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પાટણ જિલ્લામાં ખેડૂતો પરંપરાગત ખેતી છોડી નવા પાક તરફ વળ્યા, સિદ્ધપુર તાલુકાના ખેડૂતે મરચાની કરી સફળ ખેતી

સિદ્ધપુર પંથકના પ્રવીણભાઈ ઠાકોર નામના ખેડૂતે આ વખતે ચીલાચાલું ખેતી છોડીને મરચાનુ વાવેતર કર્યું છે, જેમાં તેમને સફળતા મળતી દેખાઈ રહી છે.

પાટણ જિલ્લામાં ખેડૂતો પરંપરાગત ખેતી છોડી નવા પાક તરફ વળ્યા
પાટણ જિલ્લામાં ખેડૂતો પરંપરાગત ખેતી છોડી નવા પાક તરફ વળ્યા (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 29, 2026 at 8:09 PM IST

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પાટણઃ રણની કાંધીએ આવેલા પાટણ જિલ્લાનું વાતાવરણ સૂકું હોય છે, અને અહીં ત્રણ ઋતુઓમાં ચોમાસુ પણ અહીં સંતુલિત હોતું નથી. કોઈ વર્ષ દુષ્કાળ આવે તો ક્યારેક પુરની સ્થિતિ પણ સર્જાય છે.

વરસાદ પણ ખેતી લાયક પડતો હોતો નથી અને જયારે પડે છે ત્યારે પાક ધોવાઈ જાય છે, તેના કારણે અહીં ખેતી પર અસર પડે છે. જોકે નર્મદાના પાણી હવે ગામો ગામ પહોંચ્યા છે, ત્યારે પાટણ જિલ્લાના ખેડૂતો પ્રતિકૂળ વાતાવરણને કારણે હવે ખેતીમાં બદલાવ કરવા લાગ્યા છે.

પાટણ જિલ્લામાં ખેડૂતો પરંપરાગત ખેતી છોડી નવા પાક તરફ વળ્યા (Etv Bharat Gujarat)

પાટણ જિલ્લામાં મુખ્ય પાકમા એરંડા, તેલીબિયાં, બીટી કપાસ અને ચણા જેવા પાકોનું વાવેતર પ્રમાણમા ઠીક ઠીક અથવા વિક્રમજનક થતું હોય છે, જોકે, હવે ખેડૂતો પરંપરાગત ખેતી છોડીને આધુનિક પદ્ધતી અપનાવીને બાગાયત તેમજ શાક ભાજીના પાકને પ્રાધાન્ય આપતા થયા છે.

સિદ્ધપુર પંથકના ખેડૂતો હવે ખેતીમા નવા નવા પ્રયોગો કરી રહ્યા છે, અહીંના ખેડૂતો બટાટા, મગફળી, ડ્રેગનફ્રુટ જેવા પાકોનુ વાવેતર કરતા થયા છે, ચાલુ ખરીફ સીઝનમાં આ વખતે મરચી, લીલા મરચાનુ પણ સારા એવા પ્રમાણમા વાવેતર થયું છે.

ટપક સિંચાઈ પદ્ધતીથી મરચાની ખેતીને બનાવી સફળ
ટપક સિંચાઈ પદ્ધતીથી મરચાની ખેતીને બનાવી સફળ (Etv Bharat Gujarat)

સિદ્ધપુર પંથકના કણોસણ ગામના પ્રવીણભાઈ ઠાકોર નામના ખેડૂતે પણ આ વખતે ચીલાચાલું ખેતી છોડીને મરચાનુ વાવેતર કર્યું છે. તેની પાછળનું કારણ ઓછો ખર્ચ, ઓછી મહેનત અને પાકને માફક વાતાવારણને ગણાવી રહ્યાં છે.

પ્રવીણભાઈએ તેમના ખેતરમાં ટપક ફુવારા પદ્ધતિ અપનાવી છે, તેમણે સરકારની ખેતી લક્ષી યોજનાઓ તેમજ પોતાની સુજબુજ થી આ વખતે વાવેતરમા બદલાવ કર્યો છે અને પરંપરાગત ખેતીને બદલે મરચાનું વાવેતર કર્યુ છે અને તેમા સફળતા મળતી પણ દેખાઈ રહી છે.

સિદ્ધપુર તાલુકાના ખેડૂતે મરચાની કરી સફળ ખેતી
સિદ્ધપુર તાલુકાના ખેડૂતે મરચાની કરી સફળ ખેતી (Etv Bharat Gujarat)

તેમનું કહેવું છે કે, મરચાનું વાવેતર કર્યા બાદ ત્રીસથી ચાલીસ દિવસમા મરચાનો પાક તૈયાર થઈ જાય છે. આમ ઓછી મહેનત, અને ઓછા ખર્ચે મરચાનો પાક તૈયાર થઈ જાય છે અને વળતર પણ વધુ મળે છે.

હાલની સ્થિતિમા મોંઘવારીની સાથે મોંઘાદાટ બિયારણો, ખાતરની વધતી કિંમત, તેમજ કુદરતી આફતો જેવી સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને ખેડૂતો પણ હવે કૃષિ ક્ષેત્રે બદલાવ કરવા લાગ્યા છે. ત્યારે સિદ્ધપુર પંથકના ખેડૂતે પરંપરાગત ખેતીને બદલે આ વખતે મરચાના પાક પર હાથ અજમાવ્યો છે અને તેમાં તેમને સફળતા મળતી પણ દેખાઈ રહી છે.

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TAGGED:

PATAN FARMER
SUCCESSFULLY CULTIVATED CHILLIES
AGRICULTURE NEWS
મરચાની ખેતી
GUJARAT FARMERS

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