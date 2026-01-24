અમદાવાદ મોટેરા સ્ટેડિયમ વિસ્તારમાં પાણીની લાઈન દૂર કરાશે, AMCએ આપ્યું આ કારણ
કેન્ટોનમેન્ટથી સાબરમતી નદી ક્રોસ કરી નરેન્દ્ર મોદી ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાંથી પશ્ચિમ બાજુ જતી 1600 મીમી વ્યાસની હયાત લાઈન હતી.
Published : January 24, 2026 at 1:35 PM IST
અમદાવાદ : શહેરમાં કોમનવેલ્થ ગેમ્સ અને ઓલિમ્પિકની તૈયારીઓ શરૂ થઈ રહી છે, તેને ધ્યાનમાં રાખીને અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા એક મહત્વના નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. મોટેરામાં આવેલા નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાંથી પાણી લાઈન દૂર કરવામાં આવશે.
આ અંગે વોટર કમિટીના ચેરમેન દિલીપ બગડીયાએ જણાવ્યું હતું કે, અમદાવાદની સાબરમતી નદીમાંથી શહેરીજનોને શુદ્ધ પાણી આપવા માટે વર્ષો પહેલા કોતરપુર વોટર વર્ક્સ બનાવવામાં આવ્યું હતું અને તેના દ્વારા અમદાવાદના વિવિધ વોર્ડમાં પાણી પહોંચાડવામાં આવતું હતું, ત્યાં 1600 મીટર વ્યાસની પાણીની લાઈન 1986માં નાખવામાં આવી હતી. કેન્ટોનમેન્ટથી સાબરમતી નદી ક્રોસ કરી નરેન્દ્ર મોદી ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાંથી પશ્ચિમ બાજુ જતી 1600 મીમી વ્યાસની હયાત લાઈન હતી.
"કોતરપુર વોટર વર્કસમાંથી શુધ્ધ પાણી મધ્યઝોન અને પશ્ચિમ ઝોનના વોટર ડીસ્ટ્રીબ્યુશન સ્ટેશનોમાં પુરુ પાડવા માટે કોતરપુર વોટર વર્કસથી દૂધેશ્વર વોટર વર્કસ સુધી 1600 મીમી વ્યાસની લાઇન નાખવામાં આવી છે. આ 1600 મીમી વ્યાસની લાઈનમાંથી કેન્ટોનમેન્ટથી 1600 મીમી વ્યાસની લાઈન મોટેરા ફ્રેંચવેલ બ્રીજ પર થઈ સાબરમતી નદી ક્રોસ કરી નરેન્દ્ર મોદી ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાંથી પશ્ચિમ બાજુ જતી 1600 મીમી વ્યાસની લાઈન વર્ષ 1968માં નાંખવામાં આવેલ હતી." - દિલીપ બગડીયા, ચેરમેન, વોટર કમિટી AMC
કેન્ટોનમેન્ટથી સાબરમતી નદી તરફ નાંખવામાં આવેલ લાઈન જે તે સમયે તે વિસ્તારમાં ટી.પી. સ્કીમ અમલમાં ન હોવાથી ખાનગી જગ્યામાં નાંખવામાં આવેલ છે. આ જગ્યાએ હાલમાં ટી.પી. 67 બનાવવામાં આવેલ છે. ટી.પી. સ્કીમ મુજબ 1600 મીમી વ્યાસની હયાત લાઈન નોન ટી.પી. રસ્તા પરથી પસાર થાય છે, જેને શીફટ કરવાની થાય છે.
વોટર કમિટીના ચેરમેન દિલીપ બગડીયાએ વધું જણાવ્યું હતું કે, નદી ક્રોસ કરી પશ્વિમ બાજુ આવેલ લાઇનની આજુબાજુ હાલમાં આગામી 2036ના ઓલિમ્પિકને ધ્યાનમાં રાખી વિકાસ કરવામાં આવતા એસ.વી.પી. સ્પોટર્સ એન્કલેવની વચ્ચે સદર લાઈન આવે છે. ભવિષ્યમાં લાઈનના મેન્ટેનન્સની કામગીરી જોતાં સદર લાઈન એસ.વી.પી. સ્પોટર્સ એન્કલેવની બહાર શીફટ કરવી જરૂરી છે. હાલમાં સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશન લીમીટેડ દ્વારા સાબરમતી નદી પર બ્રીજ બનાવવાની કામગીરી ચાલુ છે.
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, જેથી સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશન લીમીટેડ સાથે સંકલન કરી બરાજની ડાઉનસ્ટ્રીમમાં નવી લાઈન નાંખવાનું આયોજન કરેલું છે. જેથી બ્રીજ બનાવવાની કામગીરી સાથે સાથે નદી ક્રોસ પાઈપલાઈન નાંખવાની કામગીરી શકાય અને લાઈન નાખવા અવર જવર કરવા નદીમાં માટીનો પાળો અલગથી ના બનાવવાનો ખર્ચ ન કરવો પડે. આ કામ અંદાજે 30 કરોડ 68 લાખ 57000ના ખર્ચે કરવામાં આવશે.
આ પણ વાંચો...