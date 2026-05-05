અમદાવાદના ગ્યાસપુરમાં ગેરકાયદે ધોબી ઘાટના 19 યુનિટ તોડાયા, હજારો લોકો બેરોજગાર બન્યા

AMC સબ ઇન્સ્પેક્ટર ધ્રુવ પટેલે જણાવ્યું કે, ગ્યાસપુર વોશિંગ યુનિટોને GPCBની નોટિસ પછી તોડાયાં, પહેલાં કાર્યવાહી કરી તો યુનિટ ફરી શરૂ થયાં.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 5, 2026 at 8:25 PM IST

અમદાવાદ: મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC) દ્વારા ગ્યાસપુર વિસ્તારમાં ગેરકાયદેસર રીતે ચાલતા ધોબી ઘાટના 19 યુનિટો પર બુલડોઝર ચલાવવામાં આવ્યું હતું. આ યુનિટો સાબરમતી નદીના કિનારે આવેલાં હતાં અને લાંબા સમયથી પ્રદૂષિત પાણી સીધું નદીમાં ઠાલવીને પર્યાવરણને નુકસાન પહોંચાડતાં હોવાનું AMC ઈન્સપેક્ટરનું કહેવું છે.

ધોબી ઘાટના સંચાલકોએ પોતાની ભૂલ કબૂલતાં કહ્યું, “અમે નદીમાં પાણી નાખતા હતા, તે સાચું છે. પરંતુ અમદાવાદમાં એવી ઘણી ફેક્ટરીઓ છે જે બાયપાસથી પ્રદૂષિત પાણી નદીમાં છોડે છે, તેમના પર કોઈ કાર્યવાહી થતી નથી. અમારા યુનિટ તોડાતાં અહીં કામ કરતાં હજારો લોકો બેરોજગાર બની ગયા છે.”

અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC)ના સબ ઇન્સ્પેક્ટર ધ્રુવ પટેલે જણાવ્યું કે, “ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ (GPCB) દ્વારા આ યુનિટોને એક વર્ષથી વારંવાર નોટિસ આપવામાં આવી હતી. અગાઉ પણ કાર્યવાહી કરાઈ હતી પણ યુનિટો ફરી શરૂ થઈ જતાં હતાં. આજે ફરી ડિમોલેશન કરવામાં આવ્યું.”

જોકે, અધિકારી એ વાતનો જવાબ ન આપી શક્યા કે જો યુનિટો છેલ્લાં બે વર્ષથી ગેરકાયદે ચાલતાં હતાં તો અત્યાર સુધી કોર્પોરેશન માત્ર નોટિસ આપવા પૂરતું કેમ સીમિત રહ્યું.

આ ડિમોલેશનને લઈ સ્થાનિકોમાં મિશ્ર પ્રતિક્રિયા છે. એક તરફ પ્રદૂષણ અટકાવવા માટે આવકારવામાં આવી રહી છે તો બીજી તરફ મોટી ફેક્ટરીઓને સામ કાર્યવાહી કરવામાં આવતી નથી તેવી રજૂઆતો પણ સામે આવી રહી છે.

કોર્પોરેશને સમગ્ર મામલે વધુ કાર્યવાહીની ખાતરી આપી છે. પરંતુ જાહેર જનતાની નજરમાં અત્યાર સુધીના ધીમા પગલાં જ સવાલો ઉભા કરે છે.

