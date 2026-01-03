ETV Bharat / state

અમદાવાદમાં જાહેરમાં ડ્રગ્સ વેચતા 3 આરોપીઓને 5 થી 10 વર્ષની કેદની સજા અને દંડ, NDPS કોર્ટનો ચૂકાદો

ત્રણેય આરોપીઓ સરખેજ–ફતેવાડી વિસ્તારમાં MD ડ્રગ્સની છુટક પડીકીઓ બનાવી ખુલ્લેઆમ વેચાણ કરતા હતા.

જાહેરમાં ડ્રગ્સ વેચતા આરોપીઓને થઈ સજા
જાહેરમાં ડ્રગ્સ વેચતા આરોપીઓને થઈ સજા (ETV Bharat Gujarat)
Published : January 3, 2026 at 7:01 PM IST

અમદાવાદ: રાજ્ય સરકાર દ્વારા ચલાવવામાં આવી રહેલી ડ્રગ્સ વિરોધી મુહિમ વચ્ચે એક મહત્વપૂર્ણ અને કડક ચુકાદો સામે આવ્યો છે. શહેરના સરખેજ–ફતેવાડી વિસ્તારમાં MD ડ્રગ્સનું ગેરકાયદેસર વેચાણ કરતા મહિલા સહિત ત્રણ આરોપીઓને સ્પેશિયલ NDPS કોર્ટ દ્વારા દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યા છે અને તેમને સખત કેદ તેમજ ભારે દંડની સજા સંભળાવવામાં આવી છે.

પ્રસ્તુત કેસમાં મહિલા આરોપી સબાનાબાનુ મીરઝા, જાવેદખાન ઉર્ફે બાબા બલોચ, અને વસીમ અહેમદ શેખ વિરુદ્ધ NDPS અધિનિયમ હેઠળ ગુનો નોંધાયો હતો. તપાસમાં ખુલ્યું હતું કે ત્રણેય આરોપીઓ સરખેજ–ફતેવાડી વિસ્તારમાં MD ડ્રગ્સની છુટક પડીકીઓ બનાવી ખુલ્લેઆમ વેચાણ કરતા હતા. વર્ષ 2023 દરમિયાન SOG ક્રાઇમ બ્રાન્ચ દ્વારા ચોક્કસ બાતમીના આધારે કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. તપાસ દરમિયાન ત્રણેય આરોપીઓ પાસેથી કુલ 69.670 ગ્રામ MD ડ્રગ્સ જપ્ત કરવામાં આવી હતી. આ જથ્થો વ્યાપારિક માત્રામાં આવતો હોવાથી કેસની ગંભીરતા વધુ વધી હતી. SOG દ્વારા પુરાવાઓ સાથે NDPS અધિનિયમ હેઠળ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો અને ત્યારબાદ કેસ સ્પેશિયલ NDPS કોર્ટમાં ચલાવવામાં આવ્યો.

જાહેરમાં ડ્રગ્સ વેચતા આરોપીઓને થઈ સજા (ETV Bharat Gujarat)

કોર્ટમાં કેવી રીતે ચાલ્યો કેસ?
સ્પેશિયલ NDPS કોર્ટમાં સરકારી વકીલ દિલીપસિંહ ઠાકોર દ્વારા તપાસ દરમિયાન એકત્ર કરાયેલા તમામ પુરાવા, પંચનામા, ફોરેન્સિક રિપોર્ટ અને સાક્ષીઓના નિવેદનો મજબૂત રીતે રજૂ કરવામાં આવ્યા. કોર્ટએ સરકારી વકીલની દલીલોને સંપૂર્ણપણે ગ્રાહ્ય રાખી આરોપીઓના ગુનાને સાબિત માન્યો.

NDPS કોર્ટે ફટકારી સખત સજા
સ્પેશિયલ NDPS કોર્ટે ચુકાદો સંભળાવતા જણાવ્યું કે, નશીલા પદાર્થોનું વેચાણ સમાજ અને યુવાધન માટે ગંભીર ખતરો છે અને આવા ગુનાઓમાં કડક વલણ જરૂરી છે. જાવેદખાન ઉર્ફે બાબા બલોચને 10 વર્ષની સખત કેદ અને ₹2 લાખનો દંડ ફટકારવામાં આવ્યો, તો વસીમ અહેમદ શેખને 5 વર્ષની સખત કેદ અને ₹1 લાખનો દંડ અને મહિલા આરોપી સબાનાબાનુ મીરઝાને 5 વર્ષની સખત કેદ અને ₹1 લાખનો દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે.

આ ચુકાદો રાજ્ય સરકાર અને પોલીસ દ્વારા ચલાવવામાં આવી રહેલી ડ્રગ્સ વિરોધી લડાઈમાં એક મહત્વપૂર્ણ સંદેશ આપે છે કે નશીલા પદાર્થોના ધંધામાં સંડોવાયેલા આરોપીઓ સામે કાયદો કોઈ પણ રીતે ઢીલાશ રાખશે નહીં. સ્પેશિયલ NDPS કોર્ટનો આ ચુકાદો ભવિષ્યમાં આવા ગુનાઓ પર અંકુશ લાવવાના દિશામાં એક કડક દાખલો માનવામાં આવી રહ્યો છે.

સંપાદકની પસંદ

