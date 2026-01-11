ETV Bharat / state

હવે ચાઈનીઝ દોરીની પણ હોમ ડિલિવરી! ઉત્તરાયણ પહેલા જ જુનાગઢમાં ચાઈનીઝ સાથે એક શખ્સ ઝડપાયો

બાતમીને આધારે જુનાગઢ પોલીસે કેવડાવાડી વિસ્તારમાંથી સાહિલ શેખને પ્રતિબંધિત ફીરકી સાથે પકડી પાડીને કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.

જુનાગઢમાંથી પ્રતિબંધિત ચાઈનીઝ દોરી ઝડપાઈ
જુનાગઢમાંથી પ્રતિબંધિત ચાઈનીઝ દોરી ઝડપાઈ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 11, 2026 at 9:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

જુનાગઢ: મકરસંક્રાંતિને હવે માત્ર ગણતરીના દિવસો બાકી છે. આવા સમયે રાજ્ય સરકારે ચાઈનીઝ દોરી પર પ્રતિબંધિત લગાવ્યો છે. આ દોરીથી પતંગ ચગાવવા કે તેનું કોઈ પણ પ્રકારે વેચાણ કરવું કે ખરીદી કરવી આ બંનેને અપરાધની શ્રેણીમાં રાખ્યા છે. ત્યારે ઉતરાયણ પૂર્વે હજુ પણ કેટલાક લેભાગુ નાના વેપારીઓ અબોલા જીવ અને પક્ષીઓની તેમજ રાહદારીઓની ચિંતા કર્યા વગર ઘાતક અને પ્રતિબંધિત ચાઈનીઝ દોરીનું વેચાણ કરે છે. આવી બાતમીને આધારે જુનાગઢ પોલીસે કેવડાવાડી વિસ્તારમાંથી સાહિલ શેખને પ્રતિબંધિત ફીરકી સાથે પકડી પાડીને કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.

ચાઈનીઝ ફીરકી સાથે એક પકડાયો
મકરસંક્રાંતિના તહેવારને હવે માત્ર ગણતરીના જ દિવસો બાકી છે. આવી સ્થિતિમાં રાજ્યની સરકારે ચાઈનીઝ અને ઘાતક માનવામાં આવતી દોરીને ઉતરાયણના દિવસોમાં તેનું વેચાણ કરવું કે તેનાથી પતંગ ચગાવવાને અપરાધની શ્રેણીમાં રાખવામાં આવ્યું છે. ત્યારે ઉતરાયણ પૂર્વે આ પ્રકારની ઘાતક દોરી બજારમાં વેચાણ અર્થે ના આવે અને લોકો તેને ખરીદીને પક્ષીઓના જીવને નુકસાન ન પહોંચાડે તે માટે જુનાગઢ પોલીસ તપાસ કરી રહી હતી. આ સમય દરમિયાન એ ડિવિઝન પોલીસ વિસ્તારના કેવડાવાડી વિસ્તારમાંથી સાહિલ શેખ નામના પતંગના છૂટક વેપારી પાસેથી આઠ નંગ ચાઈનીઝ અને ઘાતક ફીરકી પકડી પાડીને તેની સામે ધોરણસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.

સફળતાપૂર્વક ઘરે ડિલિવરી આપતા ઝડપાયો
સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપના પી.આઈ.આર.કે પરમારે માધ્યમોને વિગતો આપતા જણાવ્યું હતું કે, ચાઈનીઝ અને ઘાતક દોરીનું જાહેરમાં વેચાણ કરવું શક્ય ન હોવાને કારણે કેવડાવાડી વિસ્તારમાં પતંગના છૂટક વેપારી તરીકે ધંધો કરતો સાહિલ શેખ કોઈ પણ વ્યક્તિને આ પ્રકારની ઘાતક દોરી જોતી હોય તો તેમને તેના ઘર સુધી પહોંચાડી આપતો હોવાની શંકાને આધારે પોલીસને બાતમી મળતા જ તેને કેવડાવાડી વિસ્તારના જાહેર માર્ગ પરથી રોકીને તેની પાસે રહેલી થેલીમાં તપાસ કરતા તેમાંથી આઠ નંગ ઘાતક ચાઈનીઝ દોરી મળી આવી હતી. જેની બજાર કિંમત 2400 ની આસપાસ થવા જાય છે. મકરસંક્રાંતિના દિવસો દરમિયાન વન વિભાગ અને પોલીસનું પણ સતત ચેકિંગ અભિયાન શરૂ હોય છે. આવી સ્થિતિમાં જાહેરમાં આ પ્રકારની ઘાતક દોરીનું વેચાણ કરવાનો ખતરો ઉઠાવવાની જગ્યા પર છૂટક વેપારીઓ ખાનગીમાં આ દોરીનું વેચાણ કરતા હોય છે. તેને ધ્યાને રાખીને પણ પોલીસે હવે અભિયાન શરૂ કર્યું છે. જેમાં સાહિલ શેખ નામનો આરોપી પકડાયો છે.

આ પણ વાંચો:

  1. અમદાવાદમાં ઉત્તરાયણ પર 'ટેરેસ ટુરિઝમ'નો ક્રેઝ, આ વર્ષે પોળમાં ધાબા બુકિંગ માટે કેટલો ચાર્જ વસુલાઈ રહ્યો છે?
  2. સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ખાતે દેશ-વિદેશના પતંગબાજોએ જમાવ્યું આકર્ષણ, 21 દેશના 45 પતંગબાજોએ લીધો ભાગ
  3. વડનગરમાં આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગ મહોત્ત્સવ ઉજવાયો, ગુજરાતની મહેમાનગતિ જોઈને વિદેશી પતંગબાજો થયો અભિભૂત

TAGGED:

JUNAGADH NEWS
CHINESE MANJHA
JUNAGADH POLICE
PROHIBITED CHINESE THREAD
PROHIBITED CHINESE THREAD

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.