અમદાવાદ: મેમનગર સ્થિત SP ગર્લ્સ હોસ્ટેલની 57 વિદ્યાર્થીનીઓને ફૂડ પોઈઝનિંગ, હોસ્પિટલમાં એડમિટ

પ્રાથમિક સારવાર બાદ 39 છોકરીઓને ડિસ્ચાર્જ કરાઈ છે, જ્યારે 18 હજુ એડમિટ છે

Published : April 5, 2026 at 10:34 PM IST

અમદાવાદ: મેમનગર વિસ્તારમાં આવેલી SP ગર્લ્સ હોસ્ટેલમાં ફૂડ પોઈઝનિંગની ઘટના બની છે. હોસ્ટેલમાં રહેતી 57 જેટલી વિદ્યાર્થીનીઓને એક પછી એક અચાનક ઝાડા, ઉલટી, નબળાઈ અને પેટમાં દુ:ખાવા જેવી સમસ્યા થતા સ્ટર્લિંગ હોસ્પિટલ ખાતે એડમિટ કરવામાં આવી હતી. આ તમામ વિદ્યાર્થીનીઓને 4 એપ્રિલ સાંજથી 5 એપ્રિલ દરમિયાન હોસ્પિટલમાં એડમિટ કરાઈ હતી. આમાંથી 39 જેટલી વિદ્યાર્થીનીઓને પ્રાથમિક સારવાર બાદ રજા અપાઈ છે, જ્યારે 18 હજુ સારવાર હેઠળ છે. આ ઘટનાથી હોસ્ટેલમાં રહેતી આશરે 900 જેટલી વિદ્યાર્થીનીઓમાં ભયનો માહોલ વ્યાપી ગયો છે.

આ સમગ્ર ઘટના અંગે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના હેલ્થ ઑફિસર ડૉક્ટર ભાવિન સોલંકીએ જણાવ્યું હતું કે, 'આજ રોજ સ્ટર્લિગ હોસ્પિટલમાં મેમનગરની ગર્લ્સ હોસ્ટેલની 57 જેટલી છોકરીઓ વોમિટિંગ, ડાયેરિયાની ફરિયાદ સાથે એડમિટ કરવામાં આવી હતી. તેમને ત્યાં સારવાર આપવામાં આવી છે અને હાલમાં 18 જેટલી છોકરીઓ એડમિટ છે. હોસ્ટેલમાં રહેતી આશરે 900 જેટલી છોકરીઓમાંથી 57ને આ અસર થઈ હતી. મેડિકલ તપાસ અનુસાર આ છોકરીઓએ બહારની વસ્તુઓ જેવી કે, દાબેલી, પાણપુરી ખાધાં છે. આ ઉપરાંત હોસ્ટેલમાં તેમણે ગઈકાલે અથવા પરમ દિવસે ઈદડા, ખીચડી અને સેવખમણી ખાધેલા છે તેવી પ્રાથમિક માહિતી સામે આવી છે. હાલમાં કોર્પોરેશન દ્વારા ત્યાં ટીમ મુકવામાં આવી છે અને ખાદ્યપદાર્થોને સેમ્પલ લેવામાં આવ્યા છે.'

હેલ્થ ઑફિસરે વિદ્યાર્થીઓની તબિયત અંગે માહિતી આપતા જણાવ્યું કે, હાલમાં જે પણ છોકરીઓ હોસ્પિટલમાં એડમિટ છે તેમની સ્થિતિ સ્ટેબલ છે.

