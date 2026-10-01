સાગબારા જંગલ જમીન મુદ્દે ફરી આંદોલનના એંધાણ, આવતીકાલે ખોપી ખાતે ખેડૂતો દ્વારા સત્યાગ્રહ
નર્મદાના સાગબારા તાલુકામાં જંગલ જમીનનો મુદ્દો ફરી ગરમાયો છે. આવતીકાલે ખોપી ખાતે ખેડૂતો દ્વારા સત્યાગ્રહ આંદોલન અને જાહેરસભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.
Published : October 1, 2026 at 4:16 PM IST
નર્મદા: નર્મદાના સાગબારા તાલુકામાં જંગલ જમીનનો મુદ્દો ફરી ગરમાયો છે. આવતીકાલે ખોપી ખાતે ખેડૂતો દ્વારા સત્યાગ્રહ આંદોલન અને જાહેરસભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જંગલ જમીન ખેડતા હજારો ખેડૂતો આ સત્યાગ્રહમાં જોડાવાના હોવાનો દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે. જાહેરસભા બાદ આંદોલન વધુ ઉગ્ર બને તેવી શક્યતા છે.
સાગબારામાં જંગલ જમીનના મુદ્દે આંદોલન
સાગબારાના ખોપી ખાતે આવતીકાલે એટલે કે 2 ઓક્ટોબરે જંગલ જમીનના હક માટે સત્યાગ્રહ આંદોલન અને જાહેરસભા યોજાશે. જંગલ જમીન મુદ્દે લાંબા સમયથી ચાલી રહેલા વિવાદ વચ્ચે ખેડૂતો ફરી એક વખત આંદોલનના માર્ગે ઉતરવાની તૈયારીમાં છે. ખેડૂતોના આ આંદોલનને લઈને મહિલા આગેવાન લીલાબેન વસાવાએ સરકાર સામે આક્ષેપો કર્યા છે. સરકાર અમારી સાથે દગાખોરી કરી રહી હોવાનો આક્ષેપ કરી લીલાબેન વસાવાએ આંદોલન ચાલુ રાખવાની ચીમકી ઉચ્ચારી છે.
લીલાબેન વસાવાએ વધુમાં જણાવ્યું છે કે, જો જંગલ જમીન મુદ્દે ખેડૂતોને હક નહીં મળે તો આગામી દિવસોમાં ખેડૂતો બળદગાડાં સાથે ગાંધીનગર પહોંચીને સરકાર સામે આંદોલન કરશે. આગામી દિવસોમાં આ મુદ્દો વધુ ગરમાય તેવી શક્યતા છે.
અનેક રાજકીય આગેવાનો આંદોલનમાં જોડાય તેવી શક્યતા
આવતીકાલની જાહેરસભામાં કોંગ્રેસના અનેક આગેવાનો હાજરી આપે તેવી શક્યતા છે. શંકરસિંહ વાઘેલા, વિપક્ષ નેતા તુષાર ચૌધરી, ધારાસભ્ય અનંત પટેલ અને કોંગ્રેસ પ્રમુખ અમિત ચાવડા સહિતના આગેવાનોને આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું છે. બીજી તરફ ભાજપના સાંસદ મનસુખ વસાવા અને ધારાસભ્ય ડો. દર્શનાબેન દેશમુખને પણ જાહેરસભામાં આમંત્રણ અપાયું છે. BTPના મહેશ વસાવા અને છોટુ વસાવાને પણ આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું છે
જંગલ જમીનના હક અને ખેડૂતોના પ્રશ્નોને લઈને આવતીકાલે ખોપી ખાતે યોજાનારી જાહેરસભા પર સૌની નજર રહેશે. જાહેરસભા બાદ ખેડૂતો દ્વારા આગામી આંદોલન અંગે શું જાહેરાત કરવામાં આવે છે અને સરકાર તરફથી શું પ્રતિસાદ મળે છે તે જોવું મહત્ત્વપૂર્ણ રહેશે.
આ પણ વાંચો: