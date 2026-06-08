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ગીરની કેસર કેરીને મળ્યો GI ટેગ, જામકા ગીરના આ ખેડૂતે કેસરની ગૌરવભરી સોડમ પ્રસરાવી

હવેથી જામકા ગીરની કેસર કેરી જી.આઈ ટેગ સાથે સમગ્ર વિશ્વમાં સ્વાદના રસિકોનો ટેસ્ટ પૂરો કરતી પણ જોવા મળશે.

ગીરની કેસર કેરીને મળ્યો GI ટેગ
ગીરની કેસર કેરીને મળ્યો GI ટેગ (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 8, 2026 at 8:17 AM IST

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જુનાગઢ: જેમ ગીરના કેસરીને કોઈ પ્રમાણની જરૂર નથી, તેવી જ રીતે ગીરની કેસરને પણ પ્રમાણની જરૂર નથી. પરંતુ આધુનિક સમયમાં અને તેમાં પણ ગુણવત્તાને લઈને જ્યારે ખાદ્ય ચીજોની વાત આવે ત્યારે ગુણવત્તા યુક્ત ફળ છે, તેની વિશેષ ઓળખ તરીકે જીયોગ્રાફિકલ ઇન્ડેક્ષ ટેગ આપવામાં આવતો હોય છે. જેનાથી ફળની વિશેષ ઓળખ અને ગુણવત્તા જાહેર થતી હોય છે. ત્યારે જામકા ગીરના ખેડૂત પરસોતમભાઈ સિદપરા અને તેના પુત્રને ભારત સરકાર દ્વારા ગીરની કેસર તરીકે જી.આઈ ટેગ આપવામાં આવ્યો છે. હવેથી જામકા ગીરની કેસર કેરી જી.આઈ ટેગ સાથે સમગ્ર વિશ્વમાં સ્વાદના રસિકોનો ટેસ્ટ પૂરો કરતી પણ જોવા મળશે.

ગીરની કેસરને મળ્યો GI ટેગ

જે રીતે સમગ્ર વિશ્વમાં ગીરના સિંહોની એક અલગ ઓળખ અને રુંઆબ છે, બિલકુલ તેવી જ રીતે ગીરની કેસરનો પણ અલગ જલવો અને ઠાઠ જોવા મળે છે. સમગ્ર વિશ્વમાં સ્વાદના રસિકો આજે પણ ગીરની કેસર કેરી સિઝનમાં ખાવા માટે આખું વર્ષ રાહ જોતા હોય છે. ત્યારે સ્વાદ સોડમ અને કલર માટે જેની વિશેષ ઓળખ અને નામ મળ્યું છે. તેવી કેસરને હવે ગુણવત્તાની દ્રષ્ટિએ પણ પ્રમાણ મળી ગયું છે. ભારત સરકાર દ્વારા જામકા ગીરના પ્રગતિશીલ ખેડૂત પરસોત્તમભાઈ અને તેના પુત્ર કિશન સિદપરાને તમામ નીતિ નિયમો અને ફળની ગુણવત્તા સુગંધ અને પલ્પના કલરને ધ્યાને રાખીને તેમના દ્વારા ઉત્પાદિત થતી કેસર કેરીને જી.આઈ ટેગ નંબર 185/1 અને 185/2 આપવામાં આવ્યો છે.

ગીરની કેસર કેરીને મળ્યો GI ટેગ (Etv Bharat Gujarat)

GI ટેગ ફળની વિશેષ ઓળખ

કોઈ પણ ફળને GI ટેગ આપવામાં આવે તો તે ફળ સ્વાદ સુગંધ ગુણવત્તા અને તેના પલ્પને લઈને વિશેષ છે. તેવી ઓળખ થાય છે, આવી ઓળખ ગીરની કેસરને હવે મળી ચૂકી છે.કોઈ પણ ફળને GI ટેગ સરકારી ધોરણે મેળવવા માટે ખેડૂતોએ અરજી કરવાથી લઈને તેના જમીનના સર્વે નંબર પાણી પત્રક જે તે ફળના કેટલા વૃક્ષની ખેતી તેમના દ્વારા થાય છે, અને તેમાં કેટલી અલગ-અલગ વેરાઈટીના ફળોની ખેતી અને ઉત્પાદન મેળવવામાં આવી રહ્યું છે. આવી તમામ બાબતોને લઈને કોઈ પણ ફળ ઉત્પાદિત કરતા ખેડૂતે અરજી સ્વરૂપે ભારત સરકારના કૃષિ વિભાગને મોકલવામાં આવતું હોય છે. ત્યાર બાદ સરકારના ઉચ્ચ અધિકારીઓ ખેડૂત દ્વારા મોકલવામાં આવેલી અરજીમાં જે તે ફળની વિશેષ યોગ્યતા અને તેના ધારા ધોરણને લઈને જી.આઇ ટેગ અપાતો હોય છે. સીધી ભાષામાં કહીએ તો GI ટેગ એટલે કોઈ પણ પ્રકારના ખાદ્ય ચીજો ગુણવત્તા સભર છે તેનું ખરીદતા પૂર્વે જ ગ્રાહકને જાણ થાય તે માટે પણ જી.આઇ ટેગ એકદમ મહત્વનો બને છે.

GI ટેગ માટે ઉત્પાદિત થતી કેરીની ખેતી

કોઈ પણ ફળફળાદીને ગુણવત્તા યુક્ત ફળ તૈયાર કરવા માટે તેની ખેતી પદ્ધતિ પણ ખૂબ જ મહત્વની અને પાયાની બનતી હોય છે. કોઈ પણ ફળને યુનીક અને ગુણવત્તા સભર બનાવવા માટે ફળ પાકમાં આવતા ફૂલોથી લઈને પાક તૈયાર થાય ત્યાં સુધી વિશેષ કાળજી રાખવાની થતી હોય છે, ત્યાર બાદ કોઈ પણ ફળના પરીક્ષણ બાદ તેને વિશેષ યોગ્યતા અને ગુણવત્તા માટે GI ટેગ આપવામાં આવતો હોય છે. પ્રાકૃતિક પદ્ધતિથી અને દેશી ખાતરોથી ફળપાકનું ઉત્પાદન થતું હોય છે. જેમાં વિવિધ કલ્ચરો વિકસાવીને તેમજ કેરી જેવા પાકને રોગ જીવાત અને ફૂગ થી બચાવવા માટે બેગીગ જેવી વ્યવસ્થા પણ અનિવાર્ય બનતી હોય છે. પ્રાકૃતિક રીતે તૈયાર થતી કેરી ગુણવત્તા અને તેના સ્વાદ અને રંગમાં સૌથી અલગ બનતી હોય છે, જેથી આવી કેરી તૈયાર કરવા માટે સમયસર પાણી ખોરાક અને પ્રુનીગ પણ આટલું જ મહત્વનુ માનવામાં આવે છે. માવજત આંબાના ઝાડના ખામણાં દેશી ખાતર નિયમિત રીતે અલગ અલગ પ્રકારે પાંદડાના તૈયાર કરાતા ઉકાળા જીવામૃત અને ઘન જીવામૃત એનારોબીક અને એરોબિક પ્રવાહી કે જે કોઈ પણ જમીન અને ફળ પાકને બેક્ટેરિયાની તમામ જરુરીયાત પુરી કરે છે, તેને ટપક સિંચાઈ પદ્ધતિ દ્વારા સિંચાઈ કરીને આંબાના પાકને તૈયાર કરવામાં આવતો હોય છે.

જામકા ગીરના ખેડૂતની કેસર કેરીને મળ્યો GI ટેગ
જામકા ગીરના ખેડૂતની કેસર કેરીને મળ્યો GI ટેગ (Etv Bharat Gujarat)

પ્રાકૃતિક કેરીની વિશ્વમાં માંગ

જી આઈ ટેગ મેળવનાર ખેડૂત પુરુષોત્તમભાઈ સિદપરા એ ઈટીવી ભારત સાથે કરેલી વાતચીતમાં તેમણે પ્રાકૃતિક રીતે ઉત્પાદિત થતી કેરી અંગે વિગતો આપતા જણાવ્યું હતું કે, પ્રાકૃતિક રીતે તૈયાર થતાં તમામ ખાદ્ય ચીજો અને ફળફળાદી પાકોની માંગ પણ દેશ અને વિદેશ માં પણ આટલી જ જોવા મળતી હોય છે, ત્યારે વિશેષ પ્રકારે અને ખાસ ધારા ધોરણ અને ગુણવત્તા સાથે ઉત્પાદિત થયેલા ફળને સ્થાનિક બજારમાં અલગ ઓળખ આપવા માટે જે ટેગ મહત્વનો છે, સાથે સાથે આ જ પ્રકારના ફળો કે જે વિશ્વ માં નિકાસ કરી શકાય છે, તે પ્રકારની એક વ્યવસ્થા ઊભી થવી જોઈએ. જેમાં વેરહાઉસ ઉભા થાય અને સ્થાનિક કક્ષાએ જ્યાં જે વિસ્તારમાં ફળ પાકનું મહત્વ છે, અને સૌથી વધારે તે ઉત્પાદિત થાય છે. આવા વિસ્તારમાં વેર હાઉસ કોઈ પણ ફળને વિદેશમાં મોકલવા માટે પણ મહત્વનો બનતો હોય છે. જેને કારણે ખેડૂતોની આવકમાં ખૂબ વધારો પણ થઈ શકે છે.

દેશ અને વિદેશમાં વધતી કેસર કેરીની માંગ
દેશ અને વિદેશમાં વધતી કેસર કેરીની માંગ (Etv Bharat Gujarat)

સ્વાદ અને કલર જાળવવા માટે ફળ ઉતારવા પણ મહત્વના

સામાન્ય રીતે કોઈપણ ફળને તેના પ્રાકૃતિક અને અસલ સ્વાદ મેળવવા માટે ઝાડ પરથી તેને ઉતારવું પણ આટલું જ મહત્વનું માનવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે ખેડૂતો અને ઈજારદારો કેરીને તેના ડીટથી ઉતારી લેતા હોય છે જેના કારણે સ્વાદ કલર અને સુગંધ માટે ચીર સ્વરૂપે એસિડિક પદાર્થો કેરીના પ્રત્યેક ફળમાંથી બહાર નીકળી જતા હોય છે, જેને કારણે કેરી પાકયા બાદ તેમાં સ્વાદ કલર અને સુગંધ પ્રમાણમાં ખૂબ નહીવત જોવા મળે છે, જેથી કોઈ પણ ખેડૂત કેરીને આંબા પરથી ઉતારતા પૂર્વે પ્રત્યેક કેરીના ડીટ થી 1 cm દૂર દાંડી સાથે જો કેરીને ઉતારે તો તેમાં કુદરતી રીતે રહેલા એસિડિક તત્વો ચીરના રૂપમાં બહાર નીકળતા નથી, જેથી તે કેરી સ્વાદ સુગંધ અને કલર માં સૌથી વધારે યોગ્ય અને કોઈ પણ સ્વાદના રસિકને ઘેલા કરી મૂકે તે પ્રકારે તૈયાર થતી હોય છે.

કેસર કેરીને જી.આઈ ટેગ નંબર 185/1 અને 185/2 આપવામાં આવ્યો
કેસર કેરીને જી.આઈ ટેગ નંબર 185/1 અને 185/2 આપવામાં આવ્યો (Etv Bharat Gujarat)

GI ટેગ પ્રાપ્ત કરેલા ભારતના અન્ય ફળો

જે રીતે ગીરની કેસર કેરીને GI ટેગ પ્રાપ્ત થયો છે, તે જ રીતે ભારતના અન્ય પ્રાંતોમાં તૈયાર થતા ફળોને પણ તેની વિશેષ ગુણવત્તા અને સ્વાદ માટે જી.આઇ ટેગ પ્રાપ્ત થઈ ચૂક્યો છે, જેમાં કચ્છની ખારેક, રત્નાગીરી મહારાષ્ટ્રમાં થતી હાફૂસ કેરી, બિહારના મુજફ્ફરપૂરમાં થતી શાહી લીચી, મહારાષ્ટ્રના નાગપુરમાં થતી નારંગી, મહારાષ્ટ્રના મહાબળેશ્વરમાં થતી સ્ટ્રોબેરી, કેરલના વાઝહકુલમ વિસ્તારમાં થતા અનાનસ, બિહારના ભાગલપુરમાં થતા જરદાલુ, કર્ણાટકના ફુર્ગમાં થતા સંતરા, મહારાષ્ટ્રના જલગાંવમાં થતા કેળા જે તે રાજ્ય અને ભૌગોલિક વિસ્તારમાં ઉત્પાદિત થતા ગુણવત્તા સભર ફળ હોવાને કારણે પણ અગાઉ આ તમામ ફળોને જી.આઈ ટેગ પ્રાપ્ત થઈ ચૂક્યો છે.

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કેસર કેરીને જીઆઈ ટેગ મળ્યો
KESAR MANGO

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