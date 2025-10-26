ETV Bharat / state

વરસાદે ફેરવ્યું ખેડૂતોની મહેનત પર 'પાણી', નવસારી જિલ્લામાં ડાંગરના પાકને ભારે નુકસાન

બે દિવસથી પડેલા કમોસમી વરસાદે નવસારી જિલ્લામાં ખેડૂતોની આશા પર પાણી ફેરવી દીધું છે, સ્થિતિ એવી સર્જાઈ છે કે ડાંગરના પાકને વ્યાપક નુકસાન થયું છે.

નવસારી જિલ્લામાં ડાંગરના પાકને ભારે નુકશાન
નવસારી જિલ્લામાં ડાંગરના પાકને ભારે નુકશાન
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 26, 2025 at 4:14 PM IST

નવસારી: ગત બે દિવસથી પડેલા કમોસમી વરસાદે નવસારી જિલ્લામાં ખેડૂતોની આશા પર પાણી ફેરવી દીધું છે. પાંચમના દિવસે પડેલા આ ભારે વરસાદે ડાંગર પકવતા ખેડૂતોને આર્થિક રીતે ખોરવી નાખ્યા છે. પહેલાથી જ ઉનાળુ ડાંગરમાં નુકસાન સહન કરનારા ખેડૂતો હવે ચોમાસુ ડાંગરમાં પણ નુકસાન વેઠતા ભારે ચિંતામાં ગરકાવ થઈ ગયા છે.

ગત રોજ નવસારી તાલુકામાં 6.66 ઈંચ અને જલાલપોર તાલુકામાં 3.29 ઈંચ જેટલો વરસાદ નોંધાયો હતો. આ અચાનક પડેલા વરસાદને કારણે ખેતરોમાં ઉભેલા ડાંગરના પાકનો સોથ વળી ગયો છે. ઘણા ખેતરોમાં ડાંગરનો પાક ઢળી પડ્યો છે, તો જ્યાં કાપણી થઈ ગઈ હતી, ત્યાં કાપેલો ડાંગર પલળી જતાં તેને વ્યાપક નુકસાન પહોંચ્યું છે. આમ ખેડૂતોના મોઢામાં આવેલો “કોળિયો” છીનવાઈ જતાં તેઓ આર્થિક રીતે મુશ્કેલીમાં મુકાઈ ગયા છે.

વરસાદે ફેરવ્યું નવસારીના ખેડૂતોની મહેનત પર 'પાણી'

ડાંગરની ખેતીમાં સતત ઘટાડો

નવસારી જિલ્લામાં અગાઉ 70 હજાર હેક્ટર વિસ્તારમાં ચોમાસુ ડાંગર વાવેતર થતું હતું. પરંતુ છેલ્લા દાયકામાં વરસાદના પેટર્નમાં આવેલા ફેરફારને કારણે ખેડૂતોને ખેતીના પ્રકારમાં બદલાવ લાવવો પડ્યો છે. આજે આ વિસ્તાર ઘટીને આશરે 52 હજાર હેક્ટર જેટલો રહ્યો છે. ઉનાળુ ડાંગરમાં આ વર્ષે પહેલેથી જ પોષણક્ષમ ભાવ ન મળતા ખેડૂતોને નુકશાની સહન કરવી પડી હતી. હવે ચોમાસુ ડાંગરમાં પણ કુદરતના મારથી ખેડૂતોની આશા નિરાશામાં ફેરવાઈ છે.

નવસારી જિલ્લામાં ડાંગરના પાકને નુકસાન

ભારે વરસાદથી ખેડૂતોની મુશ્કેલીમાં વધારો

ગત રોજ પડેલા ધોધમાર વરસાદથી નવસારી અને આસપાસના વિસ્તારોમાં ખેતરોમાં પાણી ભરાઈ ગયું છે. જમીનદોસ્ત થયેલા પાકને કારણે ખેડૂતો હવે નવી રીતે વાવણી કરવા અસમર્થ બની ગયા છે. ખેતરમાંથી પાક કાપી ઘરના ઓટલા કે વાડામાં સુકવવા મૂકાયેલો ડાંગર પણ ભીંજાતા ખેડૂતોને મોટો આર્થિક ફટકો સહન કરવાનો વારો આવ્યો છે.

ખેડૂતો જણાવે છે કે, આ વર્ષે વરસાદની અસ્થિરતા સૌથી મોટો પડકાર બની રહી છે. જૂનમાં વરસાદ ન પડતા તેમણે જુલાઈ-ઓગસ્ટમાં ડાંગર રોપવાનું નક્કી કર્યું હતું, જેથી પાછોતરા વરસાદની અસરથી બચી શકાય. પરંતુ કુદરત સામે માનવીની યોજના નિષ્ફળ ગઈ છે. આ ધોધમાર વરસાદે ખેડૂતોની આખા વર્ષની મહેનત પર પાણી ફેરવી નાખ્યું છે.

ડાંગરનો કાપેલો પાક પાણીમાં પલળ્યો

ખેડૂતોની યોગ્ય સર્વે અને વળતરની માંગ

સ્થાનિક ખેડૂતો અને આગેવાનોની માંગ છે કે સરકાર તરત જ યોગ્ય સર્વે હાથ ધરે અને નુકશાન પામેલા ખેડૂતોને યોગ્ય વળતર આપે. ખેડૂતો જણાવે છે કે ઉનાળુ ડાંગરના સર્વેનું વળતર હજુ સુધી મળ્યું નથી, તેથી સરકાર આ વખતે વિલંબ ન કરે તે જરૂરી છે. સાથે જ સરકાર અને સહકારી મંડળીઓ ટેકાના ભાવે ડાંગરની ખરીદી કરે તેવી પણ માંગ ઉઠી રહી છે. ખેડૂતોનું કહેવું છે કે, હાલના પરિસ્થિતિમાં પૌવા અને રાઈસ મીલો ડાંગરનો ભાવ ઘટાડે તેવી શક્યતા છે, તેથી સરકાર ભાવ બાબતે નિયંત્રણ રાખે અને ખેડૂતોને યોગ્ય ભાવ અપાવવામાં મદદરૂપ થાય.

બદલાતા વાતાવરણ સામે ખેડૂતની જંગ

છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી કુદરતના માર સામે હિંમતપૂર્વક લડી રહેલા ખેડૂતો હવે થાકી રહ્યા છે. સતત અસ્થિર વરસાદ, અનિયંત્રિત તાપમાન અને બજારના ઉતાર-ચઢાવને કારણે ખેડૂતોની આવક ઘટી રહી છે. ઘણા ખેડૂતો ધીમે ધીમે ડાંગરની ખેતી છોડીને અન્ય પાકો તરફ વળવાનો વિચાર કરી રહ્યા છે.

નવસારી જિલ્લામાં ડાંગરના પાકને ભારે નુકશાન

સરકાર અને સહકારી મંડળીઓની ભૂમિકા

આ સ્થિતિમાં સરકારની ભૂમિકા અત્યંત મહત્વપૂર્ણ બની છે. ખેડૂતોની આશા છે કે સરકાર તાત્કાલિક સહાય જાહેર કરે, ઝડપી સર્વે હાથ ધરે અને સહકારી મંડળીઓ મારફતે ટેકાના ભાવે ખરીદી શરૂ કરે. જો સમયસર પગલાં લેવાશે તો ખેડૂતોને થોડી રાહત મળી શકે છે. સ્થાનિક આગેવાનોએ પણ સરકારને અપીલ કરી છે કે, ખેડૂતોની હાલની દયનીય સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખી રાહત પેકેજ જાહેર કરવું જોઈએ.

ખેડૂતોને સરકાર પાસે આશા

કુદરત સામે માનવી હંમેશા નબળો સાબિત થયો છે, તેમ છતાં ખેડૂત પોતાની મહેનત અને વિશ્વાસથી દર વર્ષે ખેતરમાં ઉતરે છે. પરંતુ સતત કુદરતી આફતો અને અનિશ્ચિત હવામાનના કારણે ખેડૂત હવે મજબૂર બની રહ્યો છે. નવસારીના ડાંગર પકવતા ખેડૂતો માટે આ વર્ષ ફરી એક મુશ્કેલી સમાન સમાન સાબિત થયું છે. સરકાર સમયસર મદદરૂપ બને તો જ ખેડૂતોની આશામાં ફરી નવી કળી ફૂટશે નહીં તો આર્થિક નુકશાન સાથે ખેડૂતોની આશા પણ સૂકાઈ જશે.

