અમદાવાદ: જગન્નાથજીની 149મી રથયાત્રા, આ છે રૂટ, સમય અને સમગ્ર કાર્યક્રમ
અમદાવાદની 148મી રથયાત્રા આ વર્ષે શું છે સંપૂર્ણ કાર્યક્રમ અને આયોજન જાણો વિગતે...
Published : July 13, 2026 at 2:26 PM IST
અમદાવાદ : શહેરનાં સુપ્રસિદ્ધ શ્રી જગન્નાથજી મંદિરની પૌરાણિક, એતિહાસિક તથા પારંપરિક દિવ્ય 149મી રથયાત્રા તા. 16/07/2026 ગુરૂવારે નીકળશે. રથયાત્રાની પરંપરા મુજબ બધા જ શ્રધાળુ લોકો એમાં હર્ષોલ્લાસથી ભાગ લઈ પ્રેમ, ભકિત, સદભાવના, ભાઈચારાથી લોકોત્સવ તરીકે ઉજવે છે. આ વર્ષે શું છે સંપૂર્ણ કાર્યક્રમ અને આયોજન જાણો વિગતે...
જગન્નાથ મંદિરના ટ્રસ્ટી મહેંદ્ર ઝાએ આ અંગે જણાવ્યું હતું કે, "ઐતિહાસિક 149મી રથયાત્રા તા.16/07/2026 ગુરૂવારે નીકળશે. શહેરના પોલિસ કમિશ્નરએ ટ્રસ્ટ કમીટીની અરજીને ધ્યાનમાં લઇ રથયાત્રાની પરવાનગી આપી છે. રથયાત્રા પરંપરાગત માર્ગો ઉપર જ ફરશે. જેના અગ્રભાગમાં 18 શણગારેલા ગજરાજો, ત્યારપછી 101 ભારતીય સંસ્કૃતિની ઝાંખી કરાવતી ટ્રકો, અંગ કસરતના પ્રયોગો સાથે 30 અખાડા, 18 ભજન મંડળીઓ સાથે 3 બેન્ડવાજાવાળા રહેશે. સાધુસંતો, ભકતો સાથે 1000થી 1200 જેટલા ખલાસી ભાઈઓ રથ ખેચંતા રહેશે. દેશભરમાંથી 2500 જેટલા સાધુ-સંતો હરિદ્વાર, અયોધ્યા, નાશિક, ઉજજૈન, જગન્નાથપુરી તથા સૌરાષ્ટ્રમાંથી આ પ્રસંગે ભાગ લેવા આવે છે."
શ્રી જગન્નાથજી મંદિરની વેબ-સાઇટ www.jagannathjiahd.org ઉપર ઓનલાઇન દર્શનનો લાભ લઇ શકાશે.
૫૨મ પુનિત, સાંસ્કૃતિક એવં ઐતિહાસિક રથયાત્રા પ્રારંભની વિધિ જેને "પહિંદ" કહેવામાં આવે છે તે ગુજરાત રાજયના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ દ્વારા રથ ખેચી રથયાત્રાનો શુભારંભ કરવામાં આવશે. રથયાત્રાના દિવસે સવારે મંગળા આરતી પછી આદિવાસી નૃત્ય અને રાસ ગરબાનો કાર્યકૂમ રાખવામાં આવેલ છે.
આ સમગ્ર રથયાત્રા દરમિયાન 45000 કિલો મગ, 500 કિલો જાંબુ, 500 કિલો કેરી, 400 કિલો કાકડી અને દાડમ તથા 2 લાખ ઉપેર્ણા પ્રસાદમાં અપાશે.
તા. 14/07/2026 નેત્રોત્સવ પૂજન તથા તા. 16/07/2026ના રોજ મંગળા આરતી તથા રથ પ્રસ્થાન વિધિમાં દર્શનાર્થે આવતા દર્શાનાર્થીઓ માટે પાર્કીંગ વ્યવસ્થા એ.પી.એમ.સી માર્કેટ, જગન્નાથજી મંદિરના હાથીખાના તથા હાથીખાનાની પાછળ નિશાળ કમ્પાઉન્ડ –જમાલપુર ખાતે રાખવામાં આવેલ છે.
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