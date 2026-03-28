ETV Bharat / state

અમદાવાદ SG હાઈવે હિટ એન્ડ રન કેસ: વાયરલ વીડિયો બાદ પોલીસની કાર્યવાહી, આરોપી ઝડપાયો

અકસ્માત બાદ ફરજ મુજબ ઇજાગ્રસ્તને મદદ કરવાની જગ્યાએ તે સ્થળ પરથી નાસી છૂટ્યો હતો, જે કાયદેસર રીતે ગંભીર ગુનો બને છે.

author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 28, 2026 at 1:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ : શહેરના એસ.જી. હાઈવે પર થયેલા ગંભીર હિટ એન્ડ રન કેસમાં ટ્રાફિક પોલીસે ઝડપી અને સઘન કાર્યવાહી કરીને આરોપીની ધરપકડ કરી છે. સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયેલા વીડિયોને આધારે પોલીસે તપાસ આગળ વધારી અને માત્ર થોડા જ સમયમાં આરોપીને ઝડપી પાડ્યો છે.

પોલીસ તપાસ મુજબ, આ ઘટના ગઈકાલે વહેલી સવારે સોલા બ્રિજ પર ચડતી વખતે બની હતી. કારચાલક દ્વારા બાઈકચાલકને જોરદાર ટક્કર મારવામાં આવી હતી. ટક્કર બાદ પણ કારચાલકે વાહન ન અટકાવતાં બાઈકને લાંબા અંતર સુધી, પકવાન સર્કલ સુધી ઘસડવામાં આવી હતી. આ ઘટનાનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થતાં સમગ્ર મામલો ગંભીર બન્યો હતો.

આ અકસ્માતમાં બાઈકચાલકને ગંભીર ઇજાઓ પહોંચી છે. તેને માથામાં હેમરેજ અને છાતીના ભાગે ફ્રેક્ચર થયું છે. હાલ ઇજાગ્રસ્તને ખાનગી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરીને સારવાર આપવામાં આવી રહી છે, જ્યાં તેની હાલત પર ડોક્ટરો નજર રાખી રહ્યા છે.
પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે કારચાલક બેદરકારીપૂર્વક અને બેફામ ઝડપે વાહન હંકારતો હતો. અકસ્માત બાદ ફરજ મુજબ ઇજાગ્રસ્તને મદદ કરવાની જગ્યાએ તે સ્થળ પરથી નાસી છૂટ્યો હતો, જે કાયદેસર રીતે ગંભીર ગુનો બને છે.

આ મામલે 31 વર્ષીય રોહન રશ્મિકાંત પટેલ, જે થલતેજ વિસ્તારમાં રહે છે અને મેટલ ટ્રેડિંગનો વ્યવસાય કરે છે, તેની એસજી-2 ટ્રાફિક પોલીસે ધરપકડ કરી છે. પોલીસે ટેક્નિકલ એનાલિસિસ, વાહનના રજીસ્ટ્રેશન અને વાયરલ વીડિયોના આધારે આરોપીની ઓળખ કરી અને તેને કાયદાના હાથ સુધી પહોંચાડ્યો છે.

એસજી-2 ટ્રાફિક પોલીસ સ્ટેશનના પી.આઈ ઉષા વસાવાએ માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે આરોપી વિરુદ્ધ BNS ની કલમ 125(a), 125(b), 281, 324(4) તેમજ મોટર વ્હીકલ એક્ટની કલમ 177, 184 અને 134(b) હેઠળ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે. આ કલમો હેઠળ બેદરકારીપૂર્વક વાહન ચલાવવું, અકસ્માત સર્જવો અને અકસ્માત બાદ ફરજ ન બજાવવી જેવા ગુનાઓ આવરી લેવાયા છે.

પોલીસે વધુમાં જણાવ્યું કે આ પ્રકારના ગુનાઓમાં કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે અને કોઈ પણ વ્યક્તિ કાયદાથી ઉપર નથી. હાલ પોલીસે આરોપીનો રિમાન્ડ મેળવવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરી છે અને સમગ્ર ઘટનાક્રમની વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.

TAGGED:

AHEMDABAD HIT AND RUN CASE
AHEMDABAD POLICE
AHEMDABAD CRIME
AHEMDABAD CITY NEWS
SG HIGHWAY HIT AND RUN CASE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.