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શ્રાવણમાં સોમનાથ મહાદેવના દર્શને પહોંચ્યા કૃષિમંત્રી જીતુ વાઘાણી, ધ્વજારોહાણ કરીને કરી પૂજા-અર્ચના

કૃષિમંત્રી વાઘાણીએ સહ પરિવાર 'સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વ વિશેષ મહાપૂજા'માં ભાગ લીધો હતો.

શ્રાવણમાં સોમનાથ મહાદેવના દર્શને પહોંચ્યા કૃષિમંત્રી જીતુ વાઘાણી
શ્રાવણમાં સોમનાથ મહાદેવના દર્શને પહોંચ્યા કૃષિમંત્રી જીતુ વાઘાણી (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 16, 2026 at 9:57 PM IST

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ગીર સોમનાથ: શ્રાવણ માસના પવિત્ર અવસરે પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ શ્રી સોમનાથ મહાદેવના સાનિધ્યમાં ભક્તિ અને આસ્થાભર્યું વાતાવરણ જોવા મળ્યું હતું. આ પ્રસંગે કૃષિમંત્રી જીતુભાઈ વાઘાણીએ સહ પરિવાર શ્રી સોમનાથ મંદિરે પહોંચીને ભગવાન સોમનાથ મહાદેવના દર્શન કરી પૂજા-અર્ચના કરી હતી.

કૃષિમંત્રી વાઘાણીએ સહ પરિવાર 'સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વ વિશેષ મહાપૂજા'માં ભાગ લીધો હતો. વૈદિક મંત્રોચ્ચાર વચ્ચે અખંડ દીપ સમક્ષ પૂજાવિધિ કરી તેમણે પંચામૃત, પવિત્ર ગંગાજળ સહિત વિવિધ દ્રવ્યો ભગવાન સોમનાથને અર્પણ કરી શ્રદ્ધાપૂર્વક મહાદેવનું અર્ચન કર્યું હતું.

શ્રાવણમાં સોમનાથ મહાદેવના દર્શને પહોંચ્યા કૃષિમંત્રી જીતુ વાઘાણી
શ્રાવણમાં સોમનાથ મહાદેવના દર્શને પહોંચ્યા કૃષિમંત્રી જીતુ વાઘાણી (ETV Bharat Gujarat)

સનાતન સંસ્કૃતિ અને સ્વાભિમાનનો સંદેશ
સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વ સોમનાથના ઐતિહાસિક વારસા, સનાતન સંસ્કૃતિ અને રાષ્ટ્રના આત્મ ગૌરવ સાથે જોડાયેલો મહત્વપૂર્ણ પ્રસંગ છે. જાન્યુઆરી 2026માં યોજાયેલા સ્વાભિમાન પર્વ દરમિયાન વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પણ સોમનાથના હજારો વર્ષના વારસા અને ભારતની સાંસ્કૃતિક અસ્મિતાના સંદર્ભમાં સંબોધન કર્યું હતું.

શ્રાવણમાં સોમનાથ મહાદેવના દર્શને પહોંચ્યા કૃષિમંત્રી જીતુ વાઘાણી
શ્રાવણમાં સોમનાથ મહાદેવના દર્શને પહોંચ્યા કૃષિમંત્રી જીતુ વાઘાણી (ETV Bharat Gujarat)

ઢોલ-શરણાઈના સૂર વચ્ચે ધ્વજારોહણ
મહાપૂજા પૂર્ણ થયા બાદ ઢોલ-શરણાઈના સૂર વચ્ચે કૃષિમંત્રી વાઘાણીએ મંદિર પરિસરમાં ધ્વજારોહણ કર્યું હતું. ત્યારબાદ સોમનાથના દર્શનાર્થે આવેલા યાત્રિકો વચ્ચે જઈ તેમણે ભક્તો સાથે 'હર હર મહાદેવ'નો નાદ કર્યો હતો. આ દરમિયાન મંદિર પરિસર ભક્તિના જયઘોષથી ગુંજી ઉઠ્યું હતું. મંદિર પ્રાંગણમાં આવેલી લોખંડી પુરુષ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની પ્રતિમાને પણ કૃષિમંત્રી વાઘાણીએ સ્મૃતિ વંદન કરી શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરી હતી.

ગૌશાળામાં ગૌપૂજન કરી સેવા કાર્યને બિરદાવ્યું
શ્રી સોમનાથ મહાદેવના દર્શન બાદ કૃષિમંત્રી વાઘાણીએ શ્રી સોમનાથ ટ્રસ્ટની ગૌશાળાની મુલાકાત લીધી હતી. અહીં તેમણે શ્રદ્ધા અને આસ્થાભાવ સાથે ગૌપૂજન કર્યું હતું. ગૌશાળામાં ગૌમાતાની કરવામાં આવતી સેવા અને સંભાળની કામગીરી અંગે જાણકારી મેળવી ગૌસેવકોના સેવાભાવને બિરદાવ્યો હતો.

ટ્રસ્ટ દ્વારા તસવીર અને પ્રસાદ અર્પણ
આ પ્રસંગે સોમનાથ ટ્રસ્ટના જનરલ મેનેજર વિજયસિંહ ચાવડાએ ટ્રસ્ટ વતી કૃષિમંત્રી જીતુભાઈ વાઘાણીને શ્રી સોમનાથ મહાદેવની તસવીર તેમજ પ્રસાદ ભેટ અર્પણ કર્યો હતો. સમગ્ર પ્રવાસ દરમિયાન જનરલ મેનેજર વિજયસિંહ ચાવડા મંત્રી વાઘાણી સાથે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

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TAGGED:

SOMNATH MAHADEV TEMPLE
SHRAVAN MONTH
JITUBHAI VAGHANI
સોમનાથ મહાદેવ મંદિર
SOMNATH MAHADEV TEMPLE

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