'
એક શહેર અનેક નામ 'અમદવાદ' (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 26, 2026 at 6:01 AM IST

હૈદરાબાદ (તુષાર ચૌહાણ) : સાબરમતીના કિનારે વસેલું આજનું અમદાવાદ માત્ર એક શહેર નથી, પરંતુ શતાબ્દીઓની ઓળખો અને નામોની જીવંત વારસાગાથા છે. કર્ણદેવ દ્વારા સ્થાપિત કર્ણાવતીથી લઈને આશાવલ અને બાદમાં સુલતાન અહમદશાહના સમયમાં બનેલું અમદાવાદ. દરેક નામ પાછળ એક સમય, સંસ્કૃતિ અને શાસનનો છાપ છુપાયેલો છે. આ નામો માત્ર ઇતિહાસ નથી, પરંતુ શહેરના રૂપાંતરની કહાની કહે છે.

અમદાવાદના સંશોધક અને લેખક ડૉ. માણેક પટેલ 'સેતુ' જેમણે ETV BHART સાથે વિશેષ વાતચીતમાં 'અમદાવાદ શહેર એક અને નામ અનેક' એમ એ વિષય પર પ્રકાશ પાડ્યો હતો.અમદાવાદ શહેરના નામ પાછળની કહાની જાણો આ વિશેષ અહેવાલમાં....

ડૉ. માણેક પટેલ 'સેતુ' સાથે ETV BHARTની વિશેષ વાતચીત (ETV Bharat Gujarat)

ડૉ. માણેક પટેલ ETV BHARATની વાતચીતમાં જણાવે છે કે,"અમદાવાદ એ એક એવું શહેર છે,શહેરને જે ટેગ મળ્યો છે, પરંતુ વાસ્તવમાં અમદાવાદ હજારો વર્ષ જૂનું શહેર છે. 9મી કે 10મી સદિની વાત કરીએ તો અમદાવાદનું મુળભુત નામ હતું 'આશાવલ'. આશાવલ નામ એટલે હતું કે આશાભીલ નામનો એક ઠાકોર હતો અને ઠાકોરોની વસ્તી હતી. તે સમયે જેને રાજા અથવા દરબાર કહેવાય, તે આશાભીલ હતો. આસ્ટોડીયાનું બાજુમાં ઢાળની પોળ છે એ શહેરનો ઉપરનો ભાગ જે એક ટેકરા સમાન હતું. હાલમાં પણ ત્યાં એક બોર્ડ મારેલું છે, 'આશાભીલનો ટેકરો'. અમદાવાદમાં એ સમયે આ ઢાળની પોળવાળો વિસ્તાર જ્યાં આશાવલનું સામ્રાજ્ય હતું. આજુબાજુમા આશાવલની વસાહત પણ હતી. લોકો 'આશાપુર', 'આશાપલ્લી' નામથી પણ ઓળખતા હતા. ઈતિહાસમાં 'આશાવલ' તરિકે ખુબ મોટી નોંધ લેવામાં આવે છે.

આશાભીલની પ્રતિમા
આશાભીલની પ્રતિમા (ETV Bharat Gujarat)

ડૉ. માણેક પટેલ વધુમાં જણાવે છે કે, "1046/45માં આશાવલને રાજા કર્ણદેવ સોલંકી એ જીતી લીધું, ત્યારબાદ રાજા કર્ણદેવે નવું નામ પાડયું કર્ણાવતી. કર્ણદેવ સોલંકીના સમયે એ નગર કે શહેર નહોતું પણ એકગ લશ્કરી થાણું હતું. એ લશ્કરી થાણું ક્યાં હોઈ શકે તો એની બે શક્યતાઓ હોઈ શકે, સાબરમતિ નદી કિનારે હાલમાં જમાલપુર અને કોચરબ ગામ અને આશ્રમ છે, ત્યાં પણ હોઈ શકે. આ બેમાંથી કોઈ એક જગ્યાએ કર્ણાવતી હતું, એવા બે ખુબ મત હાલમાં છે.

"હું છેલ્લા 30 વર્ષથી અમદાવાદ શહેર પર સંશોધન કરી રહ્યો છું, સંશોધન કરવાનું એક જ કારણ છે કે અમદાવાદ મારી કર્મભુમિ છે. અમદાવાદ એ મને ઓળખ આપી છે અને અમદાવાદી તરીકે મારી ફરજ બને છે કે ઈતિહાસ, ભુગોળ, સંસ્કૃતિ, કલા લોકો જાણે અને ઈતિહાસ એ એટલે ગહન વિષય હોવાથી એને લોકો સાદી ભાષામાં સમજે એવી મારી મહેચ્છા હોવાથી હું સરળ રીતે છેલ્લા 30 વર્ષથી લખતો આવ્યો છું. એટલે આ જે હું જાણું છું એ નગરજનો વચ્ચે પહોંચાડુ છું." - ડૉ. માણેક પટેલ, સંશોધક અને લેખક

ત્યારબાદ, 1411માં અહમદશાહ બાદશાહ આવ્યો અને તેણે અહમદાબાદ વસાવ્યું.એ સમયે બાદશાહે પાંચ મુસ્લિમ ઘર્મગુરુઓ અને 12 બાવાની એટલે કે ફકીરોની હાજરીમાં હાલ જે ભદ્રનો કિલ્લો છે ત્યાં 26 જાન્યુઆરી 1411ની બપોરે એનું ખાતમુહર્ત કર્યું હતું. એક નોંધાપાત્ર વાત એ છે કે એમાં કોઈ હિન્દુ માણસ કે કોઈ હિન્દુ ધર્મના સંત કોઈ હાજર નહોતા.જેટલા માણસો ત્યાં હાજર હતા એ બધા મુસ્લિમ માણસો ત્યાં હાજર હતા.કોઈ હિન્દુ માણસ ત્યાં હાજર હોય એવી નોંધ ઈતિહાસમાં ક્યાંય મળતી નથી.

ભદ્રકાળી માતાનું મંદિર
ભદ્રકાળી માતાનું મંદિર (ETV Bharat Gujarat)

ડૉ. માણેક પટેલ જણાવે છે કે,"અમદાવાદ ભદ્રનો કિલ્લો છે, એ પ્રકારની રિપ્લીકા છે.જે પાટણ શહેરમાં કિલ્લો હતો એજ નામ અમદાવાદમાં ટ્રાન્સફર થયું છે.ભદ્ર એટલે ચોરસ, સારુ. એમ એ નામ ઉપરથી ભદ્રનો કિલ્લો એ નામ પડ્યું છે. આમ ભદ્રનો કિલ્લો એ પાટણનું ઓરિજનલ નામ છે. આપડને એવો સવાલ થાય કે પાટણનો કિલ્લો પહેલા બન્યો કે ભદ્ર માતાનું મંદિર પહેલા બન્યું. મારી દ્રષ્ટીએ ભદ્રનો કિલ્લો પહેલા બન્યો છે. ભદ્રનું મંદિર બન્યું છે મરાઠા કાળના સમયમાં બન્યું છે. જે મંદિર બન્યું છે એ આઝમખાનના પેલેસમાં છે.આઝમખાન પેલેસ બન્યો મુઘળકાળના શાશનમાં બન્યો છે.એટલે આ મંદિર છે એ આઝમખાન પેલેસમાં છે, ભદ્રના કિલ્લામાં નથી. ભદ્રના કિલ્લાની એ નજીક છે.મુઘલકાલ પછી મરાઠાકાળ આવ્યો ત્યારે આ મંદિરની સ્થાપના થઈ છે. મરાઠાકાળમાં ક્યાં રાજાએ બંધાવ્યું છે, તેનો સપષ્ટ ઉલ્લેખ થતો નથી, પરંતુ ઈતિહાસના જેટલા પણ પુસ્તકો છે, તેમાં મરાઠાકાળનો ઉલ્લેખ જોવા મળે છે."

"જબ કુતે પે સસ્સા આયા તબ અહમદશાહને નગર બસાયા", આ વાત પરથી ડો.માણેક પટેલ જણાવે છે કે કોઈ પણ શહેર કે નગરની રચના આવી સ્ટોરી દ્વારા જ થઈ હોય છે. અદમદશાહ સાબરમતી નદી કાંઠે ગયો હશે અને આ ઘટના બની હોય શકે એમાં કોઈ બે મત નથી. પરંતુ ઈતિહાસમાં આ બાબતોની નોંધ ક્યાંય છે નહીં, પરંતુ આ દંતકથા તરિકે નોંધ લેવામાં આવે છે." - ડૉ. માણેક પટેલ, સંશોધક અને લેખક

અમદાવાદ નામ છે, તે વાસ્તવમાં અહમદાબાદ છે, પણ નેવું ટકા લોકો અમદાવાદ બોલે છે, અહમદાબાદ ખાલી મુસ્લિમ લોકો જ બોલે છે. અમદાવાદ મ્યુનિસિપાલ કોર્પોરેશન છેલ્લા કેટલાય વર્ષોથી ડાયરી બહાર પાડે છે અને અમદાવાદ કોર્પોરેશનનો લોગો છે એમાં પણ અમદાવાદ જ લખેલુ છે.ત્રણેય ભાષા એટલે કે હિન્દી, ગુજરાતી અને અંગ્રેજી એમ અમદાવાદ લખેલુ છે.એટલે આ શહેરનું પ્રજાકીય અને લોકોએ સ્વીકારેલું નામ અમદાવાદ છે.

ત્રણ દરવાજા
ત્રણ દરવાજા (ETV Bharat Gujarat)

ડૉ. માણેક પટેલ એ જણાવ્યું કે, આપણે નજીકની જો વાત કરીએ તો વડોદરાનું 'બરોડા' હતું. આજે હિન્દી, ગુજરાતી અને અંગ્રેજીમાં વડોદરા છે. ત્યાંથી થોડા આગળ જઈએ તો ભરૂચનું નામ પહેલા 'ભરોચ' હતું. અત્યારે અંગ્રેજી અને ગુજરાતીમાં પણ ભરૂચ છે આગળ 'કેમ્બે ખંભાત' હતું હાલ ત્રણેય ભાષામાં ખંભાત છે. ત્યારબાદ 'બોમ્બે' તો આજે ત્રણેય મુંબઈ છે. હું પણ વ્યક્તિગત રીતે માનું છું કે કોઈપણ શહેરનું નામ એક જ હોવું જોઈએ. અને એજ રીતે બધી ભાષામાં લખાવવું જોઈએ. એટલે અમદાવાદ એ ત્રણેય ભાષામાં એક જ રીતે લખાવવું જોઈએ.

નગરજનોને ખાસ વિનંતી છે કે અમદાવાદ એ ત્રણેય ભાષામાં એક જ રીતે લખો અને આપણી માતૃભાષાનું ગૌરવ વધારો.

