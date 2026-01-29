યુરિયાનું ડાયવર્ઝન અટકાવવા કૃષિ વિભાગની ડ્રાઇવ, નવસારીમાં ઔદ્યોગિક એકમમાં તપાસ હાથ ધરી
રાજ્યમાં યુરિયાનું ડાયવર્ઝન થતું અટકાવવા કૃષિ વિભાગ દ્વારા રાજ્યવ્યાપી ડ્રાઇવ હાથ ધરવામાં આવી છે.
નવસારી: રાજ્યમાં યુરિયાનું ડાયવર્ઝન અટકાવવા માટે કૃષિ વિભાગ દ્વારા રાજ્યવ્યાપી ડ્રાઇવ હાથ ધરવામાં આવી છે. કૃષિ વિભાગની ટીમ દ્વારા નવસારીના વિવિધ ઔદ્યોગિક એકમોમાં આકસ્મિક રેડ કરવામાં આવી હતી. ચીખલીના માણેકપોર તેમજ બામણવેલ ગામમાં ચાલતા વિવિધ ઔદ્યોગિક એકમમાં તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી. યુરિયાના સેમ્પલો લઇ તેને તપાસ માટે લેબોરેટરીમાં મોકલવામાં આવ્યા છે.
નવસારીની ઔદ્યોગિક એકમોમાં કૃષિ વિભાગના દરોડા
ગુજરાતમાં કૃષિ વિભાગ દ્વારા યુરિયાના ગેરવપરાશને અટકાવવા માટે રાજ્યવ્યાપી દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. રાજ્યમાં એગ્રીકલ્ચર ગ્રેડ યુરિયાનું ડાયવર્ઝન થતું અટકાવવા માટે કૃષિ વિભાગ દ્વારા વિશેષ ડ્રાઇવ શરૂ કરવામાં આવી છે. આ ડ્રાઇવ અંતર્ગત કૃષિ વિભાગની ટીમ દ્વારા નવસારી જિલ્લામાં આવેલા વિવિધ ઔદ્યોગિક એકમોમાં આકસ્મિક રેડ કરવામાં આવી હતી. ચીખલી તાલુકાના માણેકપોર તેમજ બામણવેલ ગામે ચાલતા વિવિધ ઔદ્યોગિક એકમોમાં કૃષિ વિભાગની ટીમે તપાસ હાથ ધરી હતી. તપાસ દરમિયાન ઔદ્યોગિક એકમોમાં ઉપયોગમાં લેવાતા યુરિયા ખાતરના સેમ્પલો લેવામાં આવ્યા હતા.
પ્રાપ્ત થયેલી માહિતી અનુસાર, કેટલાક ઔદ્યોગિક એકમોમાં એગ્રીકલ્ચર ગ્રેડ યુરિયાનો ઉપયોગ થતો હોવાની ફરિયાદો મળી હતી. સામાન્ય રીતે ઔદ્યોગિક ઉપયોગ માટે ટેક્નિકલ ગ્રેડ યુરિયા વપરાવાનો હોય છે, પરંતુ તે એગ્રીકલ્ચર ગ્રેડ યુરિયા કરતા 6 થી 7 ટકા મોંઘો પડતો હોય છે. આ કારણે કેટલાક ઔદ્યોગિક એકમો ખર્ચ બચાવવા માટે સસ્તા એગ્રીકલ્ચર ગ્રેડ યુરિયાનો ગેરકાયદેસર રીતે ઉપયોગ કરતા હોવાની શંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી હતી.
નવસારી જિલ્લામાં ભૂતકાળમાં પણ આવા બનાવો સામે આવ્યા હતા, જેમાં એગ્રીકલ્ચર ગ્રેડ યુરિયાનું ઔદ્યોગિક એકમોમાં ગેરવપરાશ થતો હતો. તે સમયે કૃષિ વિભાગ દ્વારા કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી અને તેમાં કેટલાક અધિકારીઓ સામે સસ્પેન્શન જેવી કડક કાર્યવાહી પણ કરવામાં આવી હતી.
હાલની કાર્યવાહી હેઠળ લેવામાં આવેલા યુરિયા સેમ્પલોને તપાસ માટે લેબોરેટરીમાં મોકલવામાં આવ્યા છે. રિપોર્ટના આધારે જવાબદાર ઔદ્યોગિક એકમો સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે, તેમ કૃષિ વિભાગ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે. કૃષિ વિભાગની આ કાર્યવાહીથી યુરિયાના ગેરવપરાશ પર રોક લગાવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે.
