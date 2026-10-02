ગાંધી જયંતિના દિવસે ગૌહત્યા અને ગેરકાયદે કતલખાના બંધ કરવાની માંગ સાથે સુરતમાં ‘અહિંસા માર્ચ’
જૈન-હિન્દુ સમાજના સાધુ-સંતો સહિત હજારો જીવદયા પ્રેમીઓ જોડાયા; કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપી તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરવાની માંગ
Published : October 2, 2026 at 7:55 PM IST
સુરત: ગાંધી જયંતિના દિવસે સુરતમાં ગૌહત્યા અને ગેરકાયદે કતલખાનાઓ બંધ કરવાની માંગ સાથે વિશાળ ‘અહિંસા માર્ચ’ યોજાઈ હતી. શહેરના ઉમરા વિસ્તારમાં આવેલા સરગમ શોપિંગ સેન્ટરથી શરૂ થયેલી આ રેલીમાં જૈન અને હિન્દુ સમાજના સાધુ-સંતો, વિવિધ સમાજના આગેવાનો તેમજ મોટી સંખ્યામાં જીવદયા પ્રેમીઓ જોડાયા હતા. હાથમાં વિવિધ બેનરો સાથે નીકળેલી રેલી અઠવાલાઇન્સ સ્થિત જિલ્લા કલેક્ટર કચેરી ખાતે પહોંચી હતી, જ્યાં કલેક્ટરને આવેદનપત્ર સોંપવામાં આવ્યું હતું.
રેલી દરમિયાન ‘દયા નહીં તો ધર્મ શું, અહિંસા નહીં તો માનવતા શું’ અને ‘જીવો અને જીવવા દો, આ જ સાચો મંત્ર છે’ જેવા સંદેશા લખેલા બેનરો સાથે ગૌહત્યા રોકવાની અને ગેરકાયદે કતલખાનાઓ સામે કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરવામાં આવી હતી.
ગુજરાત ગૌરક્ષા આયોગના ચેરમેન સાજન ભરવાડે આ પ્રસંગે સરકાર અને વહીવટી તંત્ર સામે આકરા સવાલો ઉઠાવ્યા હતા. તેમણે કહ્યું હતું કે, દેશ આઝાદ થયો ત્યારે મહાત્મા ગાંધીનું સ્વપ્ન હતું કે સૌપ્રથમ ગૌહત્યા બંધ થવી જોઈએ. તેમના જણાવ્યા મુજબ, કોંગ્રેસે લાંબો સમય શાસન કર્યું છતાં ગાયની સ્થિતિમાં ફેરફાર થયો નથી અને ભાજપના શાસનમાં પણ ગૌહત્યા સંપૂર્ણપણે અટકી નથી.
સાજન ભરવાડે વધુમાં આક્ષેપ કર્યો હતો કે, ગૌહત્યા રોકવા અને જીવહિંસા અટકાવવા માટે જનતાએ સરકારને સત્તા સોંપી હોવા છતાં વર્ષો બાદ પણ આ મુદ્દાનો સંપૂર્ણ ઉકેલ આવ્યો નથી. તેમણે સવાલ ઉઠાવ્યો હતો કે, ગૌહત્યા બંધ કરાવવા માટે જૈન અને હિન્દુ સમાજના સાધુ-સંતોને રસ્તા પર ઉતરી રેલી કાઢવી પડે અને આવેદનપત્ર આપવું પડે તે શાસકો અને સરકાર માટે શરમજનક બાબત છે.
માર્ચના આયોજકોએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, આરટીઆઈ મારફતે મળેલી માહિતી મુજબ સમગ્ર ગુજરાતમાં માત્ર આઠ કતલખાનાઓ કાયદેસર રીતે કાર્યરત હોવાનું સામે આવ્યું છે, જ્યારે અન્ય કતલખાનાઓ ગેરકાયદે રીતે ચાલતા હોવાનો દાવો કરવામાં આવ્યો છે. આ ગેરકાયદે એકમો સામે કાર્યવાહી કરવાની માંગ પણ આવેદનપત્રમાં કરવામાં આવી હતી.
આયોજકોએ વહીવટી તંત્રને ચેતવણી આપતા કહ્યું હતું કે, જો ગેરકાયદે કતલખાનાઓ સામે તાત્કાલિક કાર્યવાહી નહીં કરવામાં આવે, તો સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશના કથિત ઉલ્લંઘન બદલ જવાબદાર અધિકારીઓ સામે કન્ટેમ્પ્ટ ઓફ કોર્ટ હેઠળ કાનૂની કાર્યવાહી કરવાની દિશામાં આગળ વધવામાં આવશે.
ગાંધી જયંતિના દિવસે યોજાયેલી આ અહિંસા માર્ચ દરમિયાન ગૌહત્યા અટકાવવા, ગેરકાયદે કતલખાનાઓ સામે કાર્યવાહી કરવા અને જીવદયાના સંદેશને મજબૂત બનાવવાની માંગ સાથે હજારો લોકો એકત્રિત થયા હતા.
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