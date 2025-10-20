ETV Bharat / state

મંત્રી બન્યા બાદ ભાવનગર પહોંચેલા જીતુ વાઘાણીનો હુંકાર, કહ્યું 'ક્યારેય પાછો પડ્યો નથી અને પડીશ નહીં...'

રાજ્યના મંત્રીમંડળમાં થયેલા વિસ્તરણમાં જીતુ વાઘાણીને કૃષિ વિભાગનો હવાલો સોંપવામાં આવ્યો છે. ભાવનગર આવતા બાઈક રેલી દ્વારા તેમનું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 20, 2025 at 4:14 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ભાવનગર: ગુજરાતની ભૂપેન્દ્ર પટેલની સરકારમાં હાલમાં થયેલા મંત્રીમંડળના ફેરફારમાં ભાવનગર પશ્ચિમના ધારાસભ્ય જીતુભાઈ વાઘાણીને કૃષિ મંત્રીનો વિભાગ સોંપવામાં આવ્યો છે.

ભુપેન્દ્ર પટેલ સરકારમાં કેબિનેટ મંત્રી બન્યા બાદ જીતુભાઈ વાઘાણી પ્રથમ વખત ભાવનગર પોતાના વતન પરત ફરતા જ નારી ચોકડી સર્કલથી બાઇક રેલી દ્વારા તેમનું ઉમળકાભેર સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. નારી ચોકડીથી લઈને શહેર કાર્યાલય સુધી ઠેર ઠેર તેમનું પુષ્પવર્ષાથી સ્વાગત કરાયું હતું.

મંત્રી બન્યા બાદ ભાવનગર પહોંચેલા જીતુ વાઘાણીનું ભવ્ય સ્વાગત (Etv Bharat Gujarat)

કૃષિ ક્ષેત્રે પ્રાકૃતિક ખેતીને મહત્વ

ગુજરાતના કૃષિ મંત્રી જીતુભાઈ વાઘાણીએ જણાવ્યું હતું કે, 'મને સરકારે જે જવાબદારી સોંપી છે, તેમા કૃષિ ખેડૂત કલ્યાણ, પશુપાલન ઉદ્યોગ અને ગૌ સંવર્ધનની તેની અમલવારી ચુસ્તપણે કરવામાં આવશે. ખેડૂતોનું જીવન નવોદય થાય અને પ્રાકૃતિક ખેતી તરફ ખેડૂતો વળે તેવા અમારા પ્રયાસો રહેશે. આથી હું ખેતી ક્ષેત્રે ખેડૂતોનું કલ્યાણ થાય તે દિશા તરફ આગળ વધીશ'.

જીતુભાઈ વાઘાણીનું ભાવનગરમાં ઉમળકાભેર સ્વાગત
જીતુભાઈ વાઘાણીનું ભાવનગરમાં ઉમળકાભેર સ્વાગત (Etv Bharat Gujarat)

ઝેરી ચીઝ પેટમાં જાય નહીં અને ચેતવણી

ભાવનગરમાં યોજાયેલી સ્વાગત અને બાઈક રેલીમાં કૃષિ મંત્રી જીતુભાઈ વાઘાણીએ જણાવ્યું હતું કે, ખાસ કરીને ઝેરી શાકભાજી અને અનાજ જે ઝેરી વસ્તુ પેટમાં જતી હોય છે, તેને લઈને પ્રયાસ કરવામાં આવશે કે લોકો પ્રાકૃતિક ખેતી તરફ વધારે વળે. આ સાથે જે લોકો નકલી બિયારણ કે દવાઓ બનાવે છે તે લોકોને છોડવામાં આવશે નહીં અને કાયદેસર કડક કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે.

ભાજપના કાર્યકર્તાઓ અને સમર્થકોએ બાઈક રેલી યોજી
ભાજપના કાર્યકર્તાઓ અને સમર્થકોએ બાઈક રેલી યોજી (Etv Bharat Gujarat)

'હું ક્યારે પાછો પડ્યો નથી અને ક્યારેય પાછો પડીશ નહીં...'

વાઘાણીએ વધુાં જણાવ્યું હતું કે, દરેક લોકોનું જીવન તંદુરસ્ત બને પશુપાલન, મત્સ્ય ઉદ્યોગ માછીમારોનું વધારે કલ્યાણ થાય એવો પ્રયાસ રહેશે. હું ક્યારે પાછો પડ્યો નથી અને ક્યારેય પાછો પડીશ નહીં સેવાના કામ માટે.

  1. ફરી એકવાર MLA જીતુભાઈ વાઘાણીએ કેબિનેટ મંત્રી તરીકે લીધા શપથ, જાણો તેમના રાજકીય સફર વિશે
  2. ગુજરાત સરકારનું નવું મંત્રીમંડળ: કેબિનેટની પ્રથમ બેઠક પૂરી, નવા મંત્રીઓને કરાઈ ખાતાની ફાળવણી

TAGGED:

AGRICULTURE MINISTER JITU VAGHANI
BHAVNAGAR MLA JITU VAGHANI
GUJARAT CABINET RESHUFFLE
JITU VAGHANI WARM WELCOME
JITU VAGHANI STATEMENT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.