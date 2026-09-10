વડોદરામાં ગ્રામ સેવકોની પડતર માંગણીઓને લઇને આંદોલન, કલેક્ટરને આવેદન આપ્યું
ગુજરાત રાજ્ય ગ્રામસેવક મહામંડળના આહ્વાન હેઠળ વડોદરા ગ્રામ સેવક મંડળ દ્વારા જિલ્લા કલેક્ટરને આવેદનપત્ર પાઠવવામાં આવ્યું છે.
Published : September 10, 2026 at 7:09 PM IST
વડોદરા: વડોદરામાં ગ્રામ સેવકોની પડતર માંગણીઓને લઈને આંદોલન ઉગ્ર બન્યું છે. ગુજરાત રાજ્ય ગ્રામસેવક મહામંડળના આહ્વાન હેઠળ વડોદરા ગ્રામ સેવક મંડળ દ્વારા જિલ્લા કલેક્ટરને આવેદનપત્ર પાઠવવામાં આવ્યું છે. ગ્રામ સેવકો પાસે નિયત જોબચાર્ટ મુજબ જ કામગીરી કરાવવી, અન્ય કેડરની કામગીરી સોંપવાનું બંધ કરવું, મહેકમ વધારવો, પ્રમોશનની તકો શરૂ કરવી, T.A. અને ડિજિટલ કામગીરીનું વિશેષ ભથ્થું આપવા સહિતની માંગણીઓ કરવામાં આવી છે.
ગ્રામ સેવકોની વિવિધ પડતર માંગણીઓને લઇને વિરોધ
વડોદરામાં ગ્રામ સેવકોની વિવિધ પડતર માંગણીઓને લઈને વિરોધનો કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. ગુજરાત રાજ્ય ગ્રામસેવક મહામંડળ દ્વારા રાજ્યવ્યાપી રજૂઆત અને આંદોલનના ભાગરૂપે વડોદરા ગ્રામ સેવક મંડળે જિલ્લા કલેક્ટરને આવેદનપત્ર પાઠવી પોતાની માંગણીઓ અંગે રજૂઆત કરી છે. ગ્રામ સેવકોના જણાવ્યા મુજબ, લાંબા સમયથી કામગીરીના ભારણ, મહેકમની અછત અને અન્ય કેડરની કામગીરી સોંપવાના પ્રશ્નો અંગે રજૂઆત કરવામાં આવી રહી છે, પરંતુ સંતોષકારક ઉકેલ આવ્યો નથી.
ગ્રામ સેવક મહામંડળના આવેદનપત્રમાં ગ્રામ સેવકોને તેમના નિયત જોબચાર્ટ મુજબ જ કામગીરી સોંપવાની મુખ્ય માંગ કરવામાં આવી છે. આવેદનપત્રમાં જણાવ્યા મુજબ, ગ્રામ સેવકોને રેવન્યુ તલાટી, પંચાયત તલાટી-કમ-મંત્રી તથા ખેતી મદદનીશના જોબચાર્ટ સાથે સંકળાયેલી કામગીરી પણ કરાવવામાં આવતી હોવાની રજૂઆત કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત e-GCES, ઓનલાઈન કામગીરી, e-KYC, ખેડૂત નોંધણી, DCS, પાક નોંધણી અને ડિજિટલ ક્રોપ સર્વે સહિતની કામગીરીનો પણ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે.
ગ્રામ સેવકોનું કહેવું છે કે કામગીરીની જવાબદારી સતત વધતી જાય છે, પરંતુ તેની સામે જરૂરી માનવબળ અને સાધનિક સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ નથી. ખાસ કરીને ડિજિટલ કામગીરી વધવાના કારણે સ્માર્ટફોન, કમ્પ્યુટર અને ઈન્ટરનેટ જેવી સુવિધાઓ અથવા તેના માટે યોગ્ય ભથ્થું આપવાની માંગ કરવામાં આવી છે. CETA અને સંબંધિત એલાઉન્સમાં વધારો કરવાની પણ રજૂઆત કરવામાં આવી છે.
મહેકમ વધારવો પણ આવેદનપત્રની મહત્વની માંગ છે. મંડળના જણાવ્યા મુજબ, વડોદરા જિલ્લામાં હાલમાં માત્ર 115 જેટલા ગ્રામ સેવકો કાર્યરત છે અને એક ગ્રામ સેવક પાસે 8થી 10 ગામની જવાબદારી હોવાના કારણે કામનું ભારણ વધ્યું છે. આથી 2થી 3 ગામ દીઠ એક ગ્રામ સેવક ફાળવવાની માંગ કરવામાં આવી છે. આવેદનપત્રમાં રાજ્યભરમાં ગ્રામ સેવકનું મહેકમ જરૂરિયાત મુજબ વધારવા અને ખાલી જગ્યાઓ ભરવાની માંગ પણ કરવામાં આવી છે.
આ ઉપરાંત ગ્રામ સેવકો માટે પ્રમોશનની તકો પુનઃ શરૂ કરવા, પગાર અને ગ્રેડ પે સંબંધિત પ્રશ્નોનો ઉકેલ લાવવા તથા ફરજ દરમિયાન થતા પ્રવાસ માટે T.A.ની યોગ્ય વ્યવસ્થા કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે. બિનજરૂરી બદલી અને ડેપ્યુટેશન બંધ કરવાની પણ રજૂઆત કરવામાં આવી છે. મંડળે ગ્રામ સેવકોની ફરજ, કામગીરી અને જવાબદારી અંગે સ્પષ્ટ જોબચાર્ટ નક્કી કરવાની માંગ કરી છે.
આવેદનપત્રમાં જણાવાયું છે કે ગ્રામ સેવકોની કામગીરી સીધી રીતે ગ્રામ્ય વિકાસ અને ખેડૂતોને લગતી અનેક સરકારી યોજનાઓ સાથે જોડાયેલી છે. તેથી વધતા કામના ભારણ અને સ્ટાફની અછતની અસર કામગીરી પર પડતી હોવાની રજૂઆત કરવામાં આવી છે. ગ્રામ સેવકોને તેમની મુખ્ય કામગીરીથી અલગ કામગીરી સોંપવામાં આવતી હોવાના મુદ્દે પણ મંડળે વાંધો વ્યક્ત કર્યો છે.
સમયસર ઉકેલ નહીં આવે તો ઉગ્ર આંદોલનની જાહેરાત
માગણીઓનો સમયસર ઉકેલ નહીં આવે તો તબક્કાવાર આંદોલનની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. કાર્યક્રમ મુજબ જિલ્લા કલેક્ટરને આવેદનપત્ર બાદ સરકારી WhatsApp ગ્રૂપ અને એપ્લિકેશનનો બહિષ્કાર, ઓનલાઈન કામગીરીનો બહિષ્કાર, પેન ડાઉન અને Mass CL જેવા તબક્કાઓ નક્કી કરવામાં આવ્યા છે. અંતિમ તબક્કે 2 ઓક્ટોબરથી અચોક્કસ મુદતની હડતાળ પર જવાની ચીમકી આપવામાં આવી છે.
જો આંદોલન આગળ વધે અને ઓનલાઈન તથા પેન ડાઉન જેવી કામગીરી અટકાવવામાં આવે તો ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં સરકારી યોજનાઓના અમલીકરણ, ખેડૂતલક્ષી કામગીરી અને વહીવટી સેવાઓ પર અસર થવાની શક્યતા છે. હવે સરકાર દ્વારા ગ્રામ સેવકોની માંગણીઓ અંગે શું નિર્ણય લેવામાં આવે છે અને મંડળ સાથે કોઈ ચર્ચા કરવામાં આવે છે કે નહીં તેના પર નજર રહેશે.
વડોદરામાં ગ્રામ સેવક મંડળે આજે જિલ્લા કલેક્ટરને આવેદનપત્ર પાઠવી પડતર પ્રશ્નોના ઉકેલની માંગ કરી છે. મહેકમ વધારવાથી લઈને જોબચાર્ટ, પ્રમોશન, ગ્રેડ પે, T.A., ડિજિટલ કામગીરીના ભથ્થા અને બિનજરૂરી બદલી-ડેપ્યુટેશન બંધ કરવા સુધીની માંગણીઓ રજૂ કરવામાં આવી છે. માંગણીઓનો 2 ઓક્ટોબર સુધીમાં ઉકેલ નહીં આવે તો પેન ડાઉન, સરકારી WhatsApp ગ્રૂપ અને એપ્લિકેશનના બહિષ્કાર સહિત તબક્કાવાર આંદોલન બાદ અચોક્કસ મુદતની હડતાળની ચીમકી આપવામાં આવી છે.
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