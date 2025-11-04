ETV Bharat / state

તાપી જિલ્લાની મુલાકાતે કૃષિ મંત્રી : પાક નુકસાનીનું નિરીક્ષણ કરી ખેડૂતો સાથે સંવાદ કર્યો

તાપી જિલ્લાના વ્યારા તાલુકાના ખોડતળાવ ગામ ખાતે કૃષિ મંત્રી જીતુ વાઘાણી સહિત મંત્રીઓએ પાક નુકસાનીનું નિરીક્ષણ કર્યું.

તાપી જિલ્લાની મુલાકાતે કૃષિ મંત્રી
તાપી જિલ્લાની મુલાકાતે કૃષિ મંત્રી (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 4, 2025 at 9:19 AM IST

1 Min Read
તાપી : તાજેતરમાં ગુજરાતમાં વરસેલા કમોસમી વરસાદ બાદ તૈયાર પાકને ભારે નુકસાન થયું છે. રાજ્યના કૃષિ મંત્રી જીતુ વાઘાણી તેમજ રાજ્ય મંત્રી અને પ્રભારી મંત્રી વ્યારા તાલુકાના ખોડતળાવ ગામે પાક નુકસાનીનું નિરીક્ષણ માટે પહોંચ્યા હતા. જો કે, મોડી સાંજના સમયે પહોંચેલા મંત્રીઓએ ટોર્ચના સહારે નિરીક્ષણ કર્યું હતું.

તાપી જિલ્લાની મુલાકાતે કૃષિમંત્રી : દક્ષિણ ગુજરાતના તાપી જિલ્લામાં પડેલા કમોસમી વરસાદ વચ્ચે ડાંગર સહિતના પાકોમાં વ્યાપક નુકસાન થવા પામ્યું છે. ત્યારે વ્યારા તાલુકાના ખોડતળાવ ગામે રાજ્યના કેબિનેટ કૃષિ મંત્રી જીતુ વાઘાણી તેમજ રાજ્યના મંત્રી રમેશ કટારા અને પ્રભારી મંત્રી નરેશ પટેલ પાક નુકસાનીનું નિરીક્ષણ કરવા આવ્યા હતા. ટોર્ચના સહારે અંધારામાં ડાંગર પાકની નુકસાની અંગે નિરીક્ષણ કર્યું હતું. આ તકે અધિકારીઓ અને હોદ્દેદારો હાજર રહ્યા હતા.

પાક નુકસાનીનું નિરીક્ષણ કરી ખેડૂતો સાથે સંવાદ કર્યો (ETV Bharat Gujarat)

મંત્રીઓએ ખેડૂતો સાથે સંવાદ કર્યો : આ બાદ મંત્રીઓએ ખેડૂતો સાથે સંવાદ સાધ્યો હતો. જેમાં સ્થાનિક ખેડૂતો દ્વારા એક બાજુ મોંઘવારીનો માર અને બીજી બાજુ કમોસમી વરસાદનો માર બાબતે ઉગ્ર રજૂઆત કરી હતી. મંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે, અમે એના માટે જ આવ્યા છે. સ્થાનિક ખેડૂતો દ્વારા રાજ્યના કૃષિ મંત્રી જીતુ વાઘાણી સમક્ષ ખેડૂતોની આપવીતી જણાવી હતી.

તાપી જિલ્લાની મુલાકાતે કૃષિ મંત્રી (ETV Bharat Gujarat)

ખેડૂતોની વ્યથા અને માંગ : સ્થાનિક ખેડૂતોએ જણાવ્યું કે, આજના સમયમાં મોંઘવારી છે, ખેતી કાર્યમાં વપરાતી વસ્તુઓ મોંઘી છે. ખેડૂતો દેવા કરીને ખેતી કરે છે, અને કમોસમી વરસાદ આવવાથી ખેડૂતોનો પાક બગડે છે અને તે દેવાદાર થાય છે. ત્યારે હાલના સમયમાં ખેડૂતોની સ્થિતિ ખરાબ છે. ખેડૂતો પોષણક્ષમ ભાવ મળે તે દિશામાં ચર્ચા કરવામાં આવે તેવી રજૂઆત કરવામાં આવી હતી.

પાક નુકસાની સર્વે : કૃષિ મંત્રી સહિતના મંત્રીઓ દ્વારા સમગ્ર ગુજરાતમાં પાક નુકસાની અંગે નિરીક્ષણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. ખેડૂતો આશા લઈને બેઠા છે કે તેમને વહેલી તકે પૂરતું વળતર ચૂકવવામાં આવે. સાથે જ ફરી પાછો ખેડૂત ઉભો થઈ શકે અને નવો પાક કરી શકે તે દિશામાં કામ કરવું જોઈએ.

