કૃષિ સહાય પેકેજ અને સરકારની ખોરા ટોપરા જેવી દાનત! કોંગ્રેસે સરકાર પર ઉઠાવ્યા અનેક સવાલો
સરકારનું રાહત સહાય પેકેજને કોંગ્રેસ કિસાન સેલના પ્રમુખ પાલ આંબલીયા ખોરા ટોપરા જેવુ ગણાવી રહ્યા છે.
Published : November 17, 2025 at 4:49 PM IST
જુનાગઢ : રાજ્ય સરકાર દ્વારા ખેડૂતોને કૃષિ રાહત પેકેજ જાહેર કર્યું છે, તેને વેરા વસુલાત માટેના પેકેજ સાથે કિસાન કોંગ્રેસના નેતા પાલ આંબલીયા સરખાવી રહ્યા છે. સરકાર દ્વારા રાહત સહાય પેકેજમાં રજીસ્ટર થવા માટે પાણી પત્રક ફરજિયાત બનાવવામાં આવ્યું છે. આવા પાણી પત્રકો મેળવવા માટે ખેડૂતો ગ્રામ પંચાયત કચેરીએ આવી રહ્યા છે, તેવા તમામ ખેડૂતના કરવેરા બાકી હોય તો વસુલી લેવાની આદેશ રાજ્યની સરકારે ગ્રામ પંચાયતોને કરતા સરકારે રાહત સહાય પેકેજના નામ પર ખેડૂતો પાસેથી વેરા ભેગા કરવાનું કામ કરી રહી છે, તેવો આક્ષેપ લગાવીને રાહત પેકેજને ખોરા ટોપરા સમાન ગણાવ્યુ છે.
સરકારનુ કૃષિ રાહત પેકેજ ખોરા ટોપરા જેવુ
રાજ્ય સરકાર દ્વારા ખરીફ પાકોમાં માવઠાના વરસાદથી થયેલા નુકસાન બાદ ખેડૂતોને રાહત સહાય પેકેજ જાહેર કર્યું છે. સરકારનું રાહત સહાય પેકેજને કોંગ્રેસ કિસાન સેલના પ્રમુખ પાલ આંબલીયા ખોરા ટોપરા જેવુ ગણાવી રહ્યા છે. સરકાર દ્વારા રાહત સહાય પેકેજમાં રજીસ્ટર થવા માટે પાણી પત્રક ફરજિયાત બનાવવામાં આવ્યું છે. જે ગ્રામ પંચાયતના તલાટી મંત્રી પાસેથી ખેડૂતોને મળતું હોય છે, ત્યારે રાજ્ય સરકારના એક આદેશ અનુસાર પાણી પત્રક આપતા પૂર્વે ખેડૂતોનો જો કોઈ કરવેરો બાકી હોય તો તેને વસુલી લેવો આવો આદેશ પંચાયતોને કરવામાં આવ્યો છે. જેને કોંગ્રેસના ખેડૂત નેતા પાલ આંબલીયા ખૂબ જ વખોડી રહ્યા છે અને સરકાર રાહત સહાય પેકેજના રૂપકડા નામ નીચે ખેડૂતો પાસેથી ટેક્સના પૈસા વસૂલવાની એક મેલી મુરાદ સાથે સરખાવી છે.
સરકારના અનેક પરિપત્રો શંકાસ્પદ
રાજ્ય સરકાર દ્વારા પહેલા પણ ટેકાના ભાવે મગફળી ખરીદી અથવા તો સહાય રાહત પેકેજ બેમાંથી એક પસંદ કરવાના પરિપત્રો પણ છાને ખુણે લાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, પરંતુ ખેડૂતોને સમગ્ર મામલાની જાણ થઈ જતા ખેડૂતોના આંદોલન અને વિરોધની વચ્ચે આવા પરિપત્રો લાગુ કરવામાં સરકારને નિષ્ફળતા મળી હતી. વધુમાં એક હેક્ટરની મર્યાદામાં 25,000ના રાહત સહાય પેકેજની સામે 3000 કાપીને 22,000 કરવામાં આવ્યા છે, તેવી જ રીતે ચાર હેક્ટરની મહત્તમ મર્યાદાની સામે માત્ર બે હેક્ટર મર્યાદામાં ખેડૂતોને સહાય કરવાની જાહેરાત કરાઈ છે, વધુમાં SDRF અને મુખ્યમંત્રી કિસાન સહાય પેકેજ અંતર્ગત 01 લાખ 44 હજારની સામે માત્ર 44,000 જેટલું રાહત સહાય પેકેજ જાહેર કરીને ખેડૂતોને સરકાર પોતાની ખોરા ટોપરા જેવી દાનતથી છેતરી રહી છે.
