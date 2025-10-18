ETV Bharat / state

જુનાગઢના ખેડૂતની કેરીની ખેતીમાં કમાલ, સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબરમાં ખાઈ શકાય તેવી અલગ-અલગ પ્રકારની કેરીઓ જાત વિકસાવી

જૂનાગઢના પ્રગતિશીલ યુવાન ખેડૂતે સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબર મહિનામાં ખાઈ શકાય તે માટે કેરીની અલગ-અલગ જાતો વિકસાવી છે.

જુનાગઢના ખેડૂતની કેરીની ખેતીમાં કમાલ
જુનાગઢના ખેડૂતની કેરીની ખેતીમાં કમાલ (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 18, 2025 at 2:42 PM IST

Updated : October 18, 2025 at 2:57 PM IST

જુનાગઢ: જુનાગઢ જિલ્લાના ભાલછેલ ગામના યુવા પ્રગતિશીલ ખેડૂત સુમિત જારીયાએ સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબર મહિનામાં ખાઈ શકાય તે પ્રકારે અલગ-અલગ 20 કરતાં વધારે જાતના આંબાનું વાવેતર કર્યું છે. પાછલા એક-બે વર્ષથી તેઓ આંબાની કલમો પર કામ કરી રહ્યા હતા. જેમાં તેને સફળતા મળી છે, અને આગામી વર્ષે મોટા ભાગના તમામ આંબા પર અલગ-અલગ પ્રકારની કેરીઓ સપ્ટેમ્બર અને ઓક્ટોબર મહિનામાં જોવા મળી શકે છે.

ત્યારબાદ આંબાની આ જાતો કોમર્શિયલ વાવેતર માટે પણ અનુકૂળ બનવા જઈ રહી છે, જેને કારણે સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબર મહિનામાં સ્વાદના રસિકો માટે કેરીનો સ્વાદ માણવાની તક ઊભી થઈ શકે છે. સામાન્ય રીતે કેરી બજારમાં આવ્યા બાદ તેના બજાર ભાવોને લઈને કોઈ અંતિમ નિર્ણય થઈ શકે પરંતુ કેરીના શોખીન લોકો માટે હવે સપ્ટેમ્બર અને ઓક્ટોબર મહિનામાં પણ મન ભરીને કેરી ખાઈ શકાય તે પ્રકારનું આયોજન કર્યું છે.

જુનાગઢના ખેડૂતની કેરીની ખેતીમાં કમાલ (Etv Bharat Gujarat)

વર્ષમાં બે વખત કેરીના ઉત્પાદનની શક્યતા

હાલ વર્ષમાં બે વખત કેરી આવી શકે તે માટે આંબાનું વાવેતર થયું છે. જેમાં થાઈલેન્ડમાં પાકતી કેરીની સાથે અલગ-અલગ 23 પ્રકારની દેશી અને વિદેશી કેરીની કલમોનું વાવેતર થયું છે, જે મીઠાશની દ્રષ્ટિએ પણ સારી છે, અને તેમાં ફાઇબરનું પ્રમાણ અન્ય કેરીઓ કરતાં ઓછું હોવાની સાથે પુખ્ત તો કેરીનું વજન 200 થી 250 ગ્રામ સુધી જોવા મળી શકે છે.

સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબરમાં ખાઈ શકાય તેવી અલગ-અલગ પ્રકારની કેરીઓ જાત વિકસાવી
સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબરમાં ખાઈ શકાય તેવી અલગ-અલગ પ્રકારની કેરીઓ જાત વિકસાવી (Etv Bharat Gujarat)

વધુમાં આ પ્રકારના આંબાનું વાવેતર પોર્ટ કલ્ચર જેને બાગાયત ખેતીની ભાષામાં ડ્વાર્ફ વેરાઈટી તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, જેને કોઈપણ વ્યક્તિ ટેરેસ ગાર્ડન તરીકે કે તેના ઘરમાં 200 લીટર પાણી સમાઈ શકે તેવા પ્લાસ્ટિકના બેરલમાં વાવેતર કરી શકે છે. સામાન્ય રીતે ચાર વર્ષ બાદ કોઈ પણ આંબો ફળ આપતો થાય છે, ત્યારે આ પ્રકારના આંબામાં પણ પ્રતિ વર્ષે 15 થી 20 કિલો કેરી એક ઝાડમાં લાગી શકે છે. જેથી આ પ્રકારનું વાવેતર ટેરેસ ગાર્ડન અને લોકો પોતાના ઘરને આંગણે પણ વાવેતર કરીને ઘરમાં ઉગાડેલી કેરી સ્વયંમ તેઓ ખાઈ શકે તે પ્રકારનું ચિત્ર પણ હવે સ્પષ્ટ બની રહ્યું છે.

કુંડામા વાવી શકાય તેવી અલગ-અલગ પ્રકારની કેરીની જાતો

જુનાગઢના ખેડૂતે અલગ-અલગ પ્રકારની કેરીઓ જાત વિકસાવી
જુનાગઢના ખેડૂતે અલગ-અલગ પ્રકારની કેરીઓ જાત વિકસાવી (Etv Bharat Gujarat)

કુંડામાં વાવી શકાય અને ચાર વર્ષ બાદ એક ઝાડ ઓછામાં ઓછી 15 થી 20 કિલો કેરીનું ઉત્પાદન આપી શકે છે, તે કેરીની જાત પર એક નજર કરીએ તો અરુણિકા, અંબિકા, પુષા શ્રેષ્ઠા, પુષા સુર્યા, પુષા અરુણિમા પુષા લાલીમાં, પુષા પ્રતિભા, પુષા દીપશીખા, પુષા મનોહરી, પુષા પિતામ્બર, મલ્લિકા, આમ્રપાલી, સોનપરી, અમેરિકાની ટોમી એટકીન્સ, ઓસ્ટીન સિલેક્શન 13-3, ઇઝરાયેલની માયા, અમેરિકાની કીટ, થાઇલેન્ડની કેટીમોન, બારમાસી, બજરંગ બારમાસી, થાઈ ઓલ ટાઈમ, તાઈવાનની કિંગ ઓફ ચેકપટ અને કીગ ઓફ ચેગમાઈ, જાપાનની ઈરવીન મિયાઝાકી, થાઈલેન્ડની નેમ ડોક માય થાઈલેન્ડી મહાચનોક (બનાના કેરી) અને અમેરિકાની ફ્રુટપંચ નામની કેરીનુ વાવેતર મોટા કુંડામાં કરીને કોઈપણ વ્યક્તિ પોતાના ઘરે સફળતાપૂર્વક કેરીનું ઉત્પાદન કરી શકે છે. આ તમામ જાતીની કેરીઓ ભારત અને વિદેશમાં થતી કેરીના પ્રકારો છે જેને ઘરના આંગણે કે અગાસીના બગીચામાં વાવી શકાય છે.

