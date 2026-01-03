ETV Bharat / state

2025માં અમદાવાદ ડિવિઝનમાં ચેન પુલિંગના 2049 બનાવો નોંધાયા, મુસાફરોને 5.65 લાખથી વધુનો દંડ થયો

અમદાવાદ ડિવિઝનમાં 1 જાન્યુઆરી, 2025 થી 31 ડિસેમ્બર, 2025 દરમિયાન કુલ 2047 એલાર્મ ચેઈન પુલિંગના બનાવો નોંધાયા હતા.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 3, 2026 at 4:11 PM IST

અમદાવાદ: પશ્ચિમ રેલ્વેના અમદાવાદ ડિવિઝનનું રેલ્વે પ્રોટેક્શન ફોર્સ (RPF) મુસાફરોની સલામતી, રેલ્વે મિલકતનું રક્ષણ અને સ્ટેશનો પર સલામત વાતાવરણ સુનિશ્ચિત કરવા માટે અત્યંત સમર્પણ અને પ્રતિબદ્ધતા સાથે કામ કરી રહ્યું છે. તેણે 2025 દરમિયાન એલાર્મ ચેઈન પુલિંગ (ACP) ની ઘટનાઓનું નજીકથી નિરીક્ષણ કરીને પણ ઉદાહરણરૂપ કાર્ય કર્યું હતું. મુસાફરોની સલામતી, ટ્રેનની સમયસરતા અને સરળ રેલ કામગીરી સુનિશ્ચિત કરવા માટે RPF ની સતત તકેદારી, તાત્કાલિક કાર્યવાહી અને અસરકારક સંકલનના પરિણામે એલાર્મ ચેઈન પુલિંગ (ACP) ની ઘટનાઓ પર નોંધપાત્ર નિયંત્રણ આવ્યું છે.

વર્ષમાં 2000થી વધુ ચેન પુલિંગના બનાવ
અમદાવાદ ડિવિઝનમાં 1 જાન્યુઆરી, 2025 થી 31 ડિસેમ્બર, 2025 દરમિયાન કુલ 2047 એલાર્મ ચેઈન પુલિંગના બનાવો નોંધાયા હતા. આમાંથી 1855 કેસોમાં કેસ નોંધાયા હતા, જ્યારે બાકીના કેસોમાં કાનૂની કારણોસર પ્રાથમિક તપાસ બાદ કોઈ કેસ નોંધાયો ન હતો. આરપીએફએ 1813 વ્યક્તિઓ સામે કાર્યવાહી કરી હતી અને 5,65,100 રૂપિયાનો દંડ વસૂલ્યો હતો.

અમદાવાદના ડિવિઝનલ રેલ્વે મેનેજરના જણાવ્યા અનુસાર, સ્ટેશનો પર 1142 અને સેક્શન પર 905 એલાર્મ ચેઈન પુલિંગના બનાવો નોંધાયા હતા. સ્ટેશનો પર નોંધાયેલા 1142 કેસમાંથી 1031 કેસ નોંધાયા હતા, જ્યારે સેક્શન પર નોંધાયેલા 905 કેસમાંથી 812 કેસોમાં યોગ્ય કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. દિવસના જુદા જુદા સમયે એલાર્મ ચેઈન પુલિંગ (એસીપી) ઘટનાઓનું વિશ્લેષણ કરીને, આરપીએફએ સંવેદનશીલ સમયગાળા દરમિયાન ખાસ દેખરેખ અને પેટ્રોલિંગની વ્યવસ્થા કરી છે.

કયા સ્ટેશને કેટલા ચેન પુલિંગના કેસ?
સ્ટેશનો પર, અમદાવાદ (450), સાબરમતી (189), મણિનગર (50), મહેસાણા (92), વિરમગામ (42) અને ગાંધીધામ (38) એલાર્મ ચેઈન પુલિંગથી સૌથી વધુ પ્રભાવિત થયા હતા. સેક્શન સ્તરે, ગેરતપુર-અમદાવાદ (142), અમદાવાદ-વિરમગામ (122), ઊંઝા-પાલનપુર (71), ઝુંડ-સામખ્યાલી (63), સામખ્યાલી-ભુજ (68) અને અમદાવાદ-સાબરમતી (49) સેક્શનમાં એલાર્મ ચેઈન પુલિંગની સૌથી વધુ ઘટનાઓ નોંધાઈ હતી, જેના કારણે આરપીએફ દ્વારા વધારાની દેખરેખ અને તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી.

એલાર્મ ચેઈન પુલિંગના મુખ્ય કારણોમાં ખોટી ટ્રેન અથવા કોચમાં ચઢતા મુસાફરો, સામાન પાછળ છોડીને જતા મુસાફરો અને સાથી મુસાફરો ગુમ થવાનો સમાવેશ થાય છે. આ કારણોને ધ્યાનમાં રાખીને, આરપીએફે મુસાફરોમાં સતત જાગૃતિ અભિયાન શરૂ કર્યું છે અને રેલ્વે સ્ટાફ સાથે સંકલન વધાર્યું છે.

આ ટ્રેનોમાં સૌથી વધુ ચેન પુલિંગ
વધુમાં, આશ્રમ એક્સપ્રેસ, કચ્છ એક્સપ્રેસ, આલા હઝરત એક્સપ્રેસ, અરાવલી એક્સપ્રેસ અને લોકશક્તિ એક્સપ્રેસ જેવી કેટલીક ટ્રેનોમાં એલાર્મ ચેઇન પુલિંગની ઘટનાઓ પ્રમાણમાં ઊંચી જોવા મળી છે, જેના પર RPF દ્વારા નજીકથી નજર રાખવામાં આવી રહી છે.

રેલ્વે વહીવટીતંત્ર અને RPF મુસાફરોને ફક્ત કટોકટીની સ્થિતિમાં જ એલાર્મ ચેઇનનો ઉપયોગ કરવાની અપીલ કરે છે. બિનજરૂરી એલાર્મ ચેઇન પુલિંગ માત્ર ટ્રેન કામગીરીમાં વિક્ષેપ પાડે છે એટલું જ નહીં પરંતુ અન્ય મુસાફરોની સલામતી અને સુવિધાને પણ અસર કરે છે.

