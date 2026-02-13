ETV Bharat / state

કાંકરિયા બટરફ્લાય પાર્ક અને વેક્સ મ્યુઝિયમની ટિકીટમાં થયો ઘટાડો, જાણો કિંમત

બટરફ્લાય પાર્ક અને વેક્સ મ્યુઝિયમની એક્ટિવિટીના દરમાં ઘટાડો કરાયો છે. ટિકિટ દરમાં 40%નો ઘટાડો થયો છે.

બટરફ્લાય પાર્ક અને વેક્સ મ્યુઝિયમની ટિકીટમાં થયો ઘટાડો
બટરફ્લાય પાર્ક અને વેક્સ મ્યુઝિયમની ટિકીટમાં થયો ઘટાડો (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 13, 2026 at 7:29 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ : કાંકરિયા બટરફ્લાય પાર્ક અને વેક્સ મ્યુઝિયમની એક્ટિવિટીના દરમાં ઘટાડો કરાયો છે. ટિકિટ દરમાં 40%નો ઘટાડો થયો છે. બટરફ્લાય પાર્કમા ટિકિટ 100થી ઘટાડી 60 કરવામાં આવી છે, તો વેક્સ મ્યુઝીયમમાં 130 ઘટાડીને 80 રુપિયા કરાઈ છે. મુલાકાતીઓની ઓછી સંખ્યાના કારણે ઘટાડો થયો છે.

રીક્રીએશન કમિટી ચેરમેનએ જણાવ્યું હતું કે, અમદાવાદ મ્યુનિસિલપ કોર્પોરેશન સંચાલિત પ્રાણી સંગ્રહાલય હસ્તક આવેલા બાલવાટિકાના નવીનીકરણની કામગીરીનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું. તા.25/07/2025ના રોજ મુખ્યમંત્રીના હસ્તે બાલવાટિકાનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવેલું અને ત્યારબાદ તા.26/07/2025થી મુલાકાતીઓ માટે રાબેતા મુજબ ચાલુ કરવામાં આવેલું હતું.

બટરફ્લાય પાર્ક અને વેક્સ મ્યુઝિયમની ટિકીટમાં થયો ઘટાડો (ETV Bharat Gujarat)

"બાલવાટિકા ફન કાર્નિવલ થીમ પાર્કમાં રીક્રિએશનલ, કલ્ચરલ એન્ડ હેરીટેજ કમિટી ઠરાવ નં.5, તા.30/04/2025 અને સ્ટેન્ડીગ કમિટી ઠરાવ નં.198, તા.02/05/2025થી બાલવાટિકાની એન્ટ્રી ટિકિટ અને દરેક એક્ટિવીટીના દર નક્કી કરવામાં આવેલા છે. બાલવાટિકાનું નવીનીકરણ કર્યા બાદ મુલાકાતીઓનો સારો પ્રતિસાદ મળેલો છે અને ખૂબ જ માત્રામાં મુલાકાતીઓ આવવાથી અ.મ્યુ.કો.ને પણ આર્થિક ફાયદો થયેલો છે." - જયેશ ત્રિવેદી, ચેરમેન રી ક્રીએશન કમિટી

તેમણે વધુ જણાવ્યું હતું કે, ઝૂ ખાતા દ્વારા નવી બનાવેલ બાલવાટિકાની સમીક્ષા કરતાં બાલવાટિકાની એક્ટિવીટીઓ (1) બટરફ્લાય પાર્ક (2) વેક્ષ મ્યુઝિયમ બાબતે બાલવાટિકાની મુલાકાતે આવનાર મુલાકાતીઓને પોસાય તો આ 2 એક્ટિવીટીઓનો મુલાકાતીઓ વધુ લાભ લઈ શકે તેવું જણાતાં નીચે દર્શાવ્યા મુજબ ટિકિટના દર ઘટાડો કરવું યોગ્ય જણાય છે. ટિકિટ દરમાં 40%નો ઘટાડો થયો છે, બટરફ્લાય પાર્કમા ટિકિટ 100થી ઘટાડી 60 કરવામાં આવી છે, તો વેક્સ મ્યુઝીયમમાં 130 ઘટાડીને 80 RS કરાઈ છે. મુલાકાતીઓની ઓછી સંખ્યાના કારણે ઘટાડો થયો છે.

આ પણ વાંચો...

  1. અમદાવાદના કાંકરિયા લેક ખાતે બે નવી ટ્રેનો શરૂ કરાશે, 150 લોકોની સિટિંગ કેપેસિટીવાળી ટ્રેન કેટલા કરોડમાં ખરીદાશે?
  2. અમદાવાદના કાંકરિયા લેકમાં ફરીથી બોટિંગની મજા માણી શકશો, ટૂંક સમયમાં શરૂ થશે બોટિંગ

TAGGED:

KAKARIA LACK
KAKARIA BUTTERFLY PARK
WAX MUSEUM TICKET
KAKARIA TICKET PRICES
KAKARIA BUTTERFLY PARK

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.