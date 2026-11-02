દિવાળી વેકેશન પહેલાં અમદાવાદની 2400થી વધુ શાળાઓમાં ઊર્જા અને જળ સંરક્ષણનો સંકલ્પ, 8 લાખથી વધુ વિદ્યાર્થીઓ જોડાયા
DEO કચેરીના પરિપત્ર બાદ શાળાઓમાં પ્રાર્થના સભા દરમિયાન સંકલ્પનું સામૂહિક વાંચન કરાવાયું, વીજળી અને પાણીનો કરકસરપૂર્વક ઉપયોગ કરવા વિદ્યાર્થીઓને માર્ગદર્શન અપાયું.
Published : November 2, 2026 at 5:17 PM IST
અમદાવાદ: શહેરમાં દિવાળી વેકેશન પહેલાં વિદ્યાર્થીઓમાં કુદરતી સંસાધનોના સંરક્ષણ અંગે જાગૃતિ લાવવાના હેતુથી વિશેષ અભિયાન હાથ ધરવામાં આવ્યું છે. શહેરની 2,400થી વધુ શાળાઓમાં આઠ લાખથી વધુ વિદ્યાર્થીઓએ ઊર્જા બચત અને જળ સંરક્ષણ માટે સંકલ્પ લીધો હતો. વધતી વીજળીની માંગ અને ઓછા વરસાદને કારણે ઊભી થતી પાણીની સમસ્યાને ધ્યાનમાં રાખીને વિદ્યાર્થીઓને વીજળી અને પાણીનો કરકસરપૂર્વક ઉપયોગ કરવા માટે પ્રેરિત કરવામાં આવ્યા હતા.
અમદાવાદ શહેર જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી (DEO) કચેરી દ્વારા શહેરની તમામ ગ્રાન્ટેડ, નોન-ગ્રાન્ટેડ અને સરકારી પ્રાથમિક, માધ્યમિક તથા ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓ માટે પરિપત્ર જારી કરવામાં આવ્યો હતો. તેમાં દિવાળી વેકેશન પહેલાંના છેલ્લા કાર્યદિવસે શાળાની પ્રાર્થના સભામાં વિદ્યાર્થીઓને ઊર્જા બચત અને જળ સંરક્ષણનું મહત્વ સમજાવવા તેમજ સંકલ્પપત્રનું સામૂહિક વાંચન કરાવવાની સૂચના આપવામાં આવી હતી.
આ અભિયાન અંતર્ગત વિદ્યાર્થીઓને વીજળીનો બિનજરૂરી વપરાશ ટાળવા, જરૂર ન હોય ત્યારે લાઇટ અને પંખા બંધ રાખવા તેમજ પાણીનો બગાડ ન કરવા જેવા મુદ્દાઓ અંગે માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું હતું. રોજિંદા જીવનમાં નાની-નાની બાબતોનું ધ્યાન રાખીને પણ કુદરતી સંસાધનો બચાવવામાં મહત્વનું યોગદાન આપી શકાય છે તે સમજાવવાનો પ્રયાસ કરાયો હતો.
શિક્ષણ વિભાગના આ આયોજનનો મુખ્ય હેતુ વિદ્યાર્થીઓમાં પર્યાવરણ પ્રત્યે જવાબદારી અને સંરક્ષણની ભાવના કેળવવાનો છે. અભિયાનને સંપૂર્ણપણે સ્વૈચ્છિક રાખવામાં આવ્યું હતું. આ માટે કોઈ વિદ્યાર્થી કે વાલી પર દબાણ કરવામાં આવશે નહીં તેમજ કોઈ પ્રકારનો આર્થિક બોજ પણ મૂકવામાં આવ્યો નથી.
આઠ લાખથી વધુ વિદ્યાર્થીઓની સામૂહિક ભાગીદારી સાથે યોજાયેલા આ અભિયાન દ્વારા શાળાઓમાં ઊર્જા અને જળ સંરક્ષણનો સંદેશ પહોંચાડવામાં આવ્યો છે. વિદ્યાર્થીઓમાં કેળવાતી આ જાગૃતિ તેમના પરિવાર અને સમાજ સુધી પહોંચે તો પાણી અને વીજળીના જવાબદાર ઉપયોગ અંગે વધુ વ્યાપક જાગૃતિ ઊભી થઈ શકે છે.
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