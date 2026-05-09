જામનગર ‘મોદીમય’: વડાપ્રધાનના આગમન પૂર્વે તંત્ર સજ્જ, રસ્તાઓ ચકાચક અને સુરક્ષાનો અભેદ્ય કિલ્લો

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 9, 2026 at 8:31 PM IST

​જામનગર: છોટી કાશી તરીકે ઓળખાતા જામનગર શહેરમાં 10 મેના રોજ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પધારી રહ્યા છે. વડાપ્રધાનના આગમન અને તેમના જામનગર ખાતેના રાત્રી રોકાણને લઈને હાલ સમગ્ર વહીવટી તંત્ર અને પોલીસ વિભાગ 'એક્શન મોડ'માં જોવા મળી રહ્યો છે. શહેરના માર્ગોથી લઈને સુરક્ષા વ્યવસ્થા સુધીની તમામ બાબતો પર બાજ નજર રાખવામાં આવી રહી છે.

​વહીવટી તંત્રની તડામાર તૈયારીઓ
​વડાપ્રધાનના આગમનથી લઈને તેમના રોકાણ સુધીના નિર્ધારિત રૂટ પર જામનગર મહાનગરપાલિકાનું તંત્ર રાત-દિવસ એક કરી રહ્યું છે. શહેરના મુખ્ય માર્ગોની કાયાપલટ કરવામાં આવી રહી છે.

​રોડ-રસ્તાનું નવીનીકરણ
જે માર્ગો પર ખાડા-ખડબા હતા, ત્યાં તાત્કાલિક ડામર પાથરીને પેચવર્ક અને નવા રોડ બનાવવામાં આવ્યા છે. રૂટ પર આવતા તમામ પ્રકારના જાહેરાતના હોર્ડિંગ્સ, બોર્ડ અને અન્ય દબાણોને હટાવી દેવામાં આવ્યા છે, જેથી સમગ્ર માર્ગ ખુલ્લો અને ભવ્ય દેખાય. માર્ગોની બંને તરફની રેલિંગનું રિપેરિંગ અને કલર કામ પૂર્ણતાના આરે છે. આશ્ચર્યજનક રીતે, રૂટ પરના સ્પીડબ્રેકરોને પણ હટાવી દેવાયા છે જેથી વડાપ્રધાનનો કાફલો અવરોધ વિના પસાર થઈ શકે.

પાંચ જિલ્લાના પોલીસ વડાઓ જામનગરમાં
​વડાપ્રધાનની સુરક્ષામાં કોઈ પણ પ્રકારની કમી ન રહી જાય તે માટે પોલીસ તંત્ર દ્વારા અભેદ્ય સુરક્ષા ચક્ર ગોઠવવામાં આવ્યું છે. જામનગર સહિત આસપાસના 5 જિલ્લાઓના પોલીસ વડાઓ હાલ જામનગરમાં પડાવ નાખીને બેઠા છે.

​ગઈકાલે રેન્જ આઈ.જી. દ્વારા વડાપ્રધાનના સંભવિત રૂટનું બારીકાઈથી નિરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું હતું અને ઉચ્ચ અધિકારીઓ સાથે સુરક્ષા સમીક્ષા બેઠક યોજી જરૂરી સૂચનાઓ આપી હતી. લાલ બંગલો વિસ્તારથી લઈને સમગ્ર રૂટ પર પોલીસ દળ દ્વારા ફ્લેગ માર્ચનું આયોજન કરી શક્તિ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું, જેનો હેતુ સુરક્ષાની સજ્જતા ચકાસવાનો હતો.

​જામનગરમાં રાત્રી રોકાણનું આયોજન
વિગત મુજબ, 10 તારીખે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી જામનગરમાં જ રાત્રી રોકાણ કરવાના છે. આ માટે નિયત કરવામાં આવેલા સ્થળની આસપાસ સુરક્ષા એજન્સીઓ દ્વારા કડક બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવાયો છે. વહીવટી તંત્ર, પોલીસ અને અન્ય ગુપ્તચર એજન્સીઓ સતત સંકલન સાધીને કામ કરી રહી છે.

​લોકોમાં ભારે ઉત્સાહ
વડાપ્રધાનના આગમનને પગલે જામનગરવાસીઓમાં પણ ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. શહેરના મુખ્ય સર્કલોને રોશનીથી શણગારવાની તૈયારીઓ પણ ચાલી રહી છે. તંત્ર દ્વારા માર્ગોની બંને બાજુ મજબૂત બેરીગેટ્સ ફિટ કરી દેવામાં આવ્યા છે જેથી જનમેદનીને નિયંત્રિત કરી શકાય.

જામનગર અત્યારે વડાપ્રધાનના સ્વાગત માટે સંપૂર્ણ રીતે સજ્જ છે. માર્ગોનું નવીનીકરણ અને પોલીસનો ચુસ્ત બંદોબસ્ત એ વાતની સાક્ષી પૂરે છે કે આ મુલાકાતને ઐતિહાસિક બનાવવા માટે તંત્ર કોઈ કસર બાકી રાખવા માંગતું નથી.

